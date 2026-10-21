Thanh Hằng rạng rỡ với trang sức xa xỉ tại Singapore
GĐXH - Thanh Hằng thu hút mọi ánh nhìn với bộ trang sức cao cấp tại sự kiện ở Singapore. Nữ diễn viên 43 tuổi được khen phong cách thanh lịch và thần thái đỉnh cao.
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