Thanh Hóa: Một tài xế xe buýt bị phạt 19 triệu đồng vì vượt đèn đỏ

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GĐXH - Tiếp nhận phản ánh vi phạm giao thông qua Facebook, Công an tỉnh Thanh Hóa xử phạt tài xế xe buýt vượt đèn đỏ 19 triệu đồng.

Theo Page Cục Cảnh sát giao thông (CSGT), ngày 20/10/2026, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) tiếp nhận phản ánh của người dân qua Facebook về việc xe buýt biển số 36B-021.XX, chạy tuyến Thanh Hóa – Nghi Sơn, không chấp hành tín hiệu đèn giao thông tại nút giao Quang Trung – Lạc Long Quân, phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa.

Tiếp nhận thông tin, Cục CSGT đã chỉ đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Thanh Hóa khẩn trương xác minh, xử lý nghiêm theo quy định.

Thanh Hóa: Vượt đèn đỏ, một tài xế xe buýt bị phạt 19 triệu đồng - Ảnh 1.

Hình ảnh chiếc xe buýt vượt đèn đỏ (ảnh cắt từ clip của Cục CSGT).

Qua xác minh, Trạm CSGT Quảng Xương xác định người điều khiển phương tiện là anh D.H.L (SN 1972, trú tại phường Hạc Thành, tỉnh Thanh Hóa).

Tại cơ quan Công an, sau khi được xem lại video phản ánh và được lực lượng CSGT giải thích, lái xe đã nhận thức được hành vi vi phạm, viết bản tường trình và làm việc với tổ công tác.

Lực lượng CSGT đã lập biên bản vi phạm hành chính đối với lái xe về hành vi "Không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu giao thông".

Với hành vi vi phạm nêu trên, tài xế xe buýt bị phạt 19.000.000 đồng, trừ 04 điểm giấy phép lái xe, theo điểm b khoản 9 Điều 6 Nghị định số 168/2024/NĐ-CP.

Cơ quan chức năng khuyến cáo: Người điều khiển phương tiện, đặc biệt là lái xe kinh doanh vận tải hành khách, phải nghiêm chỉnh chấp hành tín hiệu đèn giao thông, bảo đảm an toàn cho hành khách và những người tham gia giao thông khác.

Mọi phản ánh của người dân về hành vi vi phạm trật tự, an toàn giao thông đều được lực lượng CSGT tiếp nhận, xác minh và xử lý theo quy định.

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