Bùi Quỳnh Hoa khoe vòng eo cuốn hút trong bộ đồ bơi cut-out táo bạo

Thứ tư, 15:43 11/03/2026 | Đẹp
An Khánh
An Khánh
GĐXH - Bùi Quỳnh Hoa gây chú ý với bộ ảnh du lịch, khoe vóc dáng quyến rũ và vòng eo thon gọn. Khám phá bí quyết giữ gìn nhan sắc và cơ thể của nàng hậu này.

Bùi Quỳnh Hoa khoe vòng eo cuốn hút trong bộ đồ bơi cut - out táo bạo 2026 - Ảnh 1.

Mới đây, Bùi Quỳnh Hoa khiến fan chú ý khi chia sẻ loạt ảnh nghỉ dưỡng tại một địa điểm du lịch ven biển. Trong bộ ảnh lần này, nàng hậu tự tin khoe vóc dáng quyến rũ khi diện bộ đồ bơi một mảnh màu trắng với thiết kế cut-out táo bạo.

Bùi Quỳnh Hoa khoe vòng eo cuốn hút trong bộ đồ bơi cut - out táo bạo 2026 - Ảnh 2.

Trang phục giúp tôn lên đường cong cơ thể, đặc biệt là vòng eo không chút mỡ thừa của Bùi Quỳnh Hoa.

Bùi Quỳnh Hoa khoe vòng eo cuốn hút trong bộ đồ bơi cut - out táo bạo 2026 - Ảnh 3.

Ngay sau khi được đăng tải, loạt ảnh của Bùi Quỳnh Hoa nhanh chóng nhận về nhiều lời khen vóc dáng từ người hâm mộ; thậm chí không ít người hài hước nhận xét người đẹp tự tin vì không tăng cân sau kỳ nghỉ Tết Nguyên Đán kéo dài.

Bùi Quỳnh Hoa khoe vòng eo cuốn hút trong bộ đồ bơi cut - out táo bạo 2026 - Ảnh 4.

Body "không phải dạng vừa" của Bùi Quỳnh Hoa.

Bùi Quỳnh Hoa khoe vòng eo cuốn hút trong bộ đồ bơi cut - out táo bạo 2026 - Ảnh 5.

Thời gian gần đây, Bùi Quỳnh Hoa vẫn hoạt động khá sôi nổi trong làng giải trí. Vào tháng 2, cô từng gây chú ý khi xuất hiện và trình diễn trong fan concert của Hòa Minzy. Nhan sắc ngọt ngào và phong thái tự tin của Bùi Quỳnh Hoa khi xuất hiện tại sự kiện cũng từng trở thành chủ đề được bàn luận trên mạng xã hội trong một thời gian.

Bùi Quỳnh Hoa khoe vòng eo cuốn hút trong bộ đồ bơi cut - out táo bạo 2026 - Ảnh 6.

Trong showbiz, việc duy trì ngoại hình cuốn hút luôn là yếu tố quan trọng đối với nhiều nghệ sĩ nữ. Bùi Quỳnh Hoa cũng dành nhiều thời gian cho việc tập luyện thể thao, xây dựng chế độ ăn uống khoa học và chăm sóc bản thân để giữ được vóc dáng và nhan sắc ổn định.

 

