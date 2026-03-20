Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng

SUV hạng B giá 255 triệu đồng thiết kế mạnh mẽ, trang bị hiện đại sánh ngang Mitsubishi Xforce, rẻ hơn Kia Morning, Hyundai Grand i10 dễ khuấy đảo thị trường

Thứ sáu, 19:00 20/03/2026 | Giá cả thị trường
K.N (th)
K.N (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - SUV hạng B đang gây sốt dân tình với mức giá siêu rẻ chỉ 255 triệu đồng, rẻ hơn cả Kia Morning và Hyundai Grand i10.

SUV hạng B thiết kế mạnh mẽ, trang bị hiện đại sánh ngang Mitsubishi Xforce

SUV hạng B giá 255 triệu đồng: Thách thức Mitsubishi Xforce và Kia Morning - Ảnh 2.

Renault Duster 2026

Renault vừa ra mắt mẫu xe mới được xem là quan trọng nhất của hãng trong nhiều năm – Renault Duster 2026 đã chính thức trình làng.

Renault xác nhận việc giao xe Duster mới sẽ bắt đầu vào giữa tháng 4, tuy nhiên những khách hàng mong chờ phiên bản hybrid Duster E-tech sẽ phải đợi thêm vài tháng, vì mẫu này chỉ được ra mắt vào dịp lễ Diwali cuối năm nay.

SUV hạng B giá 255 triệu đồng: Thách thức Mitsubishi Xforce và Kia Morning - Ảnh 3.

Duster mới có kích thước dài 4.343 mm

Duster mới có kích thước dài 4.343 mm, cao 1.813 mm, rộng 1.659 mm và chiều dài cơ sở 2.657 mm, vẫn thấp hơn đáng kể so với Tata Sierra mới. Khoảng sáng gầm xe đạt 212 mm, và phiên bản nhẹ nhất nặng 1.411 kg. Dung tích khoang hành lý là 518 lít, và có thể mở rộng lên 1.789 lít khi gập hàng ghế sau.

SUV hạng B giá 255 triệu đồng: Thách thức Mitsubishi Xforce và Kia Morning - Ảnh 4.

So với phiên bản bán ở thị trường quốc tế, Duster mới tại Ấn Độ được phát triển trên nền tảng Renault Global Modular Platform (RGMP)

So với phiên bản bán ở thị trường quốc tế, Duster mới tại Ấn Độ được phát triển trên nền tảng Renault Global Modular Platform (RGMP) và gần như không có điểm chung với mẫu xe ở nước ngoài. Xe có cụm đèn pha thiết kế lại, logo chữ Renault ở đầu xe được thay bằng chữ “Duster”, và cản trước cũng khác biệt. Xe sử dụng mâm hợp kim 18 inch và đèn hậu dạng mũi tên nối với nhau bằng dải LED.

Bên trong nội thất, phiên bản dành cho Ấn Độ cũng khác biệt đáng kể so với bản quốc tế. Trang bị bao gồm màn hình cảm ứng trung tâm 10,1 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch (7,0 inch ở bản thấp), điều hòa tự động hai vùng, ghế trước chỉnh điện và có thông gió, hệ thống âm thanh Arkamys, cửa sổ trời toàn cảnh và cốp điện.

Xe còn được tích hợp Google, cho phép sử dụng trợ lý AI Gemini thông qua cập nhật phần mềm trong tương lai.

SUV hạng B giá 255 triệu đồng: Thách thức Mitsubishi Xforce và Kia Morning - Ảnh 5.

Người mua có thể lựa chọn 5 phiên bản: Authentic, Evolution, Techno, Techno+ và Iconic.

Hiện tại, Duster mới có hai tùy chọn động cơ xăng tăng áp:

Động cơ 1.0 lít, 3 xi-lanh cho công suất 99 mã lực và mô-men xoắn 160 Nm

Động cơ 1.3 lít, 4 xi-lanh cho công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 280 Nm

SUV hạng B giá 255 triệu đồng: Thách thức Mitsubishi Xforce và Kia Morning - Ảnh 6.

Duster mới gia nhập phân khúc cạnh tranh khốc liệt

Động cơ 1.0 lít chỉ đi kèm hộp số sàn 6 cấp, trong khi động cơ 1.3 lít có thể chọn hộp số sàn 6 cấp hoặc tự động ly hợp kép 6 cấp. Bản 1.0 lít được cung cấp cho ba phiên bản thấp nhất, còn bản 1.3 lít mạnh hơn sẽ có từ bản Evolution trở lên.

Phiên bản hybrid Duster E-tech dự kiến ra mắt dịp Diwali sẽ kết hợp động cơ xăng 1.8 lít 4 xi-lanh (chu trình Atkinson) với pin 1,4 kWh và hai mô-tơ điện, cho tổng công suất 158 mã lực và mô-men xoắn 172 Nm.

Duster mới gia nhập phân khúc cạnh tranh khốc liệt, đối đầu với các đối thủ như Hyundai Creta, Kia Seltos, Tata Sierra, Maruti Suzuki Victoris và Toyota Urban Cruiser Hyryder.

Giá SUV hạng B Renault Duster 2026

Renault Duster 2026 đã chính thức trình làng, với giá khởi điểm từ 10,29 lakh Rs (khoảng 255 triệu đồng) cho phiên bản động cơ xăng tăng áp 1.0 lít đối với các đơn đặt trước trước ngày 31/3/2026. Mức giá này sẽ tăng lên 10,49 lakh Rs (tương đương 260 triệu đồng) cho khách hàng đặt xe từ ngày 1/4.

Thế hệ Duster mới cũng sẽ có phiên bản động cơ xăng tăng áp 1.3 lít mạnh mẽ hơn, với giá dao động từ 12,69 lakh đến 18,09 lakh Rs (giá xuất xưởng). Giá xe sẽ tăng thêm tối đa 50.000 Rs cho các đơn đặt hàng từ ngày 1/4/2026.

SUV giá chỉ từ 485 triệu đồng ở Việt Nam

Xe gầm cao SUV cỡ nhỏ trên thị trường Việt có mức giá hợp lý chỉ từ 539 triệu đồng đang được nhiều gia đình Việt lựa chọn.

SUV Mitsubishi Xforce GLX: 599 triệu đồng

SUV hạng B giá 255 triệu đồng: Thách thức Mitsubishi Xforce và Kia Morning - Ảnh 7.

Mitsubishi Xforce GLX đang được giảm 100% lệ phí trước bạ. Ảnh: MMV

Mitsubishi Xforce là một trong những mẫu B-SUV bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam. Xe được ra mắt khách Việt vào đầu năm 2024 với 4 phiên bản, mức giá dao động từ 599-705 triệu đồng.
Hiện hãng cùng nhiều đại lý đã chủ động đưa ra ưu đãi 100% lệ phí trước bạ cho bản tiêu chuẩn GLX (giá 599 triệu đồng) và Premium (giá 680 triệu đồng), tương đương mức giảm giá lần lượt là 60 và 68 triệu đồng. Nhờ đó, Xforce bản GLX chỉ có giá tương đương 540 triệu đồng.

SUV Hyundai Creta bản tiêu chuẩn: 599 triệu đồng

SUV hạng B giá 255 triệu đồng: Thách thức Mitsubishi Xforce và Kia Morning - Ảnh 8.

Hyundai Creta giảm xuống chỉ còn từ 599 - 699


Hyundai Creta vừa được làm mới vào tháng 6/2025 với 4 phiên bản, khoảng giá từ 599-715 triệu đồng. Trong đó, bản Creta bản tiêu chuẩn có giá thấp nhất là 599 triệu đồng giống như đối thủ Mitsubishi Xforce. Trong những tháng cuối năm, nhiều đại lý của Hyundai áp dụng chương trình giảm giá tiền mặt với mức 20-30 triệu đồng cho mẫu xe này, kèm theo một số quà tặng phụ kiện nhằm kích thích sức mua.

SUV Mazda CX-3 AT: 549 triệu đồng

SUV hạng B giá 255 triệu đồng: Thách thức Mitsubishi Xforce và Kia Morning - Ảnh 9.

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV

Mazda CX-3 nằm trong phân khúc B-SUV cùng với hàng loạt cái tên trẻ trung khác. Mẫu xe này vừa được đưa về lắp ráp tại Việt Nam, thay vì nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan như trước đây.

New Mazda CX-3 có tất cả 4 phiên bản: AT, Deluxe, Luxury và Premium, giá bán từ 549-659 triệu đồng. Trong đó, bản AT mới được bổ sung có giá 549 triệu, chưa kể một số ưu đãi từ các đại lý có thể là sự lựa chọn đáng để cân nhắc của nhiều người.

SUV Omoda C5 Luxury: 539 triệu đồng

SUV hạng B giá 255 triệu đồng: Thách thức Mitsubishi Xforce và Kia Morning - Ảnh 10.

Omoda C5 Luxury là một lựa chọn rất đáng chú ý trong tầm giá trên 500 triệu đồng. Thực tế, mẫu xe Trung Quốc định vị ở phân khúc SUV cỡ B+ cùng với Toyota Corolla Cross, tuy nhiên giá bán lại khá "mềm", dao động từ 539-669 triệu đồng. Trong đó, bản base Omoda C5 Luxury có giá 539 triệu đồng.

Ghi nhận trong những tháng cuối năm, các đại lý Omoda & Jaecoo đang hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ và trừ thẳng vào giá bán với mẫu xe này, đưa giá bán thực tế của C5 Luxury xuống còn khoảng 485 triệu đồng.

SUV Mitsubishi Xpander MT: 560 triệu đồng

SUV hạng B giá 255 triệu đồng: Thách thức Mitsubishi Xforce và Kia Morning - Ảnh 11.

Mitsubishi Xpander vẫn đang là chiếc MPV 7 chỗ bán chạy nhất thị trường Việt Nam trong nhiều tháng qua. Hiện, Xpander được phân phối với 4 phiên bản, trong đó bản MT lắp ráp trong nước có giá 560 triệu.

Xpander vừa được nâng cấp mới từ tháng 9/2025 và được phân phối với 4 phiên bản là MT, AT, AT Premium và Xpander Cross, đều sử dụng động cơ 1.5L, sản sinh công suất cực đại 103 mã lực và mô-men xoắn 141 Nm. Giá bán dao động từ 555-648 triệu đồng.

SUV Suzuki XL7 Hybrid: 599 triệu đồng

SUV hạng B giá 255 triệu đồng: Thách thức Mitsubishi Xforce và Kia Morning - Ảnh 12.

Suzuki XL7 Hybrid là mẫu MPV lai SUV tương tự Mitsubishi Xpander Cross. Giống như đối thủ trong phân khúc xe MPV 7 chỗ, XL7 Hybrid được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia với 1 phiên bản duy nhất sử dụng động cơ hybrid nhẹ có giá 599,9 triệu đồng.

Tuy nhiên mẫu xe MPV lai SUV này đang được hãng giảm 100% lệ phí trước bạ, tương đương số tiền giảm 60 triệu đồng, đưa giá bán thực tế của mẫu xe này tại đại lý xuống còn 540 triệu. Đây được đánh giá là mức khá "hời" và đáng để những người mua xe cuối năm cân nhắc.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top