Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân

Nhan sắc nữ chính 'Bước chân vào đời'

Thứ bảy, 07:37 28/03/2026 | Đẹp

Lần đầu đảm nhận vai chính trong “Bước chân vào đời”, Ngọc Thủy đối diện không ít áp lực, đặc biệt là cảnh đánh ghen khiến cô ám ảnh sau mỗi lần bấm máy.

Nhan sắc nữ chính 'Bước chân vào đời' - Ảnh 1.

Ngọc Thủy cho biết nhân vật Trang trong phim Bước chân vào đời là cô gái cá tính, tham vọng, thẳng thắn đến mức dễ gây tranh cãi. Chính điều đó khiến nhiều phân đoạn của cô nhận về phản ứng trái chiều, thậm chí bị nhận xét “lố” hay “ố dề”. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân cũng từng “ức chế” với vai diễn của mình. Tuy nhiên cô chọn cách đi sâu vào hoàn cảnh nhân vật để lý giải, với mong muốn khán giả “vừa trách vừa thương”.

Nhan sắc nữ chính 'Bước chân vào đời' - Ảnh 2.

Áp lực không chỉ đến từ phản hồi của công chúng mà còn nằm ở quá trình làm nghề. Là gương mặt mới, Ngọc Thủy phải tự chuẩn bị trang phục, tự xoay xở chi phí. Trong nhiều cảnh quay, cô liên tục đi boots để đảm bảo tương tác hình thể với bạn diễn nam, dù bị khán giả chê một màu, thiếu sáng tạo.

Nhan sắc nữ chính 'Bước chân vào đời' - Ảnh 3.

Đáng nhớ nhất là phân đoạn đánh ghen - chuỗi ngày mà nữ diễn viên gọi là “khó khăn nhất từ trước đến nay”. “Đánh quả nào là nhớ đời quả đấy, rất đáng sợ”, cô kể. Việc phải quay đi quay lại nhiều lần khiến cô bị trầy xước nhẹ và ám ảnh tâm lý. “Sau cảnh đó, tôi cứ nhìn thấy chị Huyền Trang là thấy hoảng”, Ngọc Thủy nói.

Nhan sắc nữ chính 'Bước chân vào đời' - Ảnh 4.

Không chỉ là thử thách thể lực, cảnh quay này đòi hỏi cường độ cảm xúc cao. Ngọc Thủy phải vừa giữ tâm lý nhân vật, vừa nhớ thoại, vừa tương tác chính xác với bạn diễn. Cô đặc biệt biết ơn diễn viên Anh Vũ vì đã góp ý cho cô cách đẩy cao trào, thể hiện sự phản kháng của nhân vật Trang trong phân đoạn đánh ghen, thay vì chỉ biết cam chịu như kịch bản ban đầu.

Nhan sắc nữ chính 'Bước chân vào đời' - Ảnh 5.

Ngọc Thủy từng trải qua nhiều lần trượt casting ở các dự án khác như Biệt dược đen, Độc đạo... Nhìn bạn bè cùng lứa có vai diễn nổi bật, cô không tránh khỏi cảm giác chạnh lòng và từng rơi vào “ám ảnh đồng trang lứa”. Có thời điểm, nữ diễn viên tự hỏi liệu có nên tiếp tục theo đuổi nghệ thuật hay chọn cuộc sống ổn định hơn.

Nhan sắc nữ chính 'Bước chân vào đời' - Ảnh 6.

“Con gái có thì, thanh xuân qua nhanh”, cô nói. Nhưng cuối cùng, chính đam mê đã giữ cô ở lại. Cảm giác nhớ máy quay, nhớ sân khấu trở thành động lực để cô tiếp tục chờ đợi cơ hội.

Nhan sắc nữ chính 'Bước chân vào đời' - Ảnh 7.

Khoảnh khắc nhận được kịch bản từ nhà sản xuất Bước chân vào đời, Ngọc Thủy vỡ òa hạnh phúc, mừng đến mức muốn "chạy quanh phòng hét toáng lên”.

Nhan sắc nữ chính 'Bước chân vào đời' - Ảnh 8.

Khi lên set quay, việc được làm việc cùng Quỳnh Kool, Mạnh Trường… khiến Ngọc Thủy ban đầu khá e ngại. Tuy nhiên, sự cởi mở của các đàn anh, đàn chị giúp cô xóa tan khoảng cách.

Nhan sắc nữ chính 'Bước chân vào đời' - Ảnh 9.

Những ngày không đi quay, cô vẫn phụ giúp gia đình tại quán bún, từ bưng bê đến rửa bát. Từ những khoản thu nhập đầu tiên, cô đã mua máy giặt, máy sấy, điều hòa tặng bố mẹ.

Nhan sắc nữ chính 'Bước chân vào đời' - Ảnh 10.

Ngọc Thủy cho biết cô không muốn bị đóng khung trong bất kỳ dạng vai nào. Hình mẫu mà cô theo đuổi là nghệ sĩ đa năng, biến hóa và giàu màu sắc.

Nhan sắc nữ chính 'Bước chân vào đời' - Ảnh 11.

Hiện tại, nữ diễn viên cho biết sẽ không nhận thêm dự án mới cho đến khi Bước chân vào đời đóng máy vào giữa tháng 4, nhằm dồn 100% sức lực để thể hiện trọn vẹn nhất nhân vật Trang.

Nhan sắc nữ chính 'Bước chân vào đời' - Ảnh 12.

“Tôi không xem nghệ thuật là cơ hội đổi đời, chỉ là công việc tôi yêu thích”, Ngọc Thủy nói. Với cô, hành trình phía trước vẫn còn dài và vai diễn hiện tại là bước đệm để khán giả ủng hộ gương mặt mới của màn ảnh nhỏ.

Đỗ Quyên - Đức Nguyễn
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Cùng chuyên mục

AestheFill - PDLLA–CMC trong trẻ hóa da: Khi hiệu quả tăng sinh cần song hành cùng an toàn lâm sàng

Xu hướng thẩm mỹ hiện đại đang chuyển dịch từ cải thiện bề mặt tức thì sang chú trọng chất lượng da bền vững. Tại hội thảo khoa học mới đây, giải pháp PDLLA–CMC (AestheFill) đã trở thành tâm điểm thảo luận nhờ khả năng kích thích collagen tự nhiên và độ an toàn cao.

Tẩy da chết Herbario gây sốt: Hạt gạo & mơ cho hiệu quả bất ngờ

Trong khi các sản phẩm tẩy da chết hóa học với nồng độ acid cao từng "làm mưa làm gió", gần đây cộng đồng làm đẹp lại bất ngờ quan tâm đến một lựa chọn đơn giản hơn: tẩy da chết từ gạo và hạt mơ.

Lộ diện 5 thí sinh trình diễn bikini đẹp nhất Miss World Vietnam 2025

Cô gái chiến thắng vòng thi "Người đẹp biển" sẽ vào top 20 Miss World Vietnam - Hoa hậu Thế giới Việt Nam trong đêm chung kết.

Có nên dùng miếng dán mụn sau khi nặn mụn không?

Miếng dán mụn được thiết kế đặc biệt để che chắn vùng da tổn thương, ngăn bụi bẩn và vi khuẩn tấn công, đồng thời giúp cải thiện tình trạng da khi đang trong quá trình phục hồi.

'Người yêu cũ' Steven Nguyễn đời thực sexy thế nào?

GĐXH - Thùy Anh - người yêu cũ của Minh Kiên (Steven Nguyễn) trong "Không giới hạn" - ngoài đời sở hữu phong cách sexy, cá tính. Cùng khám phá bí quyết giữ dáng và chăm sóc sắc đẹp của nữ diễn viên 9X.

Lamoon xinh tựa 'bạch nguyệt quang', phong cách thời trang ấn tượng

Sở hữu nhan sắc trong trẻo cùng gu thời trang tinh tế, ca sĩ, diễn viên Lamoon giữ sức hút ổn định.

Á hậu Đỗ Cẩm Ly gây chú ý với nhan sắc thăng hạng

Sau khi giành ngôi vị Á hậu Hoàn vũ Việt Nam 2025, Đỗ Cẩm Ly trở thành cái tên được chú ý không chỉ bởi danh hiệu mà còn nhờ sự thay đổi rõ nét về hình ảnh.

Vợ và con gái cầu thủ Đỗ Duy Mạnh gây chú ý khi 'đập hộp' 5 thiết kế hồng rực của Louis Vuitton

GĐXH - Vợ cầu thủ Duy Mạnh mới đăng tải video khoe 5 thiết kế màu hồng rực của nhà mốt Pháp Louis Vuitton với tổng giá trị hơn 8.000 USD.

Nhan sắc gợi cảm của nữ chính phim kinh dị "Quỷ nhập tràng 2"

Diễn viên Khả Như – đảm nhận vai chính Minh Như trong “Quỷ nhập tràng 2” – ghi dấu ấn với lối diễn xuất tự nhiên, giàu cảm xúc cùng nhan sắc cuốn hút và vóc dáng quyến rũ.

Sắc vóc hotgirl Hà thành đời đầu vừa kỉ niệm 13 năm kết hôn với chồng doanh nhân

GĐXH - Huyền Baby mới đây khoe lễ kỉ niệm 13 năm ngày cưới chồng doanh nhân trong không khí lãng mạn và ngọt ngào. Ngoài hôn nhân hạnh phúc, hotgirl Hà thành đời đầu còn giữ được sắc vóc trẻ đẹp.

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top