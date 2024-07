Tạm giữ hàng nghìn sản phẩm Nike, Adidas có dấu hiệu giả mạo

19 giờ trước

Sáng 27/7, thông tin từ Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Hà Tĩnh vừa phối hợp với các lực lượng chức năng và Công an tỉnh Bôlykhămxay (Lào) phá thành công chuyên án ma túy “khủng”, thu giữ 209kg ma túy cùng nhiều tang vật liên quan vụ án.