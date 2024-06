Thanh Hóa còn bao nhiêu đối tượng đang bị truy nã?

Mới đây, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Thanh Hóa đã di lý đối tượng Nguyễn Thị Hoa (SN 1966, trú ở phường Lam Sơn, TP Thanh Hóa) từ tỉnh Long An về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra, xử lý tội phạm.

Đây là đối tượng bị Công an tỉnh Thanh Hóa truy nã về tội "Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản" từ năm 1997. Trước đó, do buôn bán thua lỗ, Nguyễn Thị Hoa đã vay gần 200 triệu đồng của nhiều người trên địa bàn TP Thanh Hóa, sau đó bỏ trốn khỏi địa phương.

Đối tượng Nguyễn Thị Hoa tại cơ quan Công an.

Trong thời gian bỏ trốn, Nguyễn Thị Hoa đã thay tên, đổi họ thành Lê Thị Lan và lẩn trốn ở các tỉnh phía Nam. Đầu tháng 6/2024, qua công tác nắm tình hình, Công an tỉnh Thanh Hóa nhận được thông tin Nguyễn Thị Hoa đang lẩn trốn tại huyện Cần Giờ (Long An) nên đã cử một tổ công tác vào Long An phối hợp với Công an địa phương bắt giữ và di lý đối tượng về Thanh Hóa để phục vụ công tác điều tra.

Tiếp đến, qua công tác nắm tình hình và được quần chúng nhân dân hỗ trợ, ngày 26/5 Công an huyện Thạch Thành, Thanh Hóa đã vây bắt được đối tượng Nguyễn Tăng Minh (SN 1983, trú tại xã Thành Trực, huyện Thạch Thành). Đây là đối tượng bị Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Thuận truy nã về tội cố ý gây thương tích từ tháng 10/2006.

Đối tượng trốn truy nã Nguyễn Tăng Minh bị bắt giữ và dẫn giải về Công an huyện.

Xác định đây là đối tượng hình sự cộm cán, đã trốn truy nã nhiều năm, lại đang nhiễm HIV nên rất manh động và liều lĩnh, lãnh đạo Công an huyện Thạch Thành đã trực tiếp chỉ đạo, bằng các biện pháp nghiệp vụ, đến khoảng 9h ngày 26/5, Công an huyện Thạch Thành đã phát hiện, khống chế, bắt giữ được đối tượng Nguyễn Tăng Minh khi tên này đang lẩn trốn tại một đồi mía trên địa bàn xã Thành Trực. Trong quá trình bắt giữ, do đối tượng vùng vẫy, chống trả quyết liệt lại lực lượng vây bắt khiến 2 cán bộ Công an bị xây sát chảy máu…

Thông tin từ Công an Thanh Hóa cho biết, tính đến ngày 15/6, trên địa bàn tỉnh còn 134 đối tượng bị truy nã. Xác định công tác bắt, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú là nhiệm vụ quan trọng góp phần kiềm chế và làm giảm đối tượng truy nã ngoài xã hội, phòng ngừa tái phạm tội, phục vụ tốt công tác điều tra, xét xử, thi hành án...

Thời gian qua, Công an các đơn vị từ tỉnh đến cơ sở đã triển khai đồng bộ các biện pháp rà soát, nắm bắt tình hình và tổ chức bắt, tuyên truyền, vận động đối tượng truy nã ra đầu thú. Trong 6 tháng đầu năm 2024, các lực lượng Công an trong tỉnh đã bắt, vận động, thanh loại 11 đối tượng.

Theo Đại tá Dương Văn Tiến, Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, đối với công tác triển khai Kế hoạch tổng truy bắt, vận động, thanh loại đối tượng truy nã, cũng như đối với việc triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trong quá trình truy tìm, truy bắt đối tượng truy nã, các đơn vị cần nâng cao nhận thức, trách nhiệm và phát huy trí tuệ của tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ trong thực hiện công tác truy nã tội phạm.

Các đơn vị được giao chủ trì cần phân công, phân cấp rõ ràng đến từng cán bộ, nghiên cứu toàn diện lại các hồ sơ với tinh thần "đào sâu", tập trung tối đa lực lượng, sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, để xác minh, truy bắt, vận động đầu thú và thanh loại các đối tượng truy nã, không để phát sinh đối tượng truy nã mới.