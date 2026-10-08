Diễn biến giá chung cư tại phường Hà Đông sau khi có quy định về niên hạn sử dụng căn hộ

Diễn biến giá chung cư tại phường Hà Đông tháng 10/2026

Tại thời điểm tháng 10/2026, theo khảo sát lượng chung cư khu vực phường Hà Đông vẫn được rao bán khá rầm rộ, giá bán vẫn duy trì ở ngưỡng cao, dao động phổ biến với mức giá từ 40 đến 100 triệu đồng/m2.

Theo chị Trà Mi môi giới bất động sản cho biết căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 93m2, tại dự án Tháp đôi Kepler Land, phường Hà Đông, hiện đang được đăng thông tin rao bán với giá 7 tỷ đồng, tương đương 75,27 triệu đồng/m2.

Theo môi giới Nguyễn Trang, căn chung cư thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 100m2 tại dự án Roman Plaza, đường Tố Hữu, phường Hà Đông hiện đang được rao bán với giá 7,3 tỷ đồng, tương đương 73 triệu đồng/m2.

Tại dự án chung cư Khu đô thị Mỗ Lao, phường Hà Đông, một căn hộ thiết kế 3 phòng ngủ, rộng 110m2 hiện đang được rao bán với giá 5,5 tỷ đồng, tương đương 50 triệu đồng/m2, môi giới Trương Thu Hà cho biết.

Như vậy tại thời điểm tháng 10/2026, giá chung cư trên địa bàn phường Hà Đông dù đã hạ nhiệt so với giai đoạn 2024-2025, tuy nhiên mức giá này vẫn được đánh giá là tương đối cao so với mặt bằng thu nhập chung của người dân hiện nay. Lượng chung cư có giá dưới 3 tỷ đồng gần như không còn. Cũng theo đánh giá của nhiều môi giới bất động sản khu vực phường Hà Đông, giá chung cư hạ nhiệt vì nhiều lý do: nguồn cung nhà ở đang tăng mạnh trong giai đoạn vừa qua, đặc biệt là nguồn cung nhà ở xã hội, cùng với đó thị trường chung cũng hạ nhiệt, các chính sách mới cũng góp phần điều tiết, giữ ổn định giá nhà.

Tuy nhiên, phường Hà Đông vẫn là một trong khu vực có lượng dao dịch bất động sản sôi nổi, đây vẫn là cửa ngõ, đất vàng của thủ đô, có dân cư đông đúc, có tốc độ đô thị hóa phát triển đồng bộ cao.

Phường Hà Đông mới hiện nay bao gồm phần lớn các phường Vạn Phúc, Phúc La, phần lớn diện tích tự nhiên và dân số của các phường Mỗ Lao, Hà Cầu, Văn Quán, Quang Trung, La Khê thuộc quận Hà Đông cũ; một phần diện tích tự nhiên và dân số của các phường Đại Mỗ, Trung Văn thuộc quận Nam Từ Liêm cũ và xã Tân Triều thuộc huyện Thanh Trì cũ.

Quy định mới về niên hạn sử dụng chung cư có ảnh hưởng tới giá nhà?

Một trong những điểm mới đáng chú ý tại Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV định hướng quan điểm và các giải pháp trọng tâm về việc sửa đổi Luật Đất đai và các luật có liên quan là quy định về niên hạn sử dụng của các dự án chung cư.

Theo đó, chung cư có thời hạn sử dụng theo niên hạn thiết kế của công trình, nhưng việc hết niên hạn không đồng nghĩa với việc người dân tự động mất quyền sở hữu căn hộ.

Niên hạn chung cư thường từ 50 đến 100 năm tùy cấp công trình theo hồ sơ thiết kế được coi là mốc để cơ quan chức năng kiểm định chất lượng và độ an toàn. Quyền sở hữu căn hộ gắn liền với đất ổn định lâu dài và không tự động chấm dứt chỉ vì tòa nhà hết tuổi thọ thiết kế.

Nếu kết quả kiểm định cho thấy tòa nhà vẫn an toàn, cư dân được tiếp tục sinh sống mà không phải nộp thêm tiền. Còn nếu tòa nhà xuống cấp, nguy hiểm hoặc hư hỏng nặng, cơ quan có thẩm quyền sẽ yêu cầu phá dỡ để xây dựng lại. Lúc này, chủ sở hữu căn hộ tham gia góp kinh phí xây dựng mới hoặc nhận bồi thường theo quy định.

Sau khi những quy định mới về niên hạn sử dụng chung cư được ban hành, cũng đã có nhiều luồng ý kiến trái chiều, tuy nhiên theo đánh giá của nhiều chuyên gia bất động sản, Nghị quyết 21 ngày càng hoàn thiện hành lang pháp lý cho toàn bộ vòng đời công trình, việc sở hữu chung cư theo niên hạn sẽ trở thành một xu hướng văn minh, giúp người mua nhìn nhận đúng giá trị thực của không gian sống thay vì chỉ chạy theo tâm lý đám đông.

Mua chung cư có niên hạn sử dụng, giá bán ở mức nào mới phù hợp túi tiền người dân? GĐXH - "Liệu có nên mua chung cư có niên hạn nữa hay không?" Sự băn khoăn này hoàn toàn chính đáng. Bất kỳ ai khi bỏ ra khoản tiền tích góp hàng tỷ đồng cũng muốn cầm chắc một tài sản an toàn.