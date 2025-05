Tập mới nhất 'Cha tôi, người ở lại': Thảo nhờ An tác thành tình cảm, Việt hối lỗi vì biết mẹ làm lao động khổ sai

Tâp 34 "Cha tôi, người ở lại" đã được phát sóng vào tối 5/5, nhiều tình tiết hấp dẫn, được khán giả đánh giá đây là một trong những tập phim để lại ấn tượng nhất. Mở đầu tập 34 "Cha tôi, người ở lại", nghe tin Nguyên bị ngã ngất xỉu giữa đường, Thảo vô lo lắng, chạy thẳng vào phòng bệnh. Thảo xúc động bày tỏ: "Anh có biết là em lo lắng cho anh lắm không?".

Thảo rủ An ra ngoài để nói chuyện, cô không ngần ngại chia sẻ chuyện tình cảm: "Tớ thích anh Nguyên", ngay từ lần gặp đầu tiên ở trường cấp 3 và cứ âm thầm thích Nguyên. Thảo nhờ An giúp mình đến với Nguyên. An vui vẻ nhận lời, hứa sẽ giúp Thảo đến với anh Nguyên.

Còn với Đại, vẫn quyết tâm đến nhà An chơi với lý do coi đây là gia đình thứ hai. Anh tặng quà mẹ mình gửi cho An. Đại cho biết sang đây là để giảng hòa và có một lời xin lỗi chính thức với Việt cũng như bắt tay làm hòa với Nguyên.

Thảo nhờ An vun vén chuyện tình cảm với Nguyên. Ảnh VTV

Ở diễn biến khác, bà Liên đã về Việt Nam. Bà Liên bất ngờ xuất hiện trước mặt Nguyên, An, Việt khiến ai cũng bất ngờ. Bà Liên nói với An rằng: "Nguyên là con trai cô, cô không thương Nguyên thì thương ai". 6 năm qua, hai mẹ con sống hòa thuận, ổn thỏa.

"Thằng bé không bỏ mặc lúc tôi ốm đau, khó khăn. Giữa hai mẹ con tôi có sợ dây gắn kết mà không ai có thể chia lìa được" - bà Liên nhấn mạnh với bố Chính và An. Thấy mẹ nói vậy, Nguyên giục mẹ ra xe đi về. Bố Bình nhắc nhở An từ giờ bớt nói ra nói vào, Nguyên nghe thấy sẽ khó xử.

Bà Liên khoe với Nguyên về việc mua một căn biệt thự ở ngoại ô và muốn con trai lúc nào qua đó cho biết nhà. Nguyên đến nhà ăn cơm với mẹ, được mẹ nấu nhiều món ngon mà Nguyên yêu thích. Bà dỗ dành Nguyên dọn về đây ở với mình, vì sau này Nguyên còn có bạn gái, bà lo khi đó người ta thấy Nguyên và An cứ kè kè với nhau thì sẽ khó xử. Nghe đến đây, Nguyên khó chịu và lập tức phản ứng. Cậu bỏ dở bữa cơm với mẹ để ra về.

Hôm sau, bà Liên đã bệnh viện để xin lỗi con trai, nhưng Nguyên không muốn nghe lại chuyện đó.

Bà Liên khuyên con trai về ở cùng, nhưng Nguyên không chấp nhận. Ảnh VTV

Theo diễn biến tiếp theo của phim, Phi đánh tên đàn em thừa sống thiếu chết. Quyên đã chăm sóc vết thương cho anh ta, xin anh ta cho chiếc điện thoại để liên lạc. Hôm sau, khi Phi chuẩn bị đưa Quyên và bé Tôm ra nước ngoài thì Quyên giả vờ đi vệ sinh để gọi điện cầu cứu Việt: "Con cứu mẹ với!... Hắn bắt phải tuyệt tình với con". Việt cũng nhanh trí giục mẹ gửi định vị.

Phi muốn tất cả lên xe nhanh để rời đi, một tay vác thằng bé lên, một tay kéo Quyên ra xe. Khi tất cả chuẩn bị lên xe thì xe của công an tới. Việt đã kịp thời báo công an và đi cùng họ tới giải cứu mẹ ruột. "Mẹ!" - tiếng gọi sau gần 20 năm của con trai khiến Quyên vô cùng xúc động.

Hai mẹ con đã trút bỏ mối hiểu lầm từ nhiều năm nay. Ảnh VTV

Sau đó, hai mẹ con đã có cuộc trò chuyện chính thức đầu tiên. Giải thích lý do 16 năm qua không liên lạc với con, mẹ Việt cho biết mình bị lừa vào đường dây lao động bất hợp pháp của Phi, bị thu hết giấy tờ, bị bắt làm việc và lao động như người khổ sai...

"Sao lúc đó mẹ không về với con?" - Việt hỏi. Bà Quyên giải thích lúc đó chỉ nghĩ nông cạn rằng không thể trở về với hai bàn tay trắng thì lấy gì để mang về cho con, để trả nợ bố Bình... Sau đó, cô Hạnh mất và uỷ quyền nuôi Tôm cho mẹ Quyên. Việt xin lỗi trong nước mắt, mong muốn mẹ Quyên không rời bỏ con thêm lần nào nữa. Hai mẹ con hiểu lầm bao lâu nay cũng đã được giải tỏa.

Tập 35 phim "Cha tôi, người ở lại" được phát sóng lúc 20h tối nay (ngày 6/5) trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cha tôi, người ở lại" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

