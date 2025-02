Tâm sự của người phụ nữ sau 32 năm bị lừa bán sang Trung Quốc: Tôi từng bị chồng chặt đứt một ngón tay vì đã bỏ trốn

46 phút trước

GĐXH - Liên quan đến vụ hỗn chiến ở hội xuân Mù Là, xã Cổ Linh, huyện Pác Nặm, Bắc Kạn cơ quan công an tạm giữ một đối tượng, hai người còn lại đang lẩn trốn. Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Kạn kêu gọi hai đối tượng đang lẩn trốn đến ngay cơ quan công an nơi gần nhất trình diện để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.