Tháng 7 âm lịch năm 2024 tốt hay xấu và những tuổi con giáp dưới đây cần hết sức lưu ý vì xung với 'tháng cô hồn'

Hóa giải

Dân gian thường hóa giải xui rủi trong tháng 7 âm lịch bằng cách cầu an, làm việc thiện lành, tụng kinh cầu phúc, phóng sinh... Phong thủy có một số vật phẩm có thể hỗ trợ các con giáp xung khắc trong tháng 7 âm giảm bớt hung họa - nhưng cần có tư vấn của chuyên gia phong thủy để chọn vật phẩm phù hợp.

Ngoài ra, người tuổi Thìn có thể đeo đá dzi Mắt Phật bổ trợ, giúp hài hoà với các mối quan hệ xung quanh, thu hút may mắn bình an. Hoặc dzi lá bồ đề thúc đẩy sức khỏe, bình an, sự may mắn, hạnh phúc, tuổi thọ…

Người tuổi Mão nên mang theo hình tượng Quan Âm Bồ Tát – nếu có thể thì dùng đá dzi 4 mắt để cầu bình an, may mắn, giải trừ hung họa. Dzi 4 mắt còn là biểu tượng Quan Âm ban điều ước, sức mạnh hàng phục xua đuổi năng lượng xấu, giải trừ chướng ngại, tăng công đức, trường thọ…

Người tuổi Hợi nên mang theo mình vật phẩm có tác dụng hỗ trợ, bảo vệ sức khỏe, bình an. Có thể chọn đá dzi 1 mắt - biểu tượng nâng cao trí tuệ, hạnh phúc, may mắn. Hoặc dzi hình sóng tượng trưng cho chuyển động của nước - năng lượng tích cực vận động không ngừng nghỉ, có lợi cho sức khỏe, tài vận, quyền lực.

Người tuổi Tuất mang theo mình các vật phẩm phong thủy để hóa giải. Có thể đeo đá dzi họa tiết Thần tài, dzi lá bồ đề giúp trái tim vị tha hơn, tâm hồn được che mát, tinh thần tỉnh giác giúp tránh bớt vận đen, xui rủi, khó khăn nguy hiểm tiềm ẩn.