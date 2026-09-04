Giờ sinh Âm lịch của người có vận khí tốt, đường công danh rộng mở

Trong tử vi học phương Đông, giờ sinh không chỉ quyết định tính cách mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến vận mệnh, tài lộc và sự thịnh vượng của một đời người, theo Thời báo Văn học nghệ thuật. Dưới đây là 4 khung giờ Âm lịch được xem là mang “mệnh quý”, phúc đức vượng, dễ gặp may mắn cả đời.

Giờ Thìn Âm lịch (7h00-9h00): Quyết đoán, có tố chất dẫn đầu

Nếu biết kết hợp quyết tâm với sự kiên nhẫn, người sinh vào giờ Thìn Âm lịch càng dễ đạt thành quả lớn. Ảnh minh họa



Từ 7h đến 9h là giờ Thìn, thời điểm một ngày bắt đầu tràn đầy sinh khí. Người sinh vào giờ Âm lịch này thường năng động, chủ động và quyết đoán.

Họ có xu hướng nói là làm, không ngại thử sức trước những cơ hội mới. Khả năng tổ chức và tinh thần tiên phong giúp họ phù hợp với công việc quản lý, điều hành hoặc dẫn dắt tập thể.

Tuy nhiên, sự nóng vội đôi khi có thể khiến họ đưa ra quyết định thiếu cân nhắc. Nếu biết kết hợp quyết tâm với sự kiên nhẫn, họ càng dễ đạt thành quả lớn.

Người sinh giờ Tỵ Âm lịch (9h00-11h00): Bản lĩnh mạnh, dám bứt phá

Biết lập kế hoạch, kiểm soát cảm xúc và phân bổ sức lực hợp lý sẽ giúp người sinh giờ Tỵ biến tham vọng thành kết quả thực tế. Ảnh minh họa

Giờ Tỵ nằm trong khoảng 9h đến 11h. Người sinh vào khung giờ này thường có tinh thần mạnh mẽ, gan dạ và không dễ khuất phục trước khó khăn.

Họ không thích đi theo lối mòn và thường sẵn sàng thử nghiệm những hướng đi mới. Chính tinh thần dám nghĩ dám làm giúp họ có khả năng tạo ra những bước đột phá trong công việc.

Dù vậy, nhiệt huyết cần đi cùng chiến lược. Biết lập kế hoạch, kiểm soát cảm xúc và phân bổ sức lực hợp lý sẽ giúp người sinh giờ Tỵ biến tham vọng thành kết quả thực tế.

Người sinh giờ Thân Âm lịch (15h00-17h00): Khéo léo, dễ gặp quý nhân

Nhờ sự mềm mỏng và chân thành, người sinh giờ Thân Âm lịch thường được nhiều người yêu quý, dễ nhận được sự giúp đỡ khi cần. Ảnh minh họa



Giờ Thân kéo dài từ 15h đến 17h. Người sinh vào giờ Âm lịch này thường có khả năng giao tiếp tốt, cư xử tinh tế và biết cách duy trì các mối quan hệ.

Họ hiểu rằng thành công không chỉ đến từ năng lực mà còn phụ thuộc vào cách đối nhân xử thế. Nhờ sự mềm mỏng và chân thành, họ thường được nhiều người yêu quý, dễ nhận được sự giúp đỡ khi cần.

Trong công việc, họ phù hợp với những lĩnh vực cần giao tiếp, kết nối và xây dựng quan hệ. Giữ chữ tín và sống chân thành chính là cách họ duy trì "vận quý nhân" lâu dài.

Người sinh giờ Hợi Âm lịch (21h00-23h00): Chậm mà chắc, hậu vận dễ khởi sắc

Với người sinh giờ Hợi Âm lịch, thành công có thể đến muộn nhưng thường bền vững nếu kiên trì đúng hướng. Ảnh minh họa



Từ 21h đến 23h là giờ Hợi. Người sinh vào giờ Âm lịch này thường trầm lặng, sâu sắc và có sức bền đáng nể.

Họ không nhất thiết phải thành công sớm mà thường âm thầm tích lũy kiến thức, kinh nghiệm và từng bước xây dựng nền tảng cho tương lai. Càng trưởng thành, họ càng biết mình muốn gì và nên lựa chọn con đường nào.

Vì vậy, người sinh giờ Hợi không nên quá sốt ruột khi thấy người khác đi trước. Với họ, thành công có thể đến muộn nhưng thường bền vững nếu kiên trì đúng hướng.

Người sinh giờ Tý Âm lịch (23h00 - 1h00): Trầm lặng nhưng nhiều nội lực

Nhờ sự kiên trì và khả năng nhìn nhận vấn đề thấu đáo, người sinh giờ Tý Âm lịch có thể tạo dựng thành công vững chắc. Ảnh minh họa



Giờ Tý là điểm giao giữa ngày cũ và ngày mới - huyền bí và tràn đầy năng lượng tiềm ẩn. Người sinh giờ này như sao Bắc Đẩu - lặng lẽ nhưng luôn dẫn đường. Họ không phô trương, nhưng khả năng nhìn xa trông rộng là điều ít ai sánh kịp, theo Thanh niên Việt.

Người sinh vào giờ Âm lịch này thường điềm tĩnh, ít nói nhưng có khả năng quan sát và tư duy sâu sắc.

Họ không thích phô trương mà thường âm thầm tích lũy kiến thức, kinh nghiệm. Nhờ sự kiên trì và khả năng nhìn nhận vấn đề thấu đáo, họ có thể tạo dựng thành công vững chắc, đặc biệt trong những công việc đòi hỏi chuyên môn và sự tập trung.

Người sinh giờ Tý nên phát huy sự kiên định, không cần quá vội vàng. Chậm mà chắc đôi khi lại là con đường giúp họ đi xa hơn.

* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.