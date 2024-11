Lừa bán 2 phụ nữ rồi bỏ sang Trung Quốc trốn 15 năm

Ngày 19/11, Công an tỉnh Tuyên Quang đã phối hợp với Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an), Công an tỉnh Lào Cai, Trạm Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lào Cai tiếp nhận đối tượng Quan Thị Nhạc, SN 1990, trú tại thôn Bản Lai, xã Phúc Sơn, huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang do Cục Công an Châu Hồng Hà, Công an huyện Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc bàn giao.

Trước đó, vào năm 2009, Quan Thị Nhạc đã lừa gạt đưa 2 phụ nữ Việt Nam sang Trung Quốc bán và bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định khởi tố về tội mua bán người.

Tại thời điểm khởi tố, đối tượng đã trốn khỏi Việt Nam, sinh sống và lấy chồng tại Trung Quốc. Ngày 27/10/2009, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang ra Quyết định truy nã Quan Thị Nhạc.

Cơ quan Công an Trung Quốc bàn giao đối tượng Quan Thị Nhạc cho lực lượng chức năng Việt Nam.

Quá trình điều tra, bằng các biện pháp nghiệp vụ, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tuyên Quang đã xác định đối tượng đang lẩn trốn tại thị trấn Hà Khẩu, tỉnh Vân Nam, Trung Quốc. Công an tỉnh Tuyên Quang đã đề nghị Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) trao đổi thông tin với Công an nước bạn để kịp thời bắt giữ đối tượng.

Như vậy, sau 15 năm lẩn trốn, mặc dù đã sử dụng nhiều phương thức, thủ đoạn để qua mặt lực lượng chức năng, đối tượng Quan Thị Nhạc vẫn bị phát hiện, bắt giữ để chịu tội trước pháp luật.