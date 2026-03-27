Tẩy da chết Herbario gây sốt: Hạt gạo & mơ cho hiệu quả bất ngờ

Không phải ngẫu nhiên mà cụm từ "tẩy da chết gạo mơ" xuất hiện ngày càng nhiều trong các hội nhóm skincare. Nhiều người chia sẻ rằng chỉ sau vài lần sử dụng, làn da có cảm giác mịn, sạch và dễ hấp thụ dưỡng chất hơn.

Khi skincare quay về những nguyên liệu quen thuộc

Một trong những xu hướng đáng chú ý của ngành làm đẹp vài năm gần đây là skincare từ thành phần tự nhiên thảo dược. Thay vì những hoạt chất nghe "phức tạp", nhiều người bắt đầu tìm đến các nguyên liệu gần gũi như gạo, tràm trà, rau má, diếp cá…

Trong đó, bột gạo vốn được biết đến với khả năng làm sạch lớp tế bào chết trên bề mặt da, còn hạt mơ xay mịn tạo ra lực ma sát nhẹ giúp loại bỏ bụi bẩn và bã nhờn tích tụ.

Khi kết hợp đúng tỉ lệ và xử lý kích thước hạt phù hợp, công thức này có thể giúp làm sạch da mà vẫn giữ được cảm giác dịu nhẹ – điều mà nhiều làn da dầu hoặc da dễ kích ứng khá quan tâm.

Tuýp tẩy da chết đang được nhắc đến nhiều trong hội skincare

Một trong những sản phẩm được cộng đồng làm đẹp nhắc đến gần đây là Tẩy da chết mặt hạt gạo & mơ Herbario.

Sản phẩm sử dụng bột gạo và hạt mơ xay mịn làm thành phần tẩy da chết vật lý, giúp loại bỏ lớp tế bào già trên bề mặt da. Bên cạnh đó, công thức còn bổ sung thêm một số chiết xuất thực vật như chiết xuất cám gạo lên men, chiết xuất khổ qua và lá sen, chiết xuất cúc la mã và lô hội,... nhằm hỗ trợ làm dịu và cân bằng da sau khi làm sạch.

Theo nhiều người dùng chia sẻ, điểm dễ nhận thấy khi sử dụng là:

- Kết cấu hạt mịn, dễ massage trên da

- Cảm giác da sạch, mịn và thông thoáng hơn sau khi rửa

- Da sau khi tẩy vẫn mềm, ẩm, không để lại cảm giác khô căng như một số sản phẩm scrub mạnh

Vì sao sản phẩm này bất ngờ "được săn lùng"?

Không phải ngẫu nhiên mà những sản phẩm tẩy da chết dạng này đang quay trở lại trong routine chăm da của nhiều người. Thay vì áp dụng quá nhiều bước treatment mạnh, nhiều tín đồ skincare hiện nay ưu tiên chu trình chăm sóc da tối giản nhưng hiệu quả. Trong đó, việc tẩy da chết định kỳ 1–2 lần mỗi tuần được xem là bước quan trọng giúp:

- Làm sạch lớp sừng tích tụ trên bề mặt da.

- Hạn chế tình trạng bí tắc lỗ chân lông.

- Giúp các sản phẩm dưỡng phía sau thẩm thấu tốt hơn.

Ảnh lifestyle sau khi sử dụng – da sạch mịn.

Chính vì vậy, những sản phẩm có thành phần đơn giản, dễ dùng trong routine hằng tuần thường được cộng đồng làm đẹp chia sẻ nhiều hơn.

Skincare đôi khi chỉ cần bắt đầu từ những điều đơn giản

Trong thế giới skincare với vô số hoạt chất phức tạp, đôi khi những công thức quen thuộc lại mang đến cảm giác an tâm cho người dùng.

Các nguyên liệu như gạo hay hạt mơ, khi được xử lý đúng cách và kết hợp trong công thức phù hợp, vẫn có thể trở thành bước chăm sóc da hiệu quả trong chu trình làm đẹp.

Có lẽ cũng vì vậy mà những tuýp tẩy da chết như Tẩy da chết mặt hạt gạo & mơ Herbario đang được nhiều người truyền tai nhau: một lựa chọn đơn giản nhưng đủ để giúp làn da "dễ thở" hơn sau mỗi lần làm sạch.

Đơn vị công bố sản phẩm ra thị trường:

Công ty TNHH Đầu tư Thương mại Dịch vụ Lido

Địa chỉ: 7/50A Đường 182, Phường Tăng Nhơn Phú, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

