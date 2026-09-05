Nhắc nhở hát karaoke gây ồn, người đàn ông ở Đắk Lắk bị đánh hội đồng

Ngày 4/9, lãnh đạo Phòng Tham mưu Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin, cơ quan chức năng xác minh, làm rõ vụ xô xát xảy ra tại một kho sầu riêng trên địa bàn phường Buôn Hồ, khiến một người bị thương.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 21h10 ngày 2/9, Nguyễn Hoàng V. (SN 1995) và Trần Thế C. (SN 1993), cùng trú tại TDP Thiện An 3, phường Buôn Hồ, đến kho sầu riêng “Gia Long 001” tại số 1145 Hùng Vương để nhắc nhở nhóm hơn 10 người đang nhậu, hát karaoke gây ồn ào trong khu dân cư.

Anh V. bị đánh hội đồng.

Trong lúc nói chuyện, giữa hai bên xảy ra mâu thuẫn. Huỳnh Trần Nhật T. (SN 2002, trú phường Hàng Gòn, TP Đồng Nai) được xác định dùng tay đánh vào vùng mặt của V.

Sau đó, V. chạy ra trước kho thì gặp Nguyễn Thiên H. (SN 1997), chủ kho sầu riêng, đi ra nói chuyện. Tại đây, V. dùng tay đánh vào mặt H.

V. tiếp tục chạy qua Quốc lộ 14 thì bị những người làm việc tại kho sầu riêng đuổi theo. Nhóm này được cho là dùng ghế nhựa, tay và chân đánh V.

Những người được xác định có liên quan gồm Huỳnh Trần Nhật Tr.; Nguyễn Sanh Ph. (SN 2008); Nguyễn Đức H. (SN 2010), người được xác định dùng ghế nhựa đánh V.; Nguyễn Minh H. (SN 1997) cùng một số người khác đang được cơ quan chức năng xác minh.

Sau khi bị đánh, V. bị thương tích phần mềm, hiện được theo dõi tại Bệnh viện Đa khoa vùng Tây Nguyên.

Công an đang tiếp tục xác minh diễn biến vụ việc, làm rõ hành vi và vai trò của từng người liên quan để xử lý theo quy định.