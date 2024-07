Suýt mất hơn 600 triệu đồng cho công an 'rởm' để chạy án

Mới đây, Công an huyện Quỳnh Phụ (Thái Bình) đã kịp thời ngăn chặn thành công vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng với số tiền hơn 600 triệu đồng. Nạn nhân trong sự việc này là người đàn ông sinh sống trên địa bàn bị kẻ xấu giả mạo công an gọi điện đến đe dọa, yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng để chạy án.



Cụ thể, vào khoảng 14h ngày 18/7, ông V.V.L (trú tại xã Quỳnh Ngọc, huyện Quỳnh Phụ) đến Ngân hàng chính sách xã hội chi nhánh huyện Quỳnh Phụ thực hiện giao dịch rút số tiền 665 triệu đồng tiết kiệm của gia đình để chuyển cho một tài khoản ở ngân hàng khác.

Trong quá trình thực hiện giao dịch với ông L., nhân viên ngân hàng nhận thấy vị khách này có nhiều dấu hiệu bất thường, nên đã lập tức liên hệ với Công an huyện Quỳnh Phụ.

Ảnh minh họa

Ngay sau khi nhận được thông tin, lực lượng công an nhanh chóng có mặt kịp thời, tiến hành xác minh và xác định đây là vụ việc lừa đảo trên không gian mạng.

Quá trình làm việc với ông L., nạn nhân cho biết, bản thân nhận được nhiều cuộc gọi từ các số điện thoại lạ khác nhau tự xưng là cán bộ công an. Trong lúc nói chuyện qua điện thoại, đối tượng tự xưng công an khẳng định ông L. liên quan đến vụ án mua bán ma túy xuyên quốc gia, đồng thời yêu cầu nạn nhân chuyển toàn bộ số tiền hiện có đến số tài khoản do đối tượng cung cấp để chạy án. Do lo sợ, ông L. đã đến ngân hàng rút tiết kiệm và dự định chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng cung cấp.

Tại cơ quan công an, lực lượng chức năng đã giải thích cho ông L. biết hành vi nói trên là lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đề nghị không chuyển tiền cho đối tượng. Sau khi được giải thích, ông L. nhận ra bản thân đã vướng vào màn lừa đảo của kẻ xấu và may mắn được công an ngăn chặn kịp thời, giúp bảo toàn số tiền của bản thân.

Công an huyện Quỳnh Phụ khuyến cáo người dân cần nâng cao ý thức, tinh thần cảnh giác trước các thủ đoạn của tội phạm lừa đảo công nghệ cao hoạt động trên không gian mạng. Khi nghi ngờ về hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản, người dân cần liên hệ ngay cơ quan công an gần nhất để được hỗ trợ và tuyệt đối không làm theo yêu cầu của đối tượng, tránh rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo.



