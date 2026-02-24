Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 72 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 22/2 - 23/2

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo dữ liệu trích xuất trong 24 giờ qua (tính từ 12h00 ngày 22/2 đến 12h00 ngày 23/2/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 89 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, "mắt thần" AI đã tự động phát hiện và lập danh sách lên tới 72 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy cố tình không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ). Bên cạnh đó, danh sách vi phạm tại đây còn ghi nhận thêm 9 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Trường hợp người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Trái ngược với sự lộn xộn tại nút giao Phạm Văn Bạch, trục đường Lê Văn Lương tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường quy định.

Còn tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), lưu lượng xe đổ về Thủ đô vẫn duy trì ở mức cao với 22.955 phương tiện đi qua trong 24 giờ. Dù lượng xe khá lớn, tốc độ trung bình toàn tuyến vẫn giữ ở mức an toàn đạt 72 km/h.

Qua trích xuất dữ liệu, hệ thống Camera AI chỉ phát hiện duy nhất 1 trường hợp vi phạm về tốc độ và 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Hiện toàn bộ dữ liệu hình ảnh vi phạm tại nội thành đã được chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan để thực hiện các bước tra cứu và gửi thông báo phạt nguội tới chủ phương tiện.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

1 22-02-2026 22:06:35 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải từ 3,5 tấn 37C27725 Vàng 2 22-02-2026 20:20:26 Không thắt dây đai an toàn Ô tô con 30E12312 Trắng 3 22-02-2026 16:58:32 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải dưới 3,5 tấn 36B27990 Trắng 4 22-02-2026 15:35:03 Không thắt dây đai an toàn Ô tô tải dưới 3,5 tấn 29H52523 Trắng 5 23-02-2026 06:35:41 Không đội mũ Xe mô tô 22B269910 Trắng 6 22-02-2026 17:50:41 Không đội mũ Xe mô tô 29A203780 Trắng 7 22-02-2026 15:23:44 Không đội mũ Xe mô tô 36AA18666 Trắng 8 22-02-2026 13:53:18 Không đội mũ Xe mô tô 54Y33710 Trắng 9 22-02-2026 13:51:30 Không đội mũ Xe mô tô 29AA27150 Trắng 10 22-02-2026 13:37:36 Không đội mũ Xe mô tô 29C196147 Trắng 11 22-02-2026 10:43:19 Không đội mũ Xe mô tô 36AA11866 Trắng 12 22-02-2026 08:44:48 Không đội mũ Xe mô tô 29E228554 Trắng 13 22-02-2026 07:51:14 Không đội mũ Xe mô tô 17AL07763 Trắng 14 23-02-2026 07:18:33 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 19AA14856 Trắng 15 23-02-2026 07:15:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V513869 Trắng 16 23-02-2026 06:53:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98D187190 Trắng 17 23-02-2026 06:39:23 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29F73054 Trắng 18 23-02-2026 06:35:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 22B269910 Trắng 19 23-02-2026 06:08:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36P24945 Trắng 20 23-02-2026 05:28:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B152057 Trắng 21 22-02-2026 22:39:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AE72021 Trắng 22 22-02-2026 20:35:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D255103 Trắng 23 22-02-2026 20:21:41 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E247207 Trắng 24 22-02-2026 20:20:08 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98B38761 Trắng 25 22-02-2026 19:33:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H144716 Trắng 26 22-02-2026 19:07:06 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 90B192332 Trắng 27 22-02-2026 18:54:00 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AT02221 Trắng 28 22-02-2026 18:34:34 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28S74757 Trắng 29 22-02-2026 17:40:50 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 99AH00674 Trắng 30 22-02-2026 17:35:42 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B06987 Trắng 31 22-02-2026 17:21:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29M196254 Trắng 32 22-02-2026 17:04:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 15AP01020 Trắng 33 22-02-2026 16:43:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X724952 Trắng 34 22-02-2026 16:13:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L544263 Trắng 35 22-02-2026 16:11:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36AP02864 Trắng 36 22-02-2026 16:09:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AT07182 Trắng 37 22-02-2026 15:46:16 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L171787 Trắng 38 22-02-2026 15:45:49 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V533718 Trắng 39 22-02-2026 15:43:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D275644 Trắng 40 22-02-2026 15:36:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H197917 Trắng 41 22-02-2026 15:19:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S188576 Trắng 42 22-02-2026 15:07:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X554433 Trắng 43 22-02-2026 15:00:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G195212 Trắng 44 22-02-2026 14:50:03 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H192206 Trắng 45 22-02-2026 14:46:17 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E256172 Trắng 46 22-02-2026 14:46:13 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P159515 Trắng 47 22-02-2026 14:32:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D158145 Trắng 48 22-02-2026 14:13:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E275441 Trắng 49 22-02-2026 14:10:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 28B104391 Trắng 50 22-02-2026 14:08:11 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X327737 Trắng 51 22-02-2026 13:50:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B142562 Trắng 52 22-02-2026 13:41:52 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AC38047 Trắng 53 22-02-2026 13:41:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X542257 Trắng 54 22-02-2026 13:39:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B154030 Trắng 55 22-02-2026 12:56:58 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29E252261 Trắng 56 22-02-2026 12:53:47 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29N183374 Trắng 57 22-02-2026 12:53:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29D235367 Trắng 58 22-02-2026 12:51:59 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29G199148 Trắng 59 22-02-2026 12:48:12 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29U140110 Trắng 60 22-02-2026 12:37:53 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36AT03809 Trắng 61 22-02-2026 12:17:04 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29K164312 Trắng 62 22-02-2026 12:09:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AX02899 Trắng 63 22-02-2026 12:09:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 89B120171 Trắng 64 22-02-2026 12:06:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29V172977 Trắng 65 22-02-2026 12:01:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29AD17459 Trắng 66 22-02-2026 11:55:48 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L137275 Trắng 67 22-02-2026 11:49:54 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29C143199 Trắng 68 22-02-2026 11:33:25 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 98H102978 Trắng 69 22-02-2026 11:06:01 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29BA08381 Trắng 70 22-02-2026 10:54:32 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S154437 Trắng 71 22-02-2026 10:54:24 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29X119814 Trắng 72 22-02-2026 10:54:20 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29B212175 Trắng 73 22-02-2026 10:51:15 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 37F174544 Trắng 74 22-02-2026 10:43:37 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36AA11866 Trắng 75 22-02-2026 10:26:05 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 18F118601 Trắng 76 22-02-2026 10:16:02 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30N91697 Trắng 77 22-02-2026 10:14:22 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P116052 Trắng 78 22-02-2026 10:04:35 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29H130542 Trắng 79 22-02-2026 10:01:14 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29L126602 Trắng 80 22-02-2026 09:34:36 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30H59849 Trắng 81 22-02-2026 08:59:44 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 30K48408 Trắng 82 22-02-2026 07:35:46 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29P186151 Trắng 83 22-02-2026 07:33:51 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 29S617965 Trắng 84 22-02-2026 07:31:55 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 36B887942 Trắng 85 22-02-2026 07:31:28 Vượt đèn đỏ Xe mô tô 34C101967 Trắng