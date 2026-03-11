Bùi Quỳnh Hoa khoe vòng eo cuốn hút trong bộ đồ bơi cut-out táo bạo

Thời gian gần đây, Bùi Quỳnh Hoa vẫn hoạt động khá sôi nổi trong làng giải trí. Vào tháng 2, cô từng gây chú ý khi xuất hiện và trình diễn trong fan concert của Hòa Minzy. Nhan sắc ngọt ngào và phong thái tự tin của Bùi Quỳnh Hoa khi xuất hiện tại sự kiện cũng từng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội trong một thời gian.