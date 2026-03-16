Trải nghiệm ô tô điện giá 70 triệu đồng thiết kế nhỏ xinh, chạy 300 km/lần sạc, trang bị an toàn, rẻ nhất thị trường, chỉ ngang SH Mode thích hợp đi trong đô thị sẽ về Việt Nam?

Ô tô điện thiết kế nhỏ xinh, đi tới hơn 300 km/lần sạc, trang bị an toàn thích hợp đi trong đô thị

Wuling NanoEV, một trong những mẫu xe ô tô điện rẻ nhất thế giới, được giới thiệu tại Triển lãm ô tô quốc tế Thiên Tân

Wuling NanoEV đang thu hút sự chú ý khi được mở bán tại Trung Quốc với mức giá rất thấp. Mẫu xe được phát triển bởi Wuling, thương hiệu đã khá nổi tiếng với dòng xe điện mini giá rẻ.

NanoEV được định vị là “đàn em” của Wuling Hongguang Mini EV, mẫu xe từng gây tiếng vang lớn trên thị trường nhờ doanh số ấn tượng.

Wuling NanoEV được phát triển theo triết lý xe điện đô thị siêu nhỏ gọn, hướng tới nhu cầu di chuyển cá nhân trong thành phố. Xe có kích thước tổng thể 2.497 x 1.526 x 1.616 mm (dài x rộng x cao) cùng trục cơ sở 1.600 mm, nhỏ hơn đáng kể so với nhiều mẫu xe điện mini khác.

Wuling NanoEV là mẫu xe ô tô điện nhỏ và rẻ nhất thế giới

So với Hongguang Mini EV, NanoEV còn nhỏ hơn nữa, điều này giúp xe linh hoạt hơn khi di chuyển trong phố đông và dễ dàng đỗ xe ở những khu vực có không gian hạn chế.

Thiết kế ngoại thất mang phong cách hiện đại với nhiều đường nét mềm mại. Phần đầu xe nổi bật với cụm đèn pha nhỏ gọn và logo thương hiệu đặt ở vị trí trung tâm.

Nhà sản xuất cũng cung cấp nhiều màu sắc ngoại thất trẻ trung như vàng, trắng, xám và xanh, kết hợp mâm xe và gương hậu sơn hai tông màu nhằm tăng tính thẩm mỹ.

Dù có kích thước nhỏ, khoang cabin của NanoEV vẫn được trang bị một số tiện nghi cơ bản. Xe sử dụng màn hình LCD màu kích thước 7 inch, hiển thị các thông tin vận hành như tốc độ, dung lượng pin và quãng đường còn lại.

Vô lăng đa chức năng được thiết kế theo dạng khối giúp người lái dễ thao tác. Ngoài ra, xe còn có hệ thống điều hòa với nút điều khiển cảm ứng, mang lại cảm giác hiện đại hơn so với nhiều mẫu xe điện mini khác.

Khoang lái của xe được thiết kế rộng rãi và trang bị hệ thống pin lithium-ion 28 kWh

Bên cạnh đó, NanoEV cũng được trang bị một số tính năng hỗ trợ người lái như: Radar lùi giúp hỗ trợ đỗ xe; Hệ thống cảnh báo người đi bộ tốc độ thấp; Hỗ trợ khởi hành ngang dốc; Hệ thống giám sát áp suất lốp. Những trang bị này góp phần nâng cao sự an toàn và tiện lợi khi sử dụng xe trong đô thị.

Về khả năng vận hành, Wuling NanoEV sử dụng động cơ điện đặt phía trước với công suất khoảng 32 mã lực và mô-men xoắn 85 Nm. Xe có thể đạt tốc độ tối đa khoảng 100 km/h, đủ để di chuyển linh hoạt trong môi trường đô thị và những quãng đường ngoại ô ngắn.

Nguồn năng lượng của xe đến từ bộ pin lithium-ion dung lượng khoảng 28 kWh được bố trí gọn dưới ghế ngồi nhằm tối ưu không gian cabin.

Theo công bố của nhà sản xuất, xe có thể di chuyển tới khoảng 305 km sau mỗi lần sạc đầy, con số khá ấn tượng trong phân khúc xe điện mini. Thời gian sạc từ 20% lên 100% khoảng 13,5 giờ khi sử dụng ổ điện gia đình 220 V tiêu chuẩn. Nếu dùng bộ sạc AC công suất 6,6 kW, thời gian sạc có thể giảm xuống còn khoảng 4,5 giờ.

Bộ pin của xe cũng được trang bị công nghệ làm nóng khi nhiệt độ thấp, giúp cải thiện hiệu suất trong điều kiện thời tiết lạnh. Ngoài ra, pin đạt chuẩn IP67 về khả năng chống bụi và nước.

Dù có mức giá thấp, NanoEV vẫn được chú trọng về mặt an toàn. Theo nhà sản xuất, hơn 40% cấu trúc thân xe được làm từ thép cường độ cao giúp tăng khả năng bảo vệ cho người ngồi trong xe.

Wuling NanoEV nhỏ gọn nhưng được trang bị nhiều hệ thống an toàn hiện đại

Xe cũng được trang bị các hệ thống an toàn cơ bản như: Kiểm soát ổn định điện tử (ESC); Phân phối lực phanh điện tử (EBD); Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HHC); Cảnh báo lỗi cách điện và bảo vệ đoản mạch cho pin. Hệ thống treo sử dụng MacPherson phía trước và treo độc lập phía sau giúp cải thiện sự ổn định và độ êm ái khi vận hành.

Giá ô tô điện Wuling NanoEV

Với thiết kế nhỏ gọn và giá bán chỉ khoảng 20.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng 70 triệu đồng), NanoEV được xem là một trong những ô tô điện rẻ nhất thế giới hiện nay.

Sự xuất hiện của những mẫu xe như NanoEV cho thấy xu hướng ô tô điện giá rẻ đang ngày càng phát triển, đặc biệt tại các đô thị đông đúc nơi nhu cầu di chuyển cá nhân nhỏ gọn ngày càng tăng.

Ô tô điện Wuling tại Việt Nam, do TMT Motors phân phối, nổi bật với các dòng xe mini và hatchback đô thị giá rẻ, tiêu biểu là Wuling Hongguang Mini EV (giá từ khoảng 197-231 triệu VNĐ, tùy phiên bản) và Wuling Bingo (giá từ 349-469 triệu VNĐ). Các mẫu xe này sạc bằng điện dân dụng 220V, nhỏ gọn, tiết kiệm, phù hợp đi lại trong phố. Hy vọng trong tương lai gần, mẫu xe Wuling NanoEV cũng sẽ được bán ở Việt Nam tạo sự canh tranh trong các dòng xe điện.

Hatchback hạng A ở Việt Nam giá rẻ đáng mua

Hatchback hạng A giá rẻ nhất Việt Nam ngày càng có nhiều lựa chọn khi ngoài những mẫu xe thuộc phân khúc cỡ nhỏ còn có thêm các dòng ô tô điện cỡ nhỏ, có giá chưa tới 300 triệu đồng.

Hatchback hạng A Kia Morning MT: 349 triệu đồng

Kia Morning MT

Những đợt ưu đãi giá liên tiếp giúp giá bán bản Kia Morning MT tiêu chuẩn số sàn hiện chỉ còn 349 triệu đồng. Đây là mẫu xe máy xăng có giá bán hấp dẫn nhất thị trường ô tô Việt Nam. Kia Morning hiện do THACO AUTO lắp ráp, phân phối. Phiên bản tiêu chuẩn của mẫu xe này chỉ sở hữu tính năng, trang bị cơ bản đáp ứng nhu cầu của những người lần đầu mua xe ô tô hay những cá nhân, doanh nghiệp mua xe chạy dịch vụ taxi, xe công nghệ…

Hatchback hạng A Toyota Wigo MT: 360 triệu đồng

Toyota Wigo

Cùng phân khúc Kia Morning MT, nếu muốn một mẫu xe nhỏ gọn, nhập khẩu nguyên chiếc khách hàng có thể lựa chọn phiên bản Toyota Wigo số sàn (MT) có giá chỉ 360 triệu đồng. Mẫu xe này nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, sở hữu vẻ ngoài mạnh mẽ, thể thao, tuy nhiên tương tự Morning MT, Toyota Wigo MT cũng thiếu nhiều trang bị, tính năng so với bản số tự động. Mẫu xe này vẫn dùng động cơ xăng 1.2 lít có công suất 87 mã lực và mô-men xoắn cực đại 108 Nm, kết hợp với hộp số số sàn 4 cấp.

Hatchback hạng A Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn: 360 - 380 triệu đồng

Hyundai Grand i10 MT

Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn với hai biến thể sedan và hatchback 5 cửa có giá bán chỉ từ 360 - 380 triệu đồng. Hyundai Grand i10 do TC Motor lắp ráp, phân phối tại Việt Nam. Đây là mẫu ô tô cỡ nhỏ giá rẻ bán chạy nhất Việt Nam với 1.570 xe bán ra trong 4 tháng đầu năm 2024. Không chỉ giá bán, sức hút của mẫu xe này còn đến từ kiểu dáng thiết kế, trang bị tính năng. Hyundai Grand i10 MT tiêu chuẩn vẫn giữ nguyên động cơ Kappa 1.2 lít có công suất 83 mã lực và mô-men xoắn cực đại 114 Nm, đi kèm hộp số sàn 5 cấp.