Hatchback điện giá 183 triệu đồng thiết kế đẹp, có cổng sạc nhanh, 2 túi khí, radar hỗ trợ lùi, rẻ hơn Kia Morning, chỉ ngang Honda SH khách Việt nhìn sẽ mê

Hatchback điện thiết kế đẹp, trang bị cổng sạc nhanh, 2 túi khí an toàn, radar hỗ trợ lùi

Geely Panda Mini sở hữu thiết kế nhỏ gọn cùng 3 màu tuỳ chọn với giá bán khởi điểm khoảng 183 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Xe điện đô thị Geely Panda Mini 2025 gây chú ý nhờ thiết kế ngoại thất – nội thất được làm mới cùng khả năng di chuyển tối đa 210 km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn CLTC.

Theo dữ liệu từ China EV DataTracker, trong giai đoạn từ tháng 2/2023 đến tháng 3/2025, Geely đã bán ra hơn 284.000 chiếc Geely Panda Mini. Để duy trì sức hút của dòng xe điện cỡ nhỏ này, hãng tiếp tục tung ra phiên bản nâng cấp mang tên Geely Panda Mini Vitality Bear.

Ở bản 2025, mẫu xe được làm mới phần đầu với dải trang trí màu đen chạy ngang, tạo điểm nhấn dễ nhận biết so với phiên bản trước. Cản trước cũng được thiết kế lại với các chi tiết hình bầu dục, đi kèm cánh gió nóc thể thao.

Xe sử dụng bộ mâm 3 chấu kích thước 13 inch và cung cấp 4 tùy chọn màu sơn gồm be, hồng, trắng và xanh dương.

Kích thước tổng thể của xe lần lượt là 3.085 x 1.522 x 1.600 mm, chiều dài cơ sở đạt 2.015 mm. So với bản hiện hành, chiều dài tổng thể tăng thêm 20 mm, trong khi trục cơ sở tăng 75mm, hứa hẹn cải thiện không gian nội thất.

Panda Mini 2025 sở hữu khoang nội thất hiện đại, xịn trong phân khúc mini hatchback. Ảnh: Tổng hợp

Bên trong khoang cabin, Panda Mini 2025 có ba lựa chọn màu sắc gồm hồng, đen và xanh lá. Bảng điều khiển trung tâm được thiết kế lại theo hướng tối giản hơn. Cụm điều hòa vẫn giữ các nút bấm vật lý nhưng kích thước nhỏ gọn, trong khi nhiều chức năng được chuyển lên màn hình trung tâm.

Ngoài ra, xe còn được trang bị cửa gió điều hòa hình bầu dục mới và bảng đồng hồ LCD hiện đại. Đáng chú ý, hộc chứa đồ phía trước ghế hành khách đã được loại bỏ để dành không gian lắp túi khí.

Mẫu xe sử dụng cần số dạng núm xoay, bảng đồng hồ LCD 8 inch và màn hình giải trí trung tâm 9,2 inch. Các trang bị khác gồm vô-lăng đa chức năng, giá đỡ điện thoại thông minh, móc treo túi, camera lùi, radar hỗ trợ đỗ xe, hai túi khí và hệ thống cân bằng điện tử ESP. Khoang hành lý có dung tích 69 lít, trong khi bán kính quay đầu chỉ 4 m – phù hợp với môi trường đô thị chật hẹp.

Mẫu xe này có khả năng di chuyển tới 210km/1 lần sạc và hỗ trợ sạc nhanh qua cổng DC 22kW. Ảnh: Tổng hợp

Về vận hành, Panda Mini 2025 sử dụng bộ pin LFP dung lượng 17 kWh do Gotion High-Tech sản xuất, kết hợp mô-tơ điện công suất 40 mã lực đặt ở trục sau. Xe có tốc độ tối đa 100 km/h và phạm vi hoạt động lên tới 210km sau mỗi lần sạc theo tiêu chuẩn CLTC.

Là mẫu xe giá rẻ, song hãng vẫn trang bị cổng sạc nhanh DC 22kW, bộ pin có thể nạp từ 30% lên 80% chỉ trong khoảng 30 phút.

Giá hatchback điện Geely Panda Mini Vitality Bear 2025

Hiện, Geely Panda Mini Vitality Bear 2025 đã được mở bán tại Trung Quốc. Người tiêu dùng có thể lựa chọn cả phiên bản mới lẫn bản hiện hành, với mức giá dao động từ 49.900 đến 53.900 nhân dân tệ (khoảng 183 – 205 triệu đồng).

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.