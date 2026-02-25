Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 35 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt lỗi vi phạm từ 23/2 - 24/2

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 24 giờ qua, tính từ 12h00 ngày 23/2 đến 12h00 ngày 24/2/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 67 trường hợp vi phạm giao thông.

Trường hợp người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã tự động nhận diện và lập hồ sơ cho 35 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy cố tình vượt đèn đỏ. Không chỉ dừng lại ở đó, danh sách vi phạm còn ghi nhận thêm 27 trường hợp người dân chủ quan không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông qua khu vực này.

Điểm tích cực duy nhất tại nút giao này là ý thức đi đúng chiều đường được duy trì tuyệt đối, khi hệ thống không phát hiện bất kỳ trường hợp đi ngược chiều nào trong suốt thời gian giám sát.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Trên tuyến cửa ngõ cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), lưu lượng phương tiện bắt đầu ổn định ở mức 11.418 lượt xe đi qua với tốc độ trung bình 79 km/h. Một tín hiệu đáng biểu dương trong danh sách trích xuất ngày hôm nay là không có bất kỳ trường hợp nào vi phạm lỗi tốc độ, minh chứng cho sự tự giác của các tài xế đường dài sau kỳ nghỉ.

Dẫu vậy, vẫn còn 5 trường hợp không thắt dây đai an toàn đã bị ghi hình và thông tin kịp thời tới chủ phương tiện để xử lý. Toàn bộ dữ liệu vi phạm tại nội đô và cao tốc đã được chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội để hoàn thiện thủ tục phạt nguội, đảm bảo mọi hành vi lơ là luật lệ đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI

STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo 1 24-02-2026 00:26:22 29F05136 Vàng Ô tô khách Không thắt dây đai an toàn 2 23-02-2026 21:06:31 50H64916 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 3 24-02-2026 03:10:52 77C12033 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 4 23-02-2026 19:37:41 81H00976 Vàng Ô tô tải từ 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 5 23-02-2026 16:38:15 99C28482 Trắng Ô tô tải dưới 3,5 tấn Không thắt dây đai an toàn 6 23-02-2026 17:33:10 33M69860 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 7 23-02-2026 17:25:45 29BE13039 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 8 23-02-2026 17:11:54 30Z58281 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 9 23-02-2026 16:58:47 29D148322 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 10 23-02-2026 16:56:34 29G186028 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 11 23-02-2026 16:50:51 18H172672 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 12 23-02-2026 16:45:11 89L34673 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 13 23-02-2026 16:43:09 26H112414 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 14 23-02-2026 07:34:57 29H129550 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 15 23-02-2026 07:19:38 29E230164 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 16 23-02-2026 07:15:51 29V513869 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 17 23-02-2026 13:43:31 29C169810 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 18 23-02-2026 13:25:44 29P202409 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 19 23-02-2026 13:16:15 30Y23288 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 20 23-02-2026 12:51:14 29H253309 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 21 23-02-2026 12:30:27 29N194023 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 22 23-02-2026 12:14:49 18B276629 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 23 23-02-2026 12:05:14 19AK05784 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 24 23-02-2026 12:03:19 29E283389 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 25 23-02-2026 11:07:44 30K31214 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 26 23-02-2026 11:03:54 19P140815 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 27 23-02-2026 11:00:14 29Y368420 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 28 23-02-2026 10:29:24 29F121137 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 29 23-02-2026 09:28:15 29BK00301 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 30 23-02-2026 08:24:46 29D241549 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 31 23-02-2026 16:37:28 18C100556 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 32 23-02-2026 16:24:01 89K10700 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 33 23-02-2026 16:20:20 29D120078 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 34 23-02-2026 16:08:46 20G110250 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 35 23-02-2026 16:01:07 30H26191 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 36 23-02-2026 15:29:11 30F67603 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 37 23-02-2026 15:14:59 17637600 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 38 23-02-2026 15:09:24 29V562274 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 39 23-02-2026 14:48:09 29AC94546 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 40 23-02-2026 14:42:25 26B222414 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 41 23-02-2026 17:57:42 35H28517 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 42 23-02-2026 17:39:54 29DA10790 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 43 23-02-2026 17:32:14 29M122131 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 44 23-02-2026 17:21:14 33P18327 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 45 23-02-2026 16:23:33 17H61000 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 46 23-02-2026 16:23:32 17HD611000 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 47 23-02-2026 16:11:47 29G191743 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 48 23-02-2026 16:02:22 90AC00000 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 49 23-02-2026 15:56:17 29M147506 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 50 23-02-2026 15:37:26 29Y47825 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 51 23-02-2026 15:32:10 29D143287 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 52 23-02-2026 14:49:43 29P168597 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 53 23-02-2026 14:22:34 29Y753975 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 54 23-02-2026 14:05:26 29S159101 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 55 23-02-2026 14:03:15 98B254257 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 56 23-02-2026 13:34:55 89E162117 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 57 23-02-2026 11:39:30 28F112170 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 58 23-02-2026 11:24:24 29MD170254 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 59 23-02-2026 11:17:57 30H78959 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 60 23-02-2026 10:45:08 29AA24786 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 61 23-02-2026 10:32:04 29P126666 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 62 23-02-2026 10:21:02 30K18488 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 63 23-02-2026 09:42:31 29V113081 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 64 23-02-2026 09:36:48 29AD74713 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 65 23-02-2026 09:10:21 29U54571 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 66 23-02-2026 09:00:52 29X99941 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 67 23-02-2026 08:14:22 89E193085 Trắng Xe mô tô Không đội mũ