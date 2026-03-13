SUV cỡ nhỏ giá 254 triệu đồng chạy xa tới 410km/lần sạc, nội thất công nghệ màn hình lớn, rẻ hơn Kia Morning về Việt Nam sẽ có giá ra sao?
GĐXH - SUV cỡ nhỏ sẽ ra mắt tại Việt Nam vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 tới, với giá dự kiến từ khoảng 500 triệu đồng.
SUV cỡ nhỏ chạy xa tới 410km/lần sạc, nội thất công nghệ màn hình lớn
Thị trường xe điện tại Việt Nam đang ngày càng sôi động khi nhiều thương hiệu quốc tế chuẩn bị tung ra sản phẩm mới.
Tại thị trường Trung Quốc, Geely EX2 được cung cấp hai tùy chọn pin. Phiên bản pin nhỏ có dung lượng 30,12 kWh, cho phạm vi hoạt động khoảng 310 km theo tiêu chuẩn CLTC. Trong khi đó, bản pin lớn dung lượng 40,16 kWh có thể di chuyển khoảng 410km/lần sạc.
Hiện chưa có thông tin chính thức về cấu hình pin dành cho thị trường Việt Nam, song nhiều khả năng xe sẽ giữ nguyên hai tùy chọn này.
Về khả năng vận hành, bản pin nhỏ sử dụng mô-tơ điện công suất khoảng 78 mã lực, trong khi phiên bản pin lớn đạt 114 mã lực. Cả hai đều sử dụng hệ dẫn động cầu sau, một cấu hình hiếm gặp trong phân khúc SUV điện đô thị.
Ngoài ra, xe hỗ trợ sạc nhanh DC cho phép nạp pin từ 30% lên 80% trong hơn 20 phút giúp rút ngắn thời gian chờ khi di chuyển đường dài.
Bên trong khoang cabin, Geely EX2 gây chú ý với phong cách thiết kế hiện đại và tập trung vào trải nghiệm công nghệ. Trung tâm bảng điều khiển là màn hình giải trí kích thước 14,6 inch, thuộc nhóm lớn trong phân khúc SUV điện cỡ nhỏ. Nhờ nền tảng xe điện với sàn phẳng, không gian để chân cho hàng ghế sau cũng được tối ưu tốt hơn.
Nhà sản xuất cho biết cabin của EX2 có tới 36 vị trí chứa đồ, giúp tăng tính tiện dụng khi sử dụng hàng ngày. Khoang hành lý phía sau có dung tích tiêu chuẩn 375 lít, và có thể mở rộng lên 1.320 lít khi gập hàng ghế thứ hai.
Theo thông tin từ đại lý, xe sẽ có 6 tùy chọn màu ngoại thất gồm trắng, bạc, xám, be, xanh và hồng. Nội thất có hai tông màu đen – xám và trắng, trong đó nội thất màu trắng dự kiến chỉ xuất hiện trên phiên bản Max.
Một trong những điểm đáng chú ý trên phiên bản cao cấp Max là hệ thống hỗ trợ lái nâng cao ADAS cấp độ 2.
Gói công nghệ này dự kiến bao gồm: Kiểm soát hành trình thích ứng; Phanh khẩn cấp tự động; Cảnh báo chệch làn đường; Hệ thống camera 360 độ. Những trang bị này đang ngày càng phổ biến trên các mẫu xe điện mới, đặc biệt trong phân khúc xe đô thị hướng tới nhóm khách hàng trẻ và gia đình nhỏ.
Giá SUV cỡ nhỏ Geely EX2 dự kiến khi về Việt Nam
Tại thị trường Trung Quốc, mẫu SUV điện này có giá quy đổi là 254 triệu đồng.
Theo thông tin từ tư vấn bán hàng tại đại lý, mẫu SUV điện cỡ nhỏ Geely EX2 nhiều khả năng sẽ được giới thiệu tại Việt Nam vào cuối tháng 3 hoặc đầu tháng 4 tới.
Hiện một số đại lý đã bắt đầu nhận đặt cọc sớm khoảng 10 triệu đồng cho mẫu xe này, dù hãng chưa công bố chính thức cấu hình và giá bán.
Theo thông tin từ các đại lý, Geely EX2 dự kiến sẽ được phân phối tại Việt Nam với hai phiên bản Pro và Max. Mức giá tạm tính được đưa ra lần lượt khoảng 500 triệu đồng cho bản Pro và 550 triệu đồng cho bản Max. Đây mới chỉ là mức giá tham khảo trong giai đoạn đầu, song nếu được giữ nguyên khi công bố chính thức, EX2 sẽ tham gia phân khúc SUV điện đô thị với mức giá khá cạnh tranh.
Trong phân khúc này, các mẫu xe điện gầm cao cỡ nhỏ đang ngày càng được người dùng quan tâm nhờ kích thước gọn gàng, phù hợp với điều kiện giao thông đô thị.
Một số đại lý cho biết hai phiên bản Pro và Max sẽ có sự khác biệt đáng kể về trang bị, trong đó bản Max được định vị cao hơn với nhiều công nghệ tiện nghi và an toàn bổ sung.
Nếu mức giá 500–550 triệu đồng được giữ nguyên khi công bố chính thức, Geely EX2 nhiều khả năng sẽ trở thành mẫu xe điện có giá thấp nhất của Geely tại Việt Nam.
Điều này cũng đồng nghĩa mẫu SUV điện cỡ nhỏ này sẽ tham gia cuộc cạnh tranh trong phân khúc xe điện đô thị – nơi đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của người tiêu dùng.
Tuy nhiên, toàn bộ thông tin hiện tại vẫn chủ yếu đến từ phía đại lý. Cấu hình chi tiết, trang bị chính thức cũng như giá bán cuối cùng sẽ được công bố khi hãng xe Geely chính thức ra mắt sản phẩm trong thời gian tới.
