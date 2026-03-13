SUV cỡ nhỏ giá 254 triệu đồng chạy xa tới 410km/lần sạc, nội thất công nghệ màn hình lớn, rẻ hơn Kia Morning về Việt Nam sẽ có giá ra sao?

SUV cỡ nhỏ chạy xa tới 410km/lần sạc, nội thất công nghệ màn hình lớn

Thị trường xe điện tại Việt Nam đang ngày càng sôi động khi nhiều thương hiệu quốc tế chuẩn bị tung ra sản phẩm mới.

Tại thị trường Trung Quốc, Geely EX2 được cung cấp hai tùy chọn pin. Phiên bản pin nhỏ có dung lượng 30,12 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 310 km theo tiêu chuẩn CLTC. Trong khi đó, bản pin lớn dung lượng 40,16 kWh có thể di chuyển khoảng 410km/lần sạc.

Hiện chưa có thông tin chính thức về cấu hình pin dành cho thị trường Việt Nam, song nhiều khả năng xe sẽ giữ nguyên hai tùy chọn này.

Về khả năng vận hành, bản pin nhỏ sử dụng mô-tơ điện công suất khoảng 78 mã lực, trong khi phiên bản pin lớn đạt 114 mã lực. Cả hai đều sử dụng hệ dẫn động cầu sau, một cấu hình hiếm gặp trong phân khúc SUV điện đô thị.

Ngoài ra, xe hỗ trợ sạc nhanh DC cho phép nạp pin từ 30% lên 80% trong hơn 20 phút giúp rút ngắn thời gian chờ khi di chuyển đường dài.

Geely EX2 bắt đầu mở nhận đặt cọc tại các đại lý với giá chỉ hơn 500 triệu





Bên trong khoang cabin, Geely EX2 gây chú ý với phong cách thiết kế hiện đại và tập trung vào trải nghiệm công nghệ. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình giải trí kích thước 14,6 inch, thuộc nhóm lớn trong phân khúc SUV điện cỡ nhỏ. Nhờ nền tảng xe điện với sàn phẳng, không gian để chân cho hàng ghế sau cũng được tối ưu tốt hơn.

Nhà sản xuất cho biết cabin của EX2 có tới 36 vị trí chứa đồ, giúp tăng tính tiện dụng khi sử dụng hàng ngày. Khoang hành lý phía sau có dung tích tiêu chuẩn 375 lít, và có thể mở rộng lên 1.320 lít khi gập hàng ghế thứ hai.

Theo thông tin từ đại lý, xe sẽ có 6 tùy chọn màu ngoại thất gồm trắng, bạc, xám, be, xanh và hồng. Nội thất có hai tông màu đen – xám và trắng, trong đó nội thất màu trắng dự kiến chỉ xuất hiện trên phiên bản Max.

Khoang nội thất hiện đại với tâm điểm là màn hình trung tâm cỡ lớn





Một trong những điểm đáng chú ý trên phiên bản cao cấp Max là hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2.

Gói công nghệ này dự kiến bao gồm: Kiểm soát hành trình thích ứng; Phanh khẩn cấp tự động; Cảnh báo chệch làn đường; Hệ thống camera 360 độ. Những trang bị này đang ngày càng phổ biến trên các mẫu xe điện mới, đặc biệt trong phân khúc xe đô thị hướng tới nhóm khách hàng trẻ và gia đình nhỏ.

Giá SUV cỡ nhỏ Geely EX2 dự kiến khi về Việt Nam

Tại thị trường Trung Quốc, mẫu SUV điện này có giá quy đổi là 254 triệu đồng.

Theo thông tin từ tư vấn bán hàng tại đại lý, mẫu SUV điện cỡ nhỏ Geely EX2 nhiều khả năng sẽ được giới thiệu tại Việt Nam vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 tới.

Hiện một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc sớm khoảng 10 triệu đồng cho mẫu xe này, dù hãng chưa công bố chính thức cấu hình và giá bán.

Theo thông tin từ các đại lý, Geely EX2 dự kiến sẽ được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản Pro và Max. Mức giá tạm tính được đưa ra lần lượt khoảng 500 triệu đồng cho bản Pro và 550 triệu đồng cho bản Max. Đây mới chỉ là mức giá tham khảo trong giai đoạn đầu, song nếu được giữ nguyên khi công bố chính thức, EX2 sẽ tham gia phân khúc SUV điện đô thị với mức giá khá cạnh tranh.

Trong phân khúc này, các mẫu xe điện gầm cao cỡ nhỏ đang ngày càng được người dùng quan tâm nhờ kích thước gọn gàng, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị.

Một số đại lý cho biết hai phiên bản Pro và Max sẽ có sự khác biệt đáng kể về trang bị, trong đó bản Max được định vị cao hơn với nhiều công nghệ tiện nghi và an toàn bổ sung.

Nếu mức giá 500–550 triệu đồng được giữ nguyên khi công bố chính thức, Geely EX2 nhiều khả năng sẽ trở thành mẫu xe điện có giá thấp nhất của Geely tại Việt Nam.

Điều này cũng đồng nghĩa mẫu SUV điện cỡ nhỏ này sẽ tham gia cuộc cạnh tranh trong phân khúc xe điện đô thị – nơi đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, toàn bộ thông tin hiện tại vẫn chủ yếu đến từ phía đại lý. Cấu hình chi tiết, trang bị chính thức cũng như giá bán cuối cùng sẽ được công bố khi hãng xe Geely chính thức ra mắt sản phẩm trong thời gian tới.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.

Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699





Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

Omoda C5 Luxury

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

Mitsubishi Xpander được lắp ráp tại Việt Nam.





Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

Suzuki XL7 Hybrid





Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.