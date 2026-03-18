Giá lăn bánh Hyundai Stargazer giảm cực sốc, thấp kỷ lục, MPV 7 chỗ chỉ ngang xe hạng A, rẻ nhất thị trường

Giá lăn bánh Hyundai Stargazer

Trong bối cảnh phiên bản nâng cấp giữa vòng đời (facelift) của Hyundai Stargazer đã lộ diện tại Việt Nam, các đại lý bắt đầu triển khai chương trình ưu đãi lớn nhằm đẩy nhanh lượng xe tồn kho. Mức giảm phổ biến dao động từ 50 - 80 triệu đồng, tùy từng phiên bản và khu vực.

Tại một số showroom ở Hà Nội, phiên bản cao cấp nhất Stargazer X được chào bán với giá thực tế chỉ còn khoảng 520 - 525 triệu đồng, thấp hơn đáng kể so với mức niêm yết ban đầu. Trong khi đó, bản tiêu chuẩn cũng được điều chỉnh xuống mức khoảng 440 triệu đồng, ngang ngửa với một số mẫu xe hạng A trên thị trường.

Động thái giảm giá mạnh tay phản ánh áp lực giải phóng hàng tồn khi phiên bản facelift đã bắt đầu lộ diện. Thực tế, nhiều xe được ưu đãi thuộc lô sản xuất năm 2025, trong khi xe có số VIN 2026 chỉ được giảm nhẹ hơn. Điều này phần nào ảnh hưởng đến giá trị bán lại trong tương lai, khi phiên bản mới chính thức ra mắt.

Theo thông tin từ các đại lý, phiên bản nâng cấp của Stargazer hiện đã được nhận cọc và dự kiến trình làng trong thời gian tới. Một số nguồn tin cho biết xe đã xuất hiện tại trung tâm kiểm định khí thải ở Hà Nội và có thể ra mắt trong năm 2026.

Phiên bản Giá niêm yết (triệu VNĐ) Giá lăn bánh tạm tính (triệu VNĐ) Ưu đãi Hà Nội TP.HCM Tỉnh/TP khác Hyundai Stargazer tiêu chuẩn 489 563 554 549 - Ưu đãi tới 80 triệu đồng - Bảo hành 8 năm hoặc 120.000 km Hyundai Stargazer X 559 642 631 628 Hyundai Stargazer cao cấp 599 687 675 673

Giá xe Hyundai Stargazer và các đối thủ

Hyundai Stargazer giá từ 489 triệu đồng

Đánh giá xe Hyundai Stargazer

Stargazer facelift được kỳ vọng sẽ cải tiến thiết kế theo hướng thể thao và mang hơi hướng SUV rõ nét hơn.

Về thay đổi sản phẩm, Stargazer facelift được kỳ vọng sẽ cải tiến thiết kế theo hướng thể thao và mang hơi hướng SUV rõ nét hơn. Tuy nhiên, các thông số vận hành nhiều khả năng không thay đổi đáng kể khi xe vẫn sử dụng động cơ xăng 1.5L, công suất khoảng 113 mã lực và mô-men xoắn 144 Nm.

Bên trong khoang cabin, phiên bản mới có thể được nâng cấp với cụm màn hình kép hiện đại, trong khi danh sách trang bị an toàn chủ động (ADAS) tiếp tục duy trì trên các phiên bản cao.

Dù có lợi thế về giá bán và trang bị, Stargazer vẫn chưa đạt được thành công như kỳ vọng tại thị trường Việt Nam. Số liệu bán hàng năm 2025 cho thấy mẫu MPV này chỉ đạt hơn 3.300 xe, thấp hơn đáng kể so với các đối thủ như Mitsubishi Xpander, Toyota Veloz Cross hay Honda BR-V.

Giới chuyên môn nhận định, thiết kế mềm mại, có phần “dị biệt” của Stargazer là một trong những yếu tố khiến mẫu xe này gặp khó trong việc tiếp cận số đông khách hàng. Trong khi đó, xu hướng MPV hiện nay đang dịch chuyển sang phong cách cứng cáp, thực dụng hơn.

*Lưu ý: giá lăn bánh trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá chưa bao gồm ưu đãi tại đại lý, giá có thể thay đổi tùy theo khu vực và trang bị từng xe.