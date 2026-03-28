Nhan sắc nữ chính 'Bước chân vào đời'

Ngọc Thủy cho biết nhân vật Trang trong phim Bước chân vào đời là cô gái cá tính, tham vọng, thẳng thắn đến mức dễ gây tranh cãi. Chính điều đó khiến nhiều phân đoạn của cô nhận về phản ứng trái chiều, thậm chí bị nhận xét “lố” hay “ố dề”. Nữ diễn viên thừa nhận bản thân cũng từng “ức chế” với vai diễn của mình. Tuy nhiên cô chọn cách đi sâu vào hoàn cảnh nhân vật để lý giải, với mong muốn khán giả “vừa trách vừa thương”.