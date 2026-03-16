Hatchback cỡ nhỏ giá 218 triệu đồng đẹp long lanh, trang bị công nghệ cao, sạc siêu nhanh, đi tới 405km/lần sạc, cạnh tranh Hyundai Grand i10, rẻ hơn Kia Morning sẽ bán ở Việt Nam?

Hatchback cỡ nhỏ đẹp long lanh, trang bị công nghệ cao, sạc siêu nhanh, đi tới 405km/1 lần sạc, cạnh tranh Hyundai Grand i10

Chery QQ Domi - mẫu hatchback được bán với giá quy đổi 218 triệu. Ảnh: Tổng hợp

Trong bối cảnh thị trường ngày càng ưa chuộng các mẫu xe nhỏ gọn, hãng xe Trung Quốc Chery tiếp tục tung ra “át chủ bài” mới mang tên Chery QQ Domi.

Về kích thước, QQ Domi dài 3.720 mm, rộng 1.700 mm, cao 1.608 mm và có chiều dài cơ sở 2.520 mm, tương đương nhiều mẫu xe hạng A trên thị trường như Hyundai Grand i10.

Xe mang phong cách thiết kế trẻ trung với các đường nét bo tròn, đèn pha LED, lưới tản nhiệt dưới dạng hình thang, tay nắm cửa ẩn và cột C sơn đen tạo hiệu ứng nóc nổi.

Phía sau nổi bật với dải màu đen nối liền hai cụm đèn hậu. Khách hàng có thể lựa chọn các màu ngoại thất gồm trắng tuyết, xanh da trời, bạc thiên thạch và hồng rượu.

Thiết kế thân xe được tạo hình thanh thoát với những đường gân sắc sảo. Vòm bánh xe mở rộng với các góc lớn, kết hợp bộ mâm 15 inch cùng lốp 165/65 R15, vừa tăng vẻ chắc chắn vừa hỗ trợ cải thiện tính khí động học. Họa tiết chữ thập được bổ sung nhằm tạo điểm nhấn cho tổng thể thiết kế.

Không gian nội thất hiện đại, hỗ trợ tính năng nhận diện giọng nói, khởi động không chìa,... Ảnh: Tổng hợp

Bên trong, QQ Domi sở hữu không gian nội thất trẻ trung với hai tông màu chủ đạo đen – xám và hồng – xám. Xe được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 7 inch, màn hình cảm ứng trung tâm dạng nổi 10,25 inch, hỗ trợ nhận diện giọng nói, khởi động không cần chìa khóa và điều khiển xe từ xa qua ứng dụng di động.

Hàng ghế sau có thể gập theo tỷ lệ 40:60 để mở rộng khoang chứa đồ, trong khi cần số được bố trí trên cột lái nhằm tối ưu không gian khu vực điều khiển trung tâm.

Về vận hành, tất cả phiên bản của QQ Domi đều sử dụng mô-tơ điện đặt phía trước có công suất 40kW, mô-men xoắn 110 Nm và tốc độ tối đa 100 km/h. Xe có hai tùy chọn pin LFP dung lượng 28,5 kWh và 39,33 kWh, cho phạm vi hoạt động lần lượt 305 km và 405 km. Cả hai phiên bản đều hỗ trợ sạc nhanh, cho phép sạc từ 30% lên 80% trong khoảng 30 phút.

Mẫu hatchback này có khả năng di chuyển lên tới 405km/1 lần sạc, tương đương với quãng đường từ Hà Nội - Lào Cai. Ảnh: Tổng hợp

Riêng phiên bản tầm hoạt động 405 km còn được trang bị tính năng V2L (Vehicle to Load), cho phép cấp điện cho các thiết bị bên ngoài như laptop, nồi cơm điện hoặc quạt mini.

Trên thị trường nội địa Trung Quốc, QQ Domi gia nhập phân khúc xe điện giá rẻ đang phát triển nhanh, cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như BYD Seagull và Leapmotor T03. Với thiết kế khác biệt cùng loạt trang bị thực dụng, Chery kỳ vọng mẫu xe này sẽ thu hút nhóm khách hàng trẻ và củng cố vị thế trong phân khúc xe điện cỡ nhỏ.

Chery QQ Domi có bán tại Việt Nam không?

Mẫu xe điện cỡ nhỏ này có cấu hình hatchback 5 cửa, 5 chỗ ngồi và được bán với hai phiên bản, giá lần lượt 59.900 nhân dân tệ và 69.900 nhân dân tệ (khoảng 218–255 triệu đồng).

Liệu mẫu hatchback QQ Domi này có được bán tại Việt Nam hay không, có lẽ cần phải chờ thông báo chính thức từ hãng.

Nếu QQ Domi bán tại Việt Nam với giá trên dưới 300 triệu hứa hẹn sẽ tạo cơn sốt với những ai đang mong muốn sở hữu một chiếc xe ô tô điện giá thành phù hợp, sở hữu thiết kế ưa nhìn. Mẫu xe này có thể sẽ cạnh tranh trực tiếp với người đồng hương Wuling Mini EV bản 5 cửa được hãng hé lộ sẽ bán trong thời gian tới. Song, với một bộ phận khách hàng Việt những hãng xe đến từ thương hiệu Trung Quốc đến nay chưa nhận được sự tin tưởng, tâm lý còn e dè khi quyết định "xuống tiền" so với việc lựa chọn một mẫu xe đến từ hãng đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản.