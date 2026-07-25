Siêu mẫu Thanh Hằng mặc áo tắm nửa kín nửa hở

Thanh Hằng là một trong những siêu mẫu hàng đầu của làng thời trang Việt Nam, đồng thời ghi dấu ấn với vai trò diễn viên và giám khảo nhiều chương trình truyền hình. Sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật, cô vẫn giữ được sức hút nhờ nhan sắc cuốn hút, phong cách thời thượng cùng cuộc sống viên mãn.

Mới đây, Thanh Hằng thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt ảnh trong chuyến nghỉ dưỡng bên bờ biển. Nữ siêu mẫu lựa chọn phong cách phóng khoáng với áo tắm hai mảnh phối cùng áo khoác mỏng màu xanh nhạt và quần jeans ống rộng, tạo nên tổng thể vừa năng động vừa gợi cảm.

Thanh Hằng mặc áo tắm nửa kín nửa hở quyến rũ.

Thiết kế áo tắm theo phong cách "nửa kín nửa hở" giúp Thanh Hằng khéo léo khoe vòng eo săn chắc cùng vóc dáng cân đối. Dù không diện trang phục quá táo bạo, người đẹp vẫn toát lên vẻ quyến rũ nhờ thần thái tự tin, nụ cười rạng rỡ và cách tạo dáng tự nhiên giữa khung cảnh biển xanh, cát trắng.

Bên cạnh nhan sắc trẻ trung, nhiều khán giả còn dành lời khen cho làn da khỏe khoắn và phong cách thời trang tối giản nhưng tinh tế của Thanh Hằng. Không ít người nhận xét cô vẫn giữ được phong độ của một siêu mẫu hàng đầu dù đã hoạt động trong làng giải trí nhiều năm.

Hình ảnh năng động, trẻ trung nhưng cũng vô cùng cuốn hút của Thanh Hằng.

Ở thời điểm hiện tại, Thanh Hằng đang có cuộc sống khiến nhiều người ngưỡng mộ. Sau khi kết hôn, cô vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật đều đặn nhưng đồng thời dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và bản thân.

Dù bước sang tuổi ngoài 40, Thanh Hằng vẫn giữ được vị thế đặc biệt trong làng giải trí Việt. Cô liên tục xuất hiện tại các sự kiện thời trang lớn, đảm nhận vai trò vedette cho nhiều nhà thiết kế và là gương mặt được các thương hiệu cao cấp tin tưởng lựa chọn. Sự chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm nhiều năm giúp Thanh Hằng luôn được đánh giá là hình mẫu của thế hệ người mẫu trẻ.

Bên cạnh công việc trên sàn diễn, Thanh Hằng còn tham gia các dự án phim ảnh và chương trình truyền hình. Mỗi lần xuất hiện, cô đều tạo được dấu ấn nhờ phong thái tự tin, khả năng ứng xử khéo léo và hình ảnh chỉn chu. Chính sự nghiêm túc với nghề đã giúp nữ nghệ sĩ duy trì sức hút bền bỉ suốt nhiều năm.

Thanh Hằng duy trì sức hút sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật.

Một trong những điều khiến công chúng yêu mến Thanh Hằng là cách cô cân bằng giữa công việc và cuộc sống cá nhân. Thay vì chia sẻ quá nhiều về đời tư, người đẹp lựa chọn giữ sự riêng tư cần thiết, chỉ thỉnh thoảng hé lộ những khoảnh khắc hạnh phúc trong cuộc sống. Điều này giúp hình ảnh của cô luôn nhận được sự tôn trọng từ khán giả.

Ngoài ra, Thanh Hằng còn truyền cảm hứng với lối sống lành mạnh. Cô duy trì chế độ tập luyện đều đặn, chú trọng dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe để giữ gìn vóc dáng cũng như tinh thần tích cực. Chính sự kỷ luật ấy là bí quyết giúp nữ siêu mẫu luôn xuất hiện với diện mạo trẻ trung, tràn đầy năng lượng.