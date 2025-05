Tập mới nhất 'Cha tôi, người ở lại': Ông Bình lâm trọng bệnh, bà Liên bất ổn tâm lý vì chuyện quá khứ

Tập 40 "Cha tôi, người ở lại" đã phát sóng, để lại nhiều dấu ấn với khán giả. Mở đầu tập phim, bố Bình (NSƯT Thái Sơn) đột nhiên ngất xỉu trước cửa quán chay, bà Quyên (NSƯT Kiều Anh) đi tới đã lập tức gọi mọi người đưa vào viện cấp cứu.

Khi Nguyên (diễn viên Trần Nghĩa) đang ở viện chăm sóc mẹ thì nhận tin báo bố Bình cũng nhập viện cấp cứu. Trước mặt cả nhà, bác sĩ cho biết bố Bình bị suy thận nhưng mức độ nặng nhẹ, nguyên nhân và phương án điều trị thì cần phải làm thêm các xét nghiệm. Sau đó, bác sĩ muốn gặp riêng Nguyên để trao đổi thêm về bệnh tình của bố Bình.

Ngay khi tỉnh lại, bố Bình cố gắng tỏ ra mình ổn để Việt (diễn viên Thái Vũ) và An (Ngọc Huyền) không phải lo. An vừa khóc vừa xin lỗi bố vì tại mình vô tâm không để ý đến sức khỏe bố. Việt cũng nhận lỗi do mình vì không làm tròn bổn phận làm con. Bố Bình nhắc nhở hai con không được tự trách mình - đó mới là liều thuốc tốt nhất cho bố.

Cả nhà lo lắng cho bệnh tình của ông Bình khi ở bệnh viện.

Sau khi trao đổi với bác sĩ, Nguyên báo lại cho bố Chính (NSƯT Bùi Như Lai) và Việt về tình trạng bệnh của bố Bình. Ông có một nang lớn ở thận, ở vị trí khó tiếp cận. Dù thông thường nang thận là lành tính nhưng cả nhà ai cũng vẫn có sự lo lắng. Bố Chính dặn hai con trai giữ kín chuyện này, tránh lo lắng quá mức.

Trong khi bố Chính và Nguyên ở lại lo chuyển phòng bệnh cho bố Bình, Việt được giao nhiệm vụ về nhà nấu ăn để mang vào viện cho bố. Về nhà, Việt không thể tập trung vào nấu ăn vì cứ suy nghĩ về sức khỏe của bố Bình. Việt đã xin phép mẹ cho mình hiến thận cho bố.

"Trong trường hợp xấu nhất nếu bố Bình phải thay thận thì con mong muốn được hiến thận cho bố" - Việt mở lời và mong mẹ đồng ý. Bà Quyên không mong chuyện này sẽ xảy ra nhưng nếu Việt muốn báo hiếu cho người cha tốt của mình thì bà sẽ luôn ủng hộ con.

Việt bày tỏ với mẹ muốn được hiến thận để cứu bố Bình.

An mang đồ ăn đến bệnh viện cho anh Nguyên để làm hòa. Hai anh em cùng nhau ăn cơm vui vẻ. Vì không muốn An phải vất vả mang cơm đến cho mình, Nguyên nói mai sẽ về nhà ăn cơm. Khi vừa tiễn An đi khỏi, bà Liên (diễn viên Thu Quỳnh) bất ngờ xuất hiện, gọi Nguyên. Bà cho biết mình đến viện thăm Thảo vì bị suy nhược cơ thể, phải cấp cứu. Bà vẫn cố gắng gán ghép Nguyên với Thảo. Dù biết Nguyên đã nói rõ ràng tình cảm của mình với Thảo nhưng bà Liên cũng biết rằng Thảo không thể vượt qua được.



Bà Liên cho rằng An đeo bám Nguyên để anh không có cơ hội tiếp xúc với những cô gái khác. Nguyên cho rằng mẹ khó chịu với An vì mỗi khi nhắc đến An thì quá khứ lại ùa về. Nguyên nhắc lại hình ảnh năm đó, bà Liên bỏ đi và cho An anh Nguyên. "An vừa là quá khứ, vừa là hiện tại, cũng vừa là tương lai của con" - Nguyên nói với mẹ.

Từ lúc Nguyên nhắc lại chuyện quá khứ, tâm lý bà Liên trở nên bất ổn. Bà khóc lóc, sợ hãi con trai sẽ bỏ bà ở lại một mình. Lúc này, Nguyên chỉ còn biết động viên mẹ.

Bà Liên bị bệnh tâm lý, ngày thêm trầm trọng.

Kể từ hôm đó, bệnh tâm lý của bà Liên lại trở nên trầm trọng hơn. Bà nhốt mình ở nhà, suy nghĩ miên man về việc mình yêu thương con nhưng đã sai ở đâu mà luôn khiến Nguyên khó chịu. Bà còn lo sợ Nguyên sẽ không đến thăm mình.

Ở diễn biến khác trong phim, do không gọi được cho mẹ, Nguyên đã lập tức đến nhà mẹ. Bà Liên trải qua ác mộng, bật khóc hứa sẽ thay đổi, sẽ ra ngoài gặp gỡ bạn bè, sống vui vẻ, để con trai không phải buồn vì mình nữa.

Bà Liên khóc, hứa với con trai từ nay sẽ sống tốt, vui vẻ với bạn bè.

Ngay sau đó, bà Liên hẹn gặp các bạn, hy vọng sẽ vui vẻ, khuây khoả, nhưng ngược lại, các bạn lại nhắc lại chuyện năm xưa bà Liên bỏ Nguyên ra đi. Những lời xì xào của các bạn khiến bà Liên càng thêm căng thẳng tới mức ngất xỉu trên đường.

Tập 41 "Cha tôi, người ở lại" lên sóng VTV3 vào 20h tối nay (20/5). Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cha tôi, người ở lại" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

Nhan sắc nữ diễn viên Hà Nội đang gây tranh cãi, bị ghét nhất trong phim 'Cha tôi, người ở lại' GĐXH - Diễn viên Thu Quỳnh có nhan sắc quyến rũ, diễn xuất biến hóa nhưng lại đang gây tranh cãi và bị ghét nhất trong phim "Cha tôi, người ở lại".