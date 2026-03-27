AestheFill - PDLLA–CMC trong trẻ hóa da: Khi hiệu quả tăng sinh cần song hành cùng an toàn lâm sàng
Xu hướng thẩm mỹ hiện đại đang chuyển dịch từ cải thiện bề mặt tức thì sang chú trọng chất lượng da bền vững. Tại hội thảo khoa học mới đây, giải pháp PDLLA–CMC (AestheFill) đã trở thành tâm điểm thảo luận nhờ khả năng kích thích collagen tự nhiên và độ an toàn cao.
Sự chuyển dịch trong tư duy trẻ hóa da
Thay vì chạy theo các hiệu ứng thay đổi diện mạo quá mức, giới chuyên gia và khách hàng hiện nay ưu tiên sự hài hòa tổng thể và chất lượng nền da. Điều này đặt ra yêu cầu khắt khe hơn cho các bác sĩ trong việc lựa chọn vật liệu và kỹ thuật điều trị.
Tại hội thảo "Ứng dụng PDLLA–CMC trong trẻ hóa da: Từ hiệu quả tăng sinh đến an toàn lâm sàng", các chuyên gia nhấn mạnh: Một giải pháp tối ưu không chỉ giải quyết nếp nhăn mà phải thúc đẩy quá trình tái tạo tự nhiên của cơ thể.
Cơ chế tăng sinh Collagen và đáp ứng lâm sàng
Chương trình do PGS.TS.BS Lê Thái Vân Thanh - Trưởng khoa Da liễu - Thẩm mỹ da, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM; giảng viên cao cấp Bộ môn Da liễu, Trường Y, Đại học Y Dược TP.HCM - làm chủ tọa. Tham gia báo cáo tại hội thảo có BS Camelo Crisafulli (Italy), THS.BS Phạm Cẩm Thúy, THS.BS Tạ Quốc Hưng và BS.CKII Thạch Văn Toàn.
Tại hội thảo, BS Camelo Crisafulli chia sẻ về ứng dụng PDLLA–CMC trong cải thiện các dấu hiệu lão hóa. Nội dung trình bày tập trung vào hướng tiếp cận trẻ hóa da thông qua cơ chế tăng sinh, phù hợp với xu hướng điều trị hiện nay khi nhiều người hướng tới diện mạo mềm mại, tự nhiên và hạn chế cảm giác thay đổi quá mức sau can thiệp.
Ở góc độ thực hành trong nước, THS.BS Phạm Cẩm Thúy trình bày nội dung đánh giá đáp ứng lâm sàng sau điều trị bằng PDLLA–CMC tại Việt Nam. Phần chia sẻ này góp thêm dữ liệu từ thực tế ứng dụng, giúp các nội dung học thuật không chỉ dừng ở nền tảng lý thuyết mà gần hơn với bối cảnh điều trị tại Việt Nam.
An toàn lâm sàng ngày càng trở thành tiêu chí song hành trong trẻ hóa da
Một điểm đáng chú ý của hội thảo là yếu tố an toàn không được xem là phần bổ sung, mà trở thành nội dung trọng tâm trong toàn bộ chương trình.
Trong phần trình bày của mình, THS.BS Tạ Quốc Hưng đề cập đến các chiến lược an toàn và hướng xử trí biến chứng trong sử dụng PDLLA–CMC. Nội dung này cho thấy giá trị của một giải pháp không chỉ nằm ở kết quả đạt được, mà còn ở khả năng kiểm soát rủi ro trong quá trình ứng dụng lâm sàng.
Bên cạnh các báo cáo chuyên môn, phiên live-demo ứng dụng PDLLA–CMC cho trẻ hóa mặt, cổ và bàn tay do BS.CKII Thạch Văn Toàn thực hiện cũng giúp người tham dự hình dung rõ hơn về khả năng triển khai kỹ thuật trong thực tế. Sự kết hợp giữa chia sẻ học thuật và trình diễn trực tiếp góp phần làm rõ hơn mối liên hệ giữa lý thuyết và thực hành điều trị.
AestheFill – Giải pháp tăng sinh collagen từ Hàn Quốc
Sản phẩm được nhắc đến xuyên suốt thảo luận là AestheFill (phát triển bởi Regen Biotech, Hàn Quốc). Đây là chất kích thích tăng sinh collagen chứa PDLLA đã được KFDA cấp phép, chuyên dụng trong việc cải thiện nếp nhăn nhờ cơ chế kích thích collagen.
Tại Việt Nam, AestheFill được phân phối bởi Công ty Cổ phần Nền Tảng (Grassroots), khẳng định vị thế trong phân khúc trẻ hóa da an toàn và bền vững.
Thông tin sản phẩm:
Tên thiết bị y tế: Chất làm đầy da
Chủng loại: AestheFill-V100; AestheFill-V200; AestheFill-V300; AestheFill-V400
Hãng sản xuất: Regen Biotech, Inc.
Nước sản xuất: KOREA, REPUBLIC OF
Số lưu hành: 2200308ĐKLH/BYT-TB-CT
Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty Cổ Phần Nền Tảng, 34 Ngô Đức Kế, Phường Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh
