Tập mới nhất phim 'Cha tôi, người ở lại': Đại 'quay xe' nhờ Nguyên ủng hộ yêu An, Quyên phũ phàng với con vì bị đe dọa

Tập 31 "Cha tôi, người ở lại" đã được phát sóng vào tối 28/4 với nhiều nội dung đáng chú ý. Theo diễn biến của tập phim, tại bệnh viện, chị đồng nghiệp biết Thảo thầm thương trộm nhớ bác sĩ Nguyên 10 năm nay nên mách cho cô nàng cách "cưa đổ" anh chàng đồng nghiệp. Tuy nhiên, Thảo cho rằng bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp. Chị đồng nghiệp vẫn khuyên Thảo có tình cảm thì nên chủ động theo đuổi.

Thảo trang điểm xinh xắn cho bữa tiệc nhưng lại tình cờ nghe được người khác nói chuyện rằng bác sĩ Nguyên không tham gia buổi tiệc vì có việc bận. Cô đoán bác sĩ Nguyên có bạn gái, Thảo hụt hẫng và rất buồn.

Thảo hụt hẫng khi biết Nguyên không đến dự buổi tiệc để đến chăm sóc cho An. Ảnh VTV

Qua điện thoại, Nguyên nghe được đồng nghiệp hỏi An bị đau bụng, lập tức, Nguyên bỏ buổi liên hoan ở bệnh viện để chạy tới chỗ An. Tại công ty, Đại thấy An đau bụng nên muốn giúp đỡ cô, nhưng An nhất định từ chối. Đúng lúc này Nguyên xuất hiện. Nguyên đưa An vào phòng nghỉ ngơi, lấy thuốc cho uống. Đại chỉ biết đứng nhìn.

Nguyên chăm sóc An tận tình, Đại muốn Nguyên tác thành chuyện tình cảm. Ảnh VTV

Nguyên cho An uống thuốc rồi chăm sóc khiến Đại chứng kiến mà không khỏi suy nghĩ. Khi An nằm nghỉ, Đại gọi Nguyên ra ngoài để nói chuyện. Đại thừa nhận mình yêu An nhiều hơn rồi nhờ Nguyên một việc quan trọng: "Ông có thể tác hợp cho tôi và An được không?".

Theo yêu cầu của Đại, từ giờ trở đi việc quan tâm chăm sóc, đưa đón An đi làm, Đại muốn Nguyên nhường cho mình. Đại khẳng định mình có tình cảm thật lòng với An, không phải nhất thời. Sau lời nhờ này của Đại, dù không thích và cũng chưa đưa ra câu trả lời, Nguyên để Đại ở lại chăm sóc An, rồi đạp xe về.

Đại nhờ Nguyên nhường phần đưa đón, chăm sóc An. Ảnh VTV

Ở một diễn biến khác, sau khi phát hiện Quyên cố tình đánh rơi dây chuyền để làm tín hiệu cho Việt, Phi đánh đập rồi yêu cầu Quyên phải làm theo mệnh lệnh của hắn, bằng không hắn sẽ hãm hại Việt. Hắn yêu cầu Quyên gọi điện cho con trai. Việt lặng người khi lần đầu tiên nhận được điện thoại của mẹ sau gần 20 năm. Quyên thông báo cho con trai: "Mẹ có gia đình mới rồi. Mẹ đang rất hạnh phúc! Mẹ không muốn sự xuất hiện của con ảnh hưởng đến gia đình mới của mẹ".

Một lần nữa mẹ lại làm Việt khóc. "Từ khi bà bỏ tôi đi thì bà đã không còn là mẹ của tôi rồi" - Việt nói trong đớn đau, rồi cúp máy. Việt thất vọng vì bị tổn thương thêm lần nữa, vậy mà trước đó Việt từng nhen nhóm tia hi vọng mẹ vẫn còn quan tâm tới mình.

Quên bị Phi đe dọa, bắt phải gọi điện làm tổn thương con trai. Ảnh VTV

Cuộc điện thoại đó khiến cả ngày Việt không ăn uống gì, lao đầu vào làm việc để quên đi nỗi đau... Bố Bình đi tìm con trai, Việt kể cho bố Bình: "Bà ấy đã gọi cho con. Bà ấy bảo con đừng liên quan đến bà ấy nữa...".

Về nhà, bố Bình kể lại mọi chuyện cho cả nhà nghe, ai cũng thương Việt thật nhiều - người luôn âm thầm chịu đựng mọi việc.

Việt thêm lần nữa đau khổ, thất vọng về mẹ nên được bố Bình an ủi. Ảnh VTV

Sau một đêm ngủ dậy, Việt được bố Bình nấu cho một bát cháo hành tía tô. Sau cùng, Việt vẫn cảm thấy ấm áp vì có bố Bình luôn yêu thương và chăm lo cho mình. Bố Bình nói rằng gia đình luôn có sợi dây vô hình gắn kết mọi thành viên. Ví như khi Việt gặp chuyện mà không nói với bố thì bố vẫn cảm nhận được có gì đó bất an. Bố chỉ cần Việt mạnh mẽ vượt qua tất cả những chuyện này.

Ông Chính rủ ông Bình ra ngoài uống rượu. Sau một hồi ông Chính vòng vo, ông Bình hiểu được tâm trạng của Chính đang muốn lấy vợ. Chính kể chuyện bị Tuệ Minh từ chối lời mời đi nhậu, sau đó lại thấy cô bước lên chiếc xe sang trọng của ông chủ đầu tư dự án. Ông Chính có thể nghĩ rằng Tuệ Minh được người giàu có để ý, săn đón, cơ hội để có được tình cảm của cô sẽ rất mong manh.

Tập 32 phim "Cha tôi, người ở lại" được phát sóng lúc 20h tối nay (ngày 29/4) trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cha tôi, người ở lại" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.