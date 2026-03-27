Thạc sĩ Trung Quốc kiếm tiền tỷ nhờ nghề dạy đạp xe cho người lớn!
Bằng việc kết hợp kiến thức chuyên môn về giáo dục thể chất và sự nhạy bén với thị trường ngách, Li đã biến kỹ năng đạp xe cơ bản thành một mô hình kinh doanh mang lại thu nhập đột phá.
Trong bối cảnh nền kinh tế số phát triển mạnh mẽ tại Trung Quốc, những nhu cầu tưởng chừng như đơn giản nhất lại có thể trở thành cơ hội kinh doanh bạc tỷ. Câu chuyện của Li, một học viên thạc sĩ năm cuối tại Đại học Thể thao Thượng Hải, là một minh chứng điển hình.
Trong hai năm qua, chàng trai này đã thu về 270.000 nhân dân tệ (tương đương khoảng hơn 1 tỷ VNĐ) chỉ bằng việc dạy người khác cách giữ thăng bằng trên hai bánh xe đạp. Câu chuyện khởi nghiệp độc đáo của anh đang trở thành tâm điểm chú ý trên các nền tảng mạng xã hội tại quốc gia tỷ dân này.
Li hiện đang theo học chuyên ngành giáo dục thể chất, một nền tảng chuyên môn giúp anh có cái nhìn sâu sắc về cơ chế vận động của con người. Ý tưởng kinh doanh bắt đầu nhen nhóm khi anh và một người bạn nhận thấy một lượng lớn người trưởng thành tại các đô thị lớn như Thượng Hải hoàn toàn không biết đi xe đạp.
Dù người bạn đồng hành đã sớm rút lui để tìm kiếm một công việc ổn định, Li vẫn kiên trì với dự án. Anh bắt đầu bằng việc đăng tải các video hướng dẫn kỹ thuật lên mạng xã hội và nhanh chóng nhận được đơn hàng đầu tiên chỉ sau hai tháng.
Mô hình kinh doanh của Li được thiết kế rất thực tế và đánh trúng tâm lý khách hàng. Anh cung cấp một gói học "cam kết thành công" với mức giá 800 nhân dân tệ (khoảng 3 triệu VNĐ). Với số tiền này, Li đảm bảo học viên sẽ biết đạp xe sau khi kết thúc khóa học.
Thông thường, đối với người lớn, lộ trình chỉ kéo dài hai buổi, mỗi buổi từ 90 đến 120 phút. Trẻ em do hạn chế về thể lực nên các buổi học ngắn hơn nhưng số lượng buổi lại nhiều hơn. Tính đến thời điểm hiện tại, danh sách học viên của Li đã lên tới 700 người, trải dài từ các bé 4 tuổi đến những cụ già 68 tuổi.
Điều bất ngờ là đối tượng khách hàng chính của Li lại là những người trẻ trong độ tuổi 20 và 30, với 70% là phụ nữ. Lý giải về nhu cầu tăng cao đột biến này, Li cho biết động lực của học viên rất đa dạng.
Nhiều người muốn biết đi xe đạp để thuận tiện hơn cho việc di chuyển từ nhà đến ga tàu điện ngầm hoặc văn phòng. Một số khác lại tìm đến anh vì những tình huống cấp bách, chẳng hạn như công ty sắp tổ chức hoạt động team-building bằng xe đạp và họ không muốn bị tụt lại phía sau.
Đặc biệt, có những câu chuyện đầy cảm xúc đằng sau những buổi học. Một khách hàng nữ chia sẻ rằng bà học đạp xe để xóa đi nỗi nuối tiếc thời thơ ấu vì luôn phải đi bộ đến trường. Chứng kiến con gái mình tập xe, khao khát chinh phục kỹ năng này trong bà trỗi dậy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những trường hợp như vậy đòi hỏi người thầy không chỉ có kỹ thuật mà còn phải có sự thấu hiểu tâm lý sâu sắc.
Li thừa nhận rằng lợi thế lớn nhất của anh chính là chuyên môn của một thạc sĩ giáo dục thể chất. "Chỉ cần quan sát học viên trong 10 phút, tôi có thể biết chính xác họ gặp vấn đề ở đâu và cần bao lâu để thành thạo," anh chia sẻ. Tuy nhiên, rào cản lớn nhất đối với người lớn không phải là kỹ thuật mà là nỗi sợ.
Nhiều người mang theo bóng đen tâm lý từ những cú ngã đau đớn khi còn nhỏ. Trong những trường hợp này, Li đóng vai trò như một chuyên gia tâm lý, kiên nhẫn trò chuyện và khích lệ để họ tự tin buông chân khỏi mặt đất.
Thành công tại Thượng Hải chỉ là bước khởi đầu. Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ vào tháng 6 tới, Li dự định sẽ không tìm kiếm một công việc văn phòng truyền thống. Thay vào đó, anh kế hoạch tinh chỉnh quy trình giảng dạy để trở nên chuyên nghiệp hơn và mở rộng tầm ảnh hưởng sang các tỉnh lân cận như Chiết Giang và Giang Tô.
Sự nhạy bén của Li đã chứng minh rằng, khi kiến thức hàn lâm được áp dụng đúng cách vào thực tiễn đời sống, nó không chỉ tạo ra giá trị kinh tế mà còn mang lại niềm vui và sự tự tin cho hàng trăm người khác.
Đức Khương
