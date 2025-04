Tập mới nhất phim 'Cha tôi, người ở lại': Cuộc hẹn hò đầy bất ổn với Đại, An bật khóc vì nghĩ sai về Nguyên

Sau vài tháng sinh con, Diễm My 9X gây chú ý với nhan sắc thăng hạng GĐXH - Người hâm mộ không khỏi ngạc nhiên trước vóc dáng thon gọn, nhan sắc thăng hạng của diễn viên Diễm My 9X chỉ sau vài tháng sinh con.

Tập 29 phim 'Cha tôi, người ở lại' kết thúc đã để lại ấn tượng đối với khán giả. Mở đầu tập phim 29, cuộc hội ngộ của Nguyên, Việt, Đại và An tới quán cà phê ngồi nói chuyện. Đại mở đầu cuộc trò chuyện bằng cách dọa nếu hai anh trai An muốn xen vào chuyện tình cảm của Đại và An thì "không có mùa xuân" đó đâu. Đại nhắc nhở hai bạn học cũ của mình đừng cậy là anh trai của An mà đòi xen vào chuyện yêu đương của em gái.

Việt đáp trả rằng sẽ không cấm cản chuyện yêu đương của Đại và An nữa. Việt cũng tuyên bố nếu An có tình cảm thật với Đại thì không ngăn cấm nữa, nếu thích cưới thì cho cưới luôn. Đại nắm tay An và thề sẽ một lòng một dạ với An. Nhưng khi Việt hỏi An có một lòng một dạ với Đại không, An tức giận bỏ về trước.

Đại khẳng định tình cảm của mình với An trước mặt Việt và Nguyên. Ảnh VTV

Tối về, trong lúc hai anh đang tập thể dục, An khoe rằng mai sẽ hẹn hò, đi chơi xa với Đại. Thấy An hẹn bố Bình (Thái Sơn) sáng mai gọi mình dậy sớm để làm cơm cuộn cho Đại, hai ông anh chỉ còn biết đứng nhìn nhau vì quá bất ngờ. Ngày hôm sau, trong lần hẹn hò đầu tiên, An và Đại có chuyến đi chơi xa rất vui vẻ. Đại còn hái hoa tặng An còn An tặng Đại hộp cơm cuộn do cô tự làm.

Khi Đại đưa An về nhà, Việt và Nguyên đều thấy cặp đôi thể hiện rõ vẻ mặt thiếu đi hào hứng của cặp đôi đang yêu. An kể lại hai đứa đang đi chơi thì tình cờ gặp một đồng nghiệp ở công ty, vì không muốn mọi người biết nên An giả vờ tình cờ gặp Đại, An tìm cách về trước rồi xúi chị đồng nghiệp nhờ Đại chụp hình. Nghe đến đây, Việt bật cười vì An lại để Đại ở lại với cô gái khác.

Hôm sau đến công ty, Đại thể hiện thái độ giận An, không thèm đi chung thang máy với cô. Thấy vậy, An liền đuổi theo. Cô nói sợ Đại giận, vì coi Đại giống như các anh của mình, không muốn ai phải buồn. Đại không đồng ý lời đề nghị này của An. Anh tự trách mình đã quá nóng vội khiến An áp lực, nên sẽ đợi cho đến khi An sẵn sàng.

Ở diễn biến khác của phim, bố Bình vẫn luôn nghĩ về mẹ Việt. Ông nghĩ mẹ Việt có uẩn khúc nào đó nên không nhận Việt là con trai.

Bà Liên (Thu Quỳnh) ở nước ngoài bắt đầu không chịu nổi sự thiếu vắng con trai. Sau đọc tin tức thấy Nguyên trả lời phỏng vấn sẽ gắn bó với bệnh viện đang làm việc, bà Liên nhắn tin hỏi lý do. Khi Nguyên gọi điện lại, bà Liên khóc lóc, tự trách mình, hứa từ giờ sẽ không ngăn cản con nữa. Nguyên nói không giận mẹ, đã về Việt Nam rồi không muốn đi đâu nữa.

Nguyên nói chuyện thẳng thắn vợ mẹ, cậu xin mẹ không can dự vào cuộc sống riêng của mình. Ảnh VTV

Trước sự van nài kèm ép buộc và trách móc của mẹ, Nguyên buộc phải nói ra nỗi lòng mà anh giấu kín suốt 6 năm qua. Mỗi lần Nguyên muốn về thăm mọi người, mẹ luôn tìm cách ngăn cản con. "Mẹ biết con không muốn đi du học, nhưng vì mẹ nên con phải bỏ gia đình, sang đó chăm mẹ. Coi như con đã làm tròn bổn phận làm con rồi" - Nguyên nói với mẹ.

An bật khóc khi biết được Nguyên đi sang nước ngoài là do mẹ ép buộc. Ảnh VTV

Khi Nguyên nói chuyện với mẹ qua điện thoại, cả nhà ở ngoài đã nghe được hết cuộc nói chuyện. An khóc rất nhiều vì 6 năm qua cô luôn trách anh bỏ cô đi, ham giàu bỏ nghèo... mà không biết anh ở nơi đó chưa có một ngày nào vui vẻ. Bố Chính cũng rơi nước mắt thương con trai, vì lần nào gọi điện về, con cũng nói mình ổn. Thực tế con đã phải chịu đựng như vậy mà bố không hề hay biết.

Tập 30 phim "Cha tôi, người ở lại" được phát sóng lúc 20h tối nay (ngày 23/4) trên kênh VTV3. Đón xem diễn biến tập mới nhất "Cha tôi, người ở lại" trên Gia đình và Xã hội trong các bài viết sau.

