Hà Nội: Bất ngờ với giá phòng trọ cho thuê tại các phường Cầu Giấy, Yên Hòa và Nghĩa Đô

Không chỉ giá các loại hình nhà ở như biệt thự, liền kề, nhà phố thương mại, chung cư, nhà riêng, đất ở, ngay cả thị trường bất động sản cho thuê cũng cho thấy sức hút hấp dẫn. Thậm chí đến cả loại hình phòng trọ cho thuê, phân khúc bất động sản được các đối tượng như sinh viên, người đi làm, những người dân có thu nhập hạn chế quan tâm cũng có sự tăng trưởng rõ rệt về giá.

Khảo sát thực tế trên sàn giao dịch thương mại điện tử batdongsan.com.vn, tại thời điểm đầu tháng 11/2025 cho thấy, các thông tin cho thuê phòng trọ tại khu vực 3 phường mới tại quận Cầu Giấy cũ được đăng tải khá rầm rộ. Nổi bật nhất là phường Yên Hòa.

Phường Yên Hòa là phường mới được sắp xếp từ một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Nhân Chính, Trung Hòa thuộc quận Cầu giấy, phường Mễ Trì thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ và phần còn lại của phường Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ. Theo khảo sát, đây là khu vực có số lượng phòng trọ cho thuê nhộn nhịp nhất so với các phường thuộc quận Cầu Giấy cũ. Giá phòng trọ cho thuê tại đây dao động phổ biến từ 2 đến 14 triệu đồng/phòng/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn phòng trọ 2 phòng ngủ, rộng 40 m2 được trang bị đầy đủ tủ lạnh, máy giặt tại ngõ 235, đường Yên Hòa, phường Yên Hòa hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 9,5 triệu đồng/tháng.

Hai phường Nghĩa Đô và Cầu Giấy có lượng thông tin nhà trọ cho thuê không chênh lệch nhiều, giá nhà trọ cho thuê dao động từ 2-7 triệu đồng/phòng/tháng. Đơn cử có thể kể đến căn phòng trọ khép kín, rộng 35m2 tại phố Nghĩa Tân, phường Nghĩa Đô hiện đang được đăng thông tin cho thuê với giá 6,5 triệu đồng/tháng.

Hiện nay, ngoài loại hình phòng trọ cho thuê thường thấy như chung cư mini, phòng trọ nhỏ, hiện nay trên địa bàn 3 phường Cầu Giấy, Yên Hòa, Nghĩa Đô còn rộ lên loại hình cho thuê homestay ở ghép. Các homestay được trang bị đầy đủ điều hòa, nóng lạnh, máy giặt, tủ lạnh, bếp nấu, xoong nồi bát đĩa..., phòng được thiết kế theo dạng giường tầng ở ghép. Hiện nay chi phí cho thuê dao động 1,2-1,75 triệu đồng/tháng/người. Đơn cử có thể kể đến 1 phòng trọ homestay rộng 25m2 tại đường Hoàng Quốc Việt, phường Nghĩa Đô hiện đang được cho thuê với giá 1,750 tr/1 người/ 1 tháng.

Hiện nay, phường Nghĩa Đô được hình thành trên cơ sở sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Nghĩa Tân thuộc quận Cầu Giấy cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Cổ Nhuế 1, Xuân La, Xuân Tảo thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ, một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của phường Mai Dịch, Nghĩa Đô thuộc quận Cầu Giấy cũ và phần còn lại của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa thuộc quận Cầu Giấy cũ.

Trong khi đó, phường Cầu giấy hiện nay được hình thành từ việc sắp xếp một phần diện tích tự nhiên, quy mô dân số của các phường Dịch Vọng, Dịch Vọng Hậu, Quan Hoa, Yên Hòa thuộc quận Cầu Giấy cũ và phường Mỹ Đình 1, Mỹ Đình 2 thuộc quận Bắc Từ Liêm cũ.

Thay vì cạnh tranh bằng giá rẻ, xu hướng hiện nay là nâng cao dịch vụ, hướng tới không gian sống an toàn và tiện nghi điều người thuê ngày càng quan tâm. Sự tiện ích này khiến cho không chỉ sinh viên, người đi làm, những người có thu nhập thấp lựa chọn, mà ngay cả những gia đình trẻ cũng ưu tiên chọn thuê nhà trọ hoặc chung cư mini.

