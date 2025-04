Thái Bình: Bắt giám đốc công ty bê tông Đạt Vinh vì trốn thuế

Trưa ngày 24/4, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, căn cứ kết quả điều tra, ngày 28/3/2025, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phan Văn Quyên (SN 1980, trú tại xã Vĩnh Hòa, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) Giám đốc Công ty TNHH đầu tư thương mại và sản xuất bê tông Đạt Vinh để điều tra về hành vi Trốn thuế quy định tại Khoản 3, Điều 200 Bộ luật Hình sự.

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình tống đạt các quyết định khởi tố đối với Phan Văn Quyên.

Các quyết định được Viện kiểm sát nhân dân tỉnh phê chuẩn.

Được biết, Công ty TNHH đầu tư thương mại và sản xuất bê tông Đạt Vinh có địa chỉ tại tổ 2, thị trấn An Bài, huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình.

Hiện vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Bình tập trung củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật.

Xem thêm video đang được quan tâm:

Trinh sát quật ngã kẻ trộm trong tiệm điện thoại