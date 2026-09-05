Học sinh sẽ không được lái xe máy dưới 50cc khi chưa thực hiện quy định này

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Hà Nội tăng cường xử lý vi phạm giao thông trong học sinh

Theo Cổng thông tin điện tử Công an TP Hà Nội, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật về trật tự, an toàn giao thông (TTATGT) cho học sinh, phụ huynh và các tổ chức, cá nhân liên quan, Công an thành phố triển khai kế hoạch đẩy mạnh tuyên truyền, kiểm tra, xử lý vi phạm TTATGT đối với lứa tuổi học sinh, phụ huynh học sinh và phương tiện đưa, đón học sinh trong năm học 2026-2027.

Theo kế hoạch, từ ngày 4/9/2026, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an cấp xã trên địa bàn Thành phố sẽ đồng loạt tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, xử lý các trường hợp học sinh, phụ huynh học sinh vi phạm pháp luật về TTATGT, nhất là trong những tuần đầu năm học mới.

Trong đó, tập trung vào những hành vi có nguy cơ trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông như: học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy; không đội mũ bảo hiểm; chở quá số người quy định; vượt đèn đỏ, đi ngược chiều; dừng, đỗ phương tiện không đúng quy định; tự ý thay đổi kết cấu, "độ", "chế", "kích tốc", "mở tốc" xe điện.

Đáng chú ý, lực lượng chức năng sẽ tăng cường kiểm tra, xử lý trách nhiệm của phụ huynh, người quản lý phương tiện trong việc giao xe hoặc để người chưa đủ điều kiện điều khiển phương tiện tham gia giao thông. Qua đó, nâng cao trách nhiệm của gia đình trong quản lý, giáo dục con em chấp hành pháp luật về giao thông.

Lực lượng cảnh sát giao thông kiểm tra, xử lý học sinh vi phạm trật tự ATGT. Ảnh: VGP

Người chưa đủ 16 tuổi có được lái xe máy 50cc không?

Theo Điều 59 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 có quy định về độ tuổi lái xe máy như sau:

Độ tuổi của người lái xe, người điều khiển xe máy chuyên dùng được quy định:

- Người đủ 16 tuổi trở lên được điều khiển xe gắn máy;

- Người đủ 18 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng A1, A, B1, B, C1, được cấp chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật về giao thông đường bộ để điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ;

- Người đủ 21 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng C, BE;

- Người đủ 24 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng D1, D2, C1E, CE;

- Người đủ 27 tuổi trở lên được cấp giấy phép lái xe hạng D, D1E, D2E, DE;

- Tuổi tối đa của người lái xe ô tô chở người (kể cả xe buýt) trên 29 chỗ (không kể chỗ của người lái xe), xe ô tô chở người giường nằm là đủ 57 tuổi đối với nam, đủ 55 tuổi đối với nữ.

Đồng thời, Khoản 3.32 Điều 3 QCVN 41:2019/BGTVT của Bộ GTVT cũ (nay là Bộ Xây dựng) có quy định xe gắn máy là phương tiện chạy bằng động cơ, có hai bánh hoặc ba bánh và vận tốc thiết kế lớn nhất không lớn hơn 50 km/h. Nếu động cơ dẫn động là động cơ nhiệt thì dung tích làm việc hoặc dung tích tương đương không lớn hơn 50 cm3; nếu động cơ dẫn động là động cơ điện thì công suất của động cơ không lớn hơn 04 kW; xe gắn máy không bao gồm xe đạp máy.

Theo những quy định nêu trên, độ tuổi thấp nhất được chạy xe máy 50cc là đủ 16 tuổi trở lên; đối với người chưa đủ 16 tuổi không được chạy xe máy 50cc.

Học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe máy bị xử phạt thế nào?

Theo Nghị định 168/2024/NĐ-CP mức phạt quy định như sau:

Đối với học sinh chưa đủ tuổi điều khiển xe gắn máy:

- Từ đủ 14 tuổi đến dưới 16 tuổi: Phạt cảnh cáo khi điều khiển xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe máy 50cc) hoặc các loại xe tương tự.

- Từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi: Phạt tiền từ 400.000 đồng đến 600.000 đồng nếu điều khiển xe mô tô có dung tích xi-lanh từ 50cm3 trở lên hoặc xe điện có công suất động cơ trên 04 kW (xe máy điện) khi chưa đủ điều kiện.

Mức phạt đối với phụ huynh (người giao xe)

Cha mẹ hoặc người giao xe cho học sinh chưa đủ tuổi điều kiện điều khiển phương tiện cũng bị xử phạt nặng:

Phạt tiền từ 8.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân giao xe máy, xe mô tô cho người chưa đủ điều kiện.

Ngoài ra có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu việc giao xe gây tai nạn giao thông dẫn đến hậu quả nghiêm trọng (theo Điều 264 Bộ luật Hình sự).

Quy định mới về mức xử phạt đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô

Chính phủ đã ban hành Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 168/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông trong lĩnh vực giao thông đường bộ; trừ điểm, phục hồi điểm giấy phép lái xe.

Nghị định 238/2026/NĐ-CP sửa đổi bổ sung điểm a khoản 4 Điều 18 Nghị định 68/2024/NĐ-CP như sau: "Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô".

Theo điểm a khoản 4 Điều 18 Nghị định 68/2024/NĐ-CP được sửa đổi: "Người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô và các loại xe tương tự xe mô tô" vi phạm quy định về người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ sẽ bị phạt tiền từ 400.000 - 600.000 đồng.

Theo đó, từ ngày 15/8/2026, quy định xử phạt đối với người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển xe mô tô sẽ có sự thay đổi theo Nghị định 238/2026/NĐ-CP.

Tại điểm e Điều 34 Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ 2024 nêu rõ xe mô tô gồm: xe có hai hoặc ba bánh chạy bằng động cơ, được thiết kế, sản xuất để hoạt động trên đường bộ, trừ xe gắn máy; đối với xe ba bánh thì khối lượng bản thân không lớn hơn 400 kg;

Xe mô tô là loại xe có dung tích trên 50cm3 (hoặc công suất điện trên 4kW), vận tốc trên 50 km/h và cần bằng lái.

Theo quy định, người từ đủ 18 tuổi trở lên mới được phép điều khiển xe mô tô.

Điều này đồng nghĩa, người từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi điều khiển mọi loại xe mô tô hoặc phương tiện tương tự xe mô tô đều thuộc diện áp dụng mức xử phạt nêu trên.

Học sinh đủ tuổi điều khiển xe dưới 50cc không được thực hiện các hành vi nào khi tham gia giao thông?

Theo quy định của Luật An toàn, giao thông đường bộ, học sinh điều khiển xe dưới 50cc không được thực hiện các hành vi dưới đây:

- Đi xe dàn hàng ngang.

- Đi xe vào phần đường dành cho người đi bộ và phương tiện khác.

- Sử dụng ô, điện thoại di động, thiết bị âm thanh (trừ thiết bị trợ thính).

- Sử dụng xe để kéo, đẩy xe khác hoặc vật khác, mang, vác và chở vật cồng kềnh.

- Buông cả hai tay hoặc đi xe bằng một bánh đối với xe hai bánh, bằng hai bánh đối với xe ba bánh.

- Thực hiện các hành vi khác gây mất trật tự và an toàn giao thông.

Đối với người ngồi sau trên xe dưới 50cc cũng không được thực hiện các hành vi sau đây:

- Mang, vác vật cồng kềnh.

- Sử dụng ô.

- Bám, kéo hoặc đẩy các phương tiện khác.

- Đứng trên yên, giá đèo hàng hoặc ngồi trên tay lái.

- Thực hiện các hành vi khác gây mất trật tự và an toàn giao thông.

Hà Nội: Ra quân kiểm tra cổng trường, xử lý học sinh, phụ huynh vi phạm giao thông dịp đầu năm học mới GĐXH - Từ hôm hay, ngày 4/9, lực lượng Cảnh sát giao thông phối hợp cùng công an cấp xã trên toàn địa bàn Hà Nội đồng loạt ra quân kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp học sinh và phụ huynh vi phạm quy định về trật tự an toàn giao thông.