Bùi Quỳnh Hoa khoe vòng eo cuốn hút trong bộ đồ bơi cut-out táo bạo
GĐXH - Bùi Quỳnh Hoa gây chú ý với bộ ảnh du lịch, khoe vóc dáng quyến rũ và vòng eo thon gọn. Khám phá bí quyết giữ gìn nhan sắc và cơ thể của nàng hậu này.
Chỉ cao 1,70m nhưng em trai Sơn Tùng M-TP mặc gì cũng đẹpThời trang - 5 giờ trước
GĐXH - Ca sĩ MONO - em trai Sơn Tùng M-TP không sở hữu chiều cao khủng nhưng vẫn được giới mộ điệu khen vì quá thời trang và điển trai.
Massage mặt đúng cách: Bí quyết nâng cơ, xóa nhăn ít người biếtChăm sóc da - 10 giờ trước
Bước qua tuổi 30, làn da bắt đầu xuất hiện những dấu hiệu lão hóa như chảy xệ, nếp nhăn và kém đàn hồi. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào mỹ phẩm hay can thiệp thẩm mỹ, nhiều người lựa chọn massage mặt như một giải pháp tự nhiên, an toàn và tiết kiệm để duy trì vẻ tươi trẻ cho làn da.
Lương Thùy Linh xuất hiện với vóc dáng tròn trịa, fan nghi vấn nàng hậu tăng cânĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Xuất hiện tại sự kiện mới đây, Hoa hậu Lương Thùy Linh gây bất ngờ với ngoại hình có phần đầy đặn, tròn trịa hơn trước. Hình ảnh này nhanh chóng trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi của cư dân mạng.
MC Mai Ngọc lấy lại vóc dáng săn chắc sau 10 tháng sinh conGiảm cân - 1 ngày trước
Sau 10 tháng sinh con trai đầu lòng, MC Mai Ngọc khiến nhiều người bất ngờ khi tự tin khoe vóc dáng săn chắc với cơ bụng số 11 rõ nét.
Hoa hậu quê Ninh Bình khoe body quyến rũ trong váy cut-out, hé lộ 2 bí quyết giảm cân sau TếtĐẹp - 1 ngày trước
GĐXH - Kỳ Duyên diện váy ren cut-out khoe body 'cực cháy' và chia sẻ 2 công thức sinh tố giảm cân hiệu quả sau Tết. Khám phá bí quyết làm đẹp của nàng hậu quê Ninh Bình.
4 xu hướng street style cần nắm bắt từ Tuần lễ thời trang Thu Đông New YorkThời trang - 2 ngày trước
Tuần lễ thời trang Thu Đông 2026 tại New York mang đến cho chúng ta vô vàn cảm hứng. Các tín đồ thời trang đã nhanh chóng cập nhật những xu hướng lớn nhất trong làng thời trang, từ họa tiết động vật, màu sắc nổi bật đến chiếc mũ pillbox.
Hoa hậu quê Gia Lai khoe vóc dáng 'mình hạc xương mai' khi du học ÚcĐẹp - 2 ngày trước
GĐXH - Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Ý Nhi tại Úc khiến fan sắc đẹp bất ngờ.
MONO gây chú ý với visual 'nam thần' thể thao khi xuất hiện tại Hà NộiĐẹp - 3 ngày trước
GĐXH - Mới đây, MONO bất ngờ xuất hiện tại một sự kiện dành cho cộng đồng trẻ tổ chức ở Hà Nội và nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.
Mỹ nhân "Thỏ ơi": Hot girl Hà thành đời đầu, gu thời trang táo bạo tuổi 30Thời trang - 3 ngày trước
Từng nổi lên từ thế hệ hot girl đời đầu của Hà Nội, Quỳnh Anh Shyn ngày nay được nhắc đến nhiều hơn với hình ảnh một fashionista cá tính, táo bạo. Ở tuổi 30, cô theo đuổi phong cách thời trang biến hóa liên tục, sẵn sàng thử nghiệm những xu hướng mới và không ngại phá vỡ các chuẩn mực quen thuộc.
Quỳnh Kool được ví như 'thần tiên tỷ tỷ', phủ sóng phim VTVĐẹp - 4 ngày trước
Sở hữu gương mặt trong trẻo, nét đẹp dịu dàng, Quỳnh Kool gây mê người đối diện. Bên cạnh đó, cô ghi điểm nhờ lối diễn xuất tự nhiên.
Nữ Thiếu úy là Á hậu Việt Nam gây chú ý trong ngày đầu năm mớiĐẹp
GĐXH - Châu Anh - nữ quân nhân đầu tiên giành danh hiệu Á hậu - gây chú ý với vẻ đẹp thanh lịch trong trang phục áo dài. Cô chia sẻ về hành trình trưởng thành và cống hiến trong năm 2026.