Tất cả người dân chú ý 3 trường hợp tài khoản cá nhân bị khóa vô thời hạn từ ngày 19/8

Công an tỉnh Đồng Tháp thông tin, từ ngày 19/8, Nghị định số 333 của Chính phủ có hiệu lực, quy định cụ thể các trường hợp tài khoản cá nhân, trang, nhóm cộng đồng, kênh nội dung có thể bị hạn chế hiển thị vô thời hạn tại Việt Nam hoặc khóa vô thời hạn.

Người sử dụng mạng xã hội cần nắm rõ quy định để chủ động phòng ngừa, không để tài khoản trở thành công cụ thực hiện hoặc tiếp tay cho hành vi vi phạm pháp luật.

Theo quy định mới, có 3 trường hợp đáng chú ý mà người sử dụng mạng xã hội cần đặc biệt lưu ý.

3 trường hợp tài khoản mạng xã hội bị khóa vô thời hạn (Ảnh: Công an Đồng Tháp).

Thứ nhất, đăng tải, phát tán thông tin xâm phạm an ninh quốc gia. Đây là trường hợp có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Tài khoản cá nhân, trang, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung được sử dụng để đăng tải, phát tán thông tin xâm phạm an ninh quốc gia của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có thể bị áp dụng biện pháp hạn chế hiển thị vô thời hạn tại Việt Nam hoặc khóa tài khoản vô thời hạn.

Thứ hai, đã bị khóa tạm thời từ 3 lần trở lên nhưng vẫn tiếp tục vi phạm. Trường hợp tài khoản đã bị cơ quan có thẩm quyền yêu cầu khóa tạm thời từ 3 lần trở lên nhưng sau đó vẫn tiếp tục được sử dụng để thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng thì có thể bị áp dụng biện pháp xử lý nghiêm khắc hơn là hạn chế hiển thị hoặc khóa vô thời hạn.

Thứ ba, tài khoản tiếp tục được sử dụng làm công cụ, phương tiện thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng. Khi có căn cứ xác định tài khoản cá nhân, trang, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung tiếp tục được sử dụng để thực hiện, phát tán, tổ chức, điều hành hoặc hỗ trợ thực hiện hành vi vi phạm pháp luật về an ninh mạng thì có thể bị khóa vô thời hạn. Việc áp dụng biện pháp này phải bảo đảm tính cần thiết, phù hợp với tính chất, mức độ vi phạm.

Bên cạnh đó, Nghị định 333 cũng quy định cơ chế xử lý đối với hành vi vi phạm lặp lại. Theo đó, trong thời hạn 30 ngày, nếu một tài khoản, trang, nhóm cộng đồng hoặc kênh nội dung đăng tải từ 03 lần trở lên thông tin vi phạm pháp luật về an ninh thông tin mạng, có thể bị hạn chế hiển thị tại Việt Nam hoặc khóa tạm thời tối đa 60 ngày. Trường hợp trong 90 ngày đăng tải từ 10 lần trở lên thông tin vi phạm, thời hạn khóa tạm thời có thể lên đến 180 ngày.