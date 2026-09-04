Sơn La: Người đàn ông liều lĩnh đi xe máy khi vi phạm nồng độ cồn hơn 10 lần mức kịch khung, không có bằng lái

Theo đó, vào khoảng 10 giờ 16 phút ngày 04/9/2026, tại khu vực Km80 Quốc lộ 4G, thuộc địa bàn xã Chiềng Khoang, tỉnh Sơn La, lực lượng Cảnh sát giao thông đã tiến hành dừng và kiểm tra hành chính đối với ông L.V.L. (sinh năm 1973, trú tại tỉnh Sơn La) khi đang điều khiển xe mô tô mang biển số 26B1-339.xx.

Quá trình kiểm tra nồng độ cồn bằng thiết bị chuyên dụng đã cho ra kết quả khiến lực lượng chức năng bất ngờ: ông L. có mức nồng độ cồn lên tới 4.270 mg/L khí thở. Con số này vượt gấp hơn 10 lần mức cồn cao nhất được quy định trong khung xử phạt hiện hành (0,4 mg/L khí thở).

Người đàn ông liều lĩnh đi xe máy khi vi phạm nồng độ cồn hơn 10 lần mức kịch khung, không có bằng lái.

Không dừng lại ở đó, qua xác minh giấy tờ tùy thân, lực lượng chức năng phát hiện người điều khiển phương tiện này còn không có giấy phép lái xe theo quy định.

Với hành vi điều khiển xe trên đường mà trong hơi thở có nồng độ cồn vượt quá 0,4 mg/l khí thở, ông L. bị phạt tiền từ 8 đến 10 triệu đồng theo điểm d khoản 9 Điều 7 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP. Theo quy định, hành vi này còn bị trừ 10 điểm giấy phép lái xe; tuy nhiên, trường hợp ông L. không có giấy phép lái xe nên không thực hiện việc trừ điểm.

Đối với hành vi không có giấy phép lái xe, nếu xe mô tô có dung tích xi-lanh đến 125 cm³ hoặc công suất động cơ điện đến 11 kW, mức phạt là từ 2 đến 4 triệu đồng theo điểm a khoản 5 Điều 18 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Trường hợp vi phạm hy hữu với mức nồng độ cồn "khủng" nói trên một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về sự coi thường tính mạng và pháp luật của một bộ phận người tham gia giao thông.

Mỗi người dân cần tuyệt đối tuân thủ nghiêm ngặt quy định về nồng độ cồn, không điều khiển phương tiện khi không đủ điều kiện pháp lý, qua đó góp phần bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ tính mạng cho chính mình và cộng đồng xung quanh.