Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 35 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt lỗi vi phạm từ 23/2 - 24/2
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 23/2 - 24/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã ghi nhận hàng chục hành vi vi phạm giao thông tại các điểm nóng nội đô và cửa ngõ cao tốc. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 24 giờ qua, tính từ 12h00 ngày 23/2 đến 12h00 ngày 24/2/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 67 trường hợp vi phạm giao thông.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã tự động nhận diện và lập hồ sơ cho 35 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy cố tình vượt đèn đỏ. Không chỉ dừng lại ở đó, danh sách vi phạm còn ghi nhận thêm 27 trường hợp người dân chủ quan không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông qua khu vực này.
Điểm tích cực duy nhất tại nút giao này là ý thức đi đúng chiều đường được duy trì tuyệt đối, khi hệ thống không phát hiện bất kỳ trường hợp đi ngược chiều nào trong suốt thời gian giám sát.
Trên tuyến cửa ngõ cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), lưu lượng phương tiện bắt đầu ổn định ở mức 11.418 lượt xe đi qua với tốc độ trung bình 79 km/h. Một tín hiệu đáng biểu dương trong danh sách trích xuất ngày hôm nay là không có bất kỳ trường hợp nào vi phạm lỗi tốc độ, minh chứng cho sự tự giác của các tài xế đường dài sau kỳ nghỉ.
Dẫu vậy, vẫn còn 5 trường hợp không thắt dây đai an toàn đã bị ghi hình và thông tin kịp thời tới chủ phương tiện để xử lý. Toàn bộ dữ liệu vi phạm tại nội đô và cao tốc đã được chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội để hoàn thiện thủ tục phạt nguội, đảm bảo mọi hành vi lơ là luật lệ đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
|PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI
|STT
|Thời gian phát hiện
|Biển số
|Màu biển
|Đối tượng
|Loại cảnh báo
|1
|24-02-2026 00:26:22
|29F05136
|Vàng
|Ô tô khách
|Không thắt dây đai an toàn
|2
|23-02-2026 21:06:31
|50H64916
|Vàng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|3
|24-02-2026 03:10:52
|77C12033
|Vàng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|4
|23-02-2026 19:37:41
|81H00976
|Vàng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|5
|23-02-2026 16:38:15
|99C28482
|Trắng
|Ô tô tải dưới 3,5 tấn
|Không thắt dây đai an toàn
|6
|23-02-2026 17:33:10
|33M69860
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7
|23-02-2026 17:25:45
|29BE13039
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8
|23-02-2026 17:11:54
|30Z58281
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|9
|23-02-2026 16:58:47
|29D148322
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|10
|23-02-2026 16:56:34
|29G186028
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|11
|23-02-2026 16:50:51
|18H172672
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|12
|23-02-2026 16:45:11
|89L34673
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|13
|23-02-2026 16:43:09
|26H112414
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|14
|23-02-2026 07:34:57
|29H129550
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|15
|23-02-2026 07:19:38
|29E230164
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|16
|23-02-2026 07:15:51
|29V513869
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|17
|23-02-2026 13:43:31
|29C169810
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|18
|23-02-2026 13:25:44
|29P202409
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|19
|23-02-2026 13:16:15
|30Y23288
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|20
|23-02-2026 12:51:14
|29H253309
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|21
|23-02-2026 12:30:27
|29N194023
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|22
|23-02-2026 12:14:49
|18B276629
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|23
|23-02-2026 12:05:14
|19AK05784
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|24
|23-02-2026 12:03:19
|29E283389
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|25
|23-02-2026 11:07:44
|30K31214
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|26
|23-02-2026 11:03:54
|19P140815
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|27
|23-02-2026 11:00:14
|29Y368420
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|28
|23-02-2026 10:29:24
|29F121137
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|29
|23-02-2026 09:28:15
|29BK00301
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|30
|23-02-2026 08:24:46
|29D241549
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|31
|23-02-2026 16:37:28
|18C100556
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|32
|23-02-2026 16:24:01
|89K10700
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|33
|23-02-2026 16:20:20
|29D120078
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|34
|23-02-2026 16:08:46
|20G110250
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|35
|23-02-2026 16:01:07
|30H26191
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|36
|23-02-2026 15:29:11
|30F67603
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|37
|23-02-2026 15:14:59
|17637600
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|38
|23-02-2026 15:09:24
|29V562274
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|39
|23-02-2026 14:48:09
|29AC94546
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|40
|23-02-2026 14:42:25
|26B222414
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|41
|23-02-2026 17:57:42
|35H28517
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|42
|23-02-2026 17:39:54
|29DA10790
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|43
|23-02-2026 17:32:14
|29M122131
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|44
|23-02-2026 17:21:14
|33P18327
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|45
|23-02-2026 16:23:33
|17H61000
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|46
|23-02-2026 16:23:32
|17HD611000
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|47
|23-02-2026 16:11:47
|29G191743
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|48
|23-02-2026 16:02:22
|90AC00000
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|49
|23-02-2026 15:56:17
|29M147506
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|50
|23-02-2026 15:37:26
|29Y47825
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|51
|23-02-2026 15:32:10
|29D143287
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|52
|23-02-2026 14:49:43
|29P168597
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|53
|23-02-2026 14:22:34
|29Y753975
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|54
|23-02-2026 14:05:26
|29S159101
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|55
|23-02-2026 14:03:15
|98B254257
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|56
|23-02-2026 13:34:55
|89E162117
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|57
|23-02-2026 11:39:30
|28F112170
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|58
|23-02-2026 11:24:24
|29MD170254
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|59
|23-02-2026 11:17:57
|30H78959
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|60
|23-02-2026 10:45:08
|29AA24786
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|61
|23-02-2026 10:32:04
|29P126666
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|62
|23-02-2026 10:21:02
|30K18488
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|63
|23-02-2026 09:42:31
|29V113081
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|64
|23-02-2026 09:36:48
|29AD74713
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|65
|23-02-2026 09:10:21
|29U54571
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|66
|23-02-2026 09:00:52
|29X99941
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|67
|23-02-2026 08:14:22
|89E193085
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
