Cầm cố xe máy để lấy tiền trả nợ rồi trình báo bị cướp

Trước đó, do không có tiền trả nợ nên N.D.P.A đã cầm cố xe máy nhưng lại đến Công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh khai báo bị cướp. Theo đó, N.D.P.A khai vào tối 16/9, A. điều khiển xe máy đến xã Vĩnh Lộc A (huyện Bình Chánh) thì bị 3 thanh niên đi 2 xe máy áp sát, tấp đầu xe rồi dùng hung khí cướp xe máy và điện thoại.



N.D.P.A tại Cơ quan Công an.

Tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm, Công an huyện Bình Chánh đã nhanh chóng vào cuộc điều tra và xác định không có vụ cướp xảy ra. Trước những tài liệu, chứng cứ thu thập được, A. phải thừa nhận toàn bộ hành vi báo tin giả của mình.

Công an huyện Bình Chánh khuyến cáo người dân tuyệt đối không báo tin giả hoặc cung cấp thông tin sai sự thật đến Cơ quan Công an, làm ảnh hưởng đến tình hình an ninh trật tự tại địa phương. Mọi hành vi báo tin giả, sai sự thật đến cơ quan, tổ chức có thẩm quyền sẽ bị xử lý nghiêm.