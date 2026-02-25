Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 35 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt lỗi vi phạm từ 23/2 - 24/2

Thứ tư, 10:04 25/02/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 23/2 - 24/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã ghi nhận hàng chục hành vi vi phạm giao thông tại các điểm nóng nội đô và cửa ngõ cao tốc. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong 24 giờ qua, tính từ 12h00 ngày 23/2 đến 12h00 ngày 24/2/2026, hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 67 trường hợp vi phạm giao thông.

Hà Nội ghi nhận 35 trường hợp vượt đèn đỏ từ Camera AI trong 24 giờ - Ảnh 1.

Trường hợp người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, hệ thống đã tự động nhận diện và lập hồ sơ cho 35 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy cố tình vượt đèn đỏ. Không chỉ dừng lại ở đó, danh sách vi phạm còn ghi nhận thêm 27 trường hợp người dân chủ quan không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông qua khu vực này.

Điểm tích cực duy nhất tại nút giao này là ý thức đi đúng chiều đường được duy trì tuyệt đối, khi hệ thống không phát hiện bất kỳ trường hợp đi ngược chiều nào trong suốt thời gian giám sát.

Hà Nội ghi nhận 35 trường hợp vượt đèn đỏ từ Camera AI trong 24 giờ - Ảnh 2.

Trường hợp tài xế không thắt dây an toàn khi di chuyển trên cao tốc. Ảnh: Cục CSGT

Trên tuyến cửa ngõ cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), lưu lượng phương tiện bắt đầu ổn định ở mức 11.418 lượt xe đi qua với tốc độ trung bình 79 km/h. Một tín hiệu đáng biểu dương trong danh sách trích xuất ngày hôm nay là không có bất kỳ trường hợp nào vi phạm lỗi tốc độ, minh chứng cho sự tự giác của các tài xế đường dài sau kỳ nghỉ.

Dẫu vậy, vẫn còn 5 trường hợp không thắt dây đai an toàn đã bị ghi hình và thông tin kịp thời tới chủ phương tiện để xử lý. Toàn bộ dữ liệu vi phạm tại nội đô và cao tốc đã được chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội để hoàn thiện thủ tục phạt nguội, đảm bảo mọi hành vi lơ là luật lệ đều bị xử lý nghiêm minh theo quy định.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI
STTThời gian phát hiệnBiển sốMàu biểnĐối tượngLoại cảnh báo
124-02-2026 00:26:2229F05136VàngÔ tô kháchKhông thắt dây đai an toàn
223-02-2026 21:06:3150H64916VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
324-02-2026 03:10:5277C12033VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
423-02-2026 19:37:4181H00976VàngÔ tô tải từ 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
523-02-2026 16:38:1599C28482TrắngÔ tô tải dưới 3,5 tấnKhông thắt dây đai an toàn
623-02-2026 17:33:1033M69860TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
723-02-2026 17:25:4529BE13039TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
823-02-2026 17:11:5430Z58281TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
923-02-2026 16:58:4729D148322TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1023-02-2026 16:56:3429G186028TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1123-02-2026 16:50:5118H172672TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1223-02-2026 16:45:1189L34673TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1323-02-2026 16:43:0926H112414TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1423-02-2026 07:34:5729H129550TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1523-02-2026 07:19:3829E230164TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1623-02-2026 07:15:5129V513869TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1723-02-2026 13:43:3129C169810TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1823-02-2026 13:25:4429P202409TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1923-02-2026 13:16:1530Y23288TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2023-02-2026 12:51:1429H253309TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2123-02-2026 12:30:2729N194023TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2223-02-2026 12:14:4918B276629TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2323-02-2026 12:05:1419AK05784TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2423-02-2026 12:03:1929E283389TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2523-02-2026 11:07:4430K31214TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2623-02-2026 11:03:5419P140815TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2723-02-2026 11:00:1429Y368420TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2823-02-2026 10:29:2429F121137TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2923-02-2026 09:28:1529BK00301TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3023-02-2026 08:24:4629D241549TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3123-02-2026 16:37:2818C100556TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3223-02-2026 16:24:0189K10700TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3323-02-2026 16:20:2029D120078TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3423-02-2026 16:08:4620G110250TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3523-02-2026 16:01:0730H26191TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3623-02-2026 15:29:1130F67603TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3723-02-2026 15:14:5917637600TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3823-02-2026 15:09:2429V562274TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
3923-02-2026 14:48:0929AC94546TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4023-02-2026 14:42:2526B222414TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
4123-02-2026 17:57:4235H28517TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4223-02-2026 17:39:5429DA10790TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4323-02-2026 17:32:1429M122131TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4423-02-2026 17:21:1433P18327TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4523-02-2026 16:23:3317H61000TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4623-02-2026 16:23:3217HD611000TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4723-02-2026 16:11:4729G191743TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4823-02-2026 16:02:2290AC00000TrắngXe mô tôKhông đội mũ
4923-02-2026 15:56:1729M147506TrắngXe mô tôKhông đội mũ
5023-02-2026 15:37:2629Y47825TrắngXe mô tôKhông đội mũ
5123-02-2026 15:32:1029D143287TrắngXe mô tôKhông đội mũ
5223-02-2026 14:49:4329P168597TrắngXe mô tôKhông đội mũ
5323-02-2026 14:22:3429Y753975TrắngXe mô tôKhông đội mũ
5423-02-2026 14:05:2629S159101TrắngXe mô tôKhông đội mũ
5523-02-2026 14:03:1598B254257TrắngXe mô tôKhông đội mũ
5623-02-2026 13:34:5589E162117TrắngXe mô tôKhông đội mũ
5723-02-2026 11:39:3028F112170TrắngXe mô tôKhông đội mũ
5823-02-2026 11:24:2429MD170254TrắngXe mô tôKhông đội mũ
5923-02-2026 11:17:5730H78959TrắngXe mô tôKhông đội mũ
6023-02-2026 10:45:0829AA24786TrắngXe mô tôKhông đội mũ
6123-02-2026 10:32:0429P126666TrắngXe mô tôKhông đội mũ
6223-02-2026 10:21:0230K18488TrắngXe mô tôKhông đội mũ
6323-02-2026 09:42:3129V113081TrắngXe mô tôKhông đội mũ
6423-02-2026 09:36:4829AD74713TrắngXe mô tôKhông đội mũ
6523-02-2026 09:10:2129U54571TrắngXe mô tôKhông đội mũ
6623-02-2026 09:00:5229X99941TrắngXe mô tôKhông đội mũ
6723-02-2026 08:14:2289E193085TrắngXe mô tôKhông đội mũ
Hà Nội ghi nhận 35 trường hợp vượt đèn đỏ từ Camera AI trong 24 giờ - Ảnh 3.Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 72 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 22/2 - 23/2

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 22/2 - 23/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã phát hiện hơn 80 trường hợp vi phạm giao thông tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 72 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 22/2 - 23/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 72 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 22/2 - 23/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 89 trường hợp vượt đèn đỏ từ 21/2 - 22/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 89 trường hợp vượt đèn đỏ từ 21/2 - 22/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 22 trường hợp vượt đèn đỏ từ 19/2 - 20/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 22 trường hợp vượt đèn đỏ từ 19/2 - 20/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 49 trường hợp vượt đèn đỏ từ 14/2 - 15/2

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Tạm giữ 1 flycam bay trong khu vực cấm bay

Đà Nẵng: Tạm giữ 1 flycam bay trong khu vực cấm bay

Pháp luật - 51 phút trước

GĐXH - Bộ Chỉ huy quân sự TP Đà Nẵng đã phát hiện và tạm giữ 1 phương tiện bay không người lái (flycam) hoạt động trái phép trong khu vực cấm bay.

Khởi tố gã đàn ông cạy cửa nhà hàng xóm trộm 14 chỉ vàng

Khởi tố gã đàn ông cạy cửa nhà hàng xóm trộm 14 chỉ vàng

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã khởi tố, bắt tạm giam Bùi Quang Huy (SN 1986) vì cạy cửa nhà hàng xóm trộm 14 chỉ vàng và 10 triệu đồng. Số tài sản bị trộm có tổng trị giá khoảng 245 triệu đồng.

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

Hà Nội: Bắt 2 đối tượng gây ra hàng loạt vụ trộm cắp xe máy

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Công an xã Tiến Thắng (Hà Nội) đã bắt giữ 2 đối tượng thực hiện nhiều vụ trộm cắp xe máy trên địa bàn và các khu vực lân cận.

Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu giữ 22 bánh heroin

Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu giữ 22 bánh heroin

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Công an Nghệ An vừa phối hợp các đơn vị liên quan triệt phá thành công đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ nước ngoài về Việt Nam tiêu thụ, bắt giữ một đối tượng chủ chốt, thu giữ 22 bánh heroin.

Mua khống hơn 500 hóa đơn để trục lợi, một nữ giám đốc bị khởi tố

Mua khống hơn 500 hóa đơn để trục lợi, một nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Để hợp thức hóa đầu vào và giảm số tiền thuế phải nộp, một nữ giám đốc tại Đắk Lắk đã mua trái phép hơn 500 hóa đơn giá trị gia tăng, với tổng trị giá hơn 1,5 tỷ đồng. Hành vi này vừa bị lực lượng công an phát hiện, xử lý.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 72 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 22/2 - 23/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 72 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 22/2 - 23/2

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 22/2 - 23/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã phát hiện hơn 80 trường hợp vi phạm giao thông tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Thanh niên 22 tuổi lĩnh án vì trộm hơn 300 triệu đồng và 3,6 lượng vàng

Thanh niên 22 tuổi lĩnh án vì trộm hơn 300 triệu đồng và 3,6 lượng vàng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Tiếp nhận tin báo của người dân bị mất trộm vàng và tiền, Công an phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ) tổ chức truy bắt kẻ trộm và trao trả lại tài sản cho người dân.

Vụ chìm tàu làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà: Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở khách

Vụ chìm tàu làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà: Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở khách

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã chính thức khởi tố và bắt tạm giam Triệu Văn Nội (SN 1995) là lái tàu chở khách trong vụ tai nạn đường thủy khiến 6 người tử vong về hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định điều khiển phương tiện.

Tạm giữ hình sự người phụ nữ 47 tuổi thu tiền đỗ xe trái phép trên đường vào đền Bà chúa Then

Tạm giữ hình sự người phụ nữ 47 tuổi thu tiền đỗ xe trái phép trên đường vào đền Bà chúa Then

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Nguyễn Thị Mùi (SN 1979) bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ vì có hành vi thu tiền trông giữ xe trái phép tại đoạn đường vào đền Bà chúa Then và đền Cô bé Chí Mìu.

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 89 trường hợp vượt đèn đỏ từ 21/2 - 22/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 89 trường hợp vượt đèn đỏ từ 21/2 - 22/2

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 21/2 - 22/2), hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt mức kỷ lục, đồng thời "điểm mặt" gần 90 trường hợp vượt đèn đỏ ngay tại nội đô.

Xem nhiều

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 22 trường hợp vượt đèn đỏ từ 19/2 - 20/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 22 trường hợp vượt đèn đỏ từ 19/2 - 20/2

Pháp luật

GĐXH - Dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn duy trì hoạt động 24/7, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu đổ về Thủ đô và danh sách hàng chục trường hợp vi phạm từ ngày 19/2 - 20/2.

Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu giữ 22 bánh heroin

Triệt phá đường dây ma túy xuyên biên giới, thu giữ 22 bánh heroin

Pháp luật
Bắt nam thanh niên mang 6 quả pháo tự chế, tông xe máy điện vào CSGT để bỏ chạy

Bắt nam thanh niên mang 6 quả pháo tự chế, tông xe máy điện vào CSGT để bỏ chạy

Pháp luật
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 89 trường hợp vượt đèn đỏ từ 21/2 - 22/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 89 trường hợp vượt đèn đỏ từ 21/2 - 22/2

Pháp luật
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 72 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 22/2 - 23/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 72 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 22/2 - 23/2

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top