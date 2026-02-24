Mới nhất
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 72 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 22/2 - 23/2

Thứ ba, 09:56 24/02/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 22/2 - 23/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã phát hiện hơn 80 trường hợp vi phạm giao thông tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo dữ liệu trích xuất trong 24 giờ qua (tính từ 12h00 ngày 22/2 đến 12h00 ngày 23/2/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 89 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, "mắt thần" AI đã tự động phát hiện và lập danh sách lên tới 72 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy cố tình không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ). Bên cạnh đó, danh sách vi phạm tại đây còn ghi nhận thêm 9 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.

Hà Nội nâng cao an toàn giao thông với Mắt thần AI phát hiện vi phạm vượt đèn đỏ - Ảnh 1.

Trường hợp người điều khiển xe máy vượt đèn đỏ bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Trái ngược với sự lộn xộn tại nút giao Phạm Văn Bạch, trục đường Lê Văn Lương tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường quy định.

Còn tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), lưu lượng xe đổ về Thủ đô vẫn duy trì ở mức cao với 22.955 phương tiện đi qua trong 24 giờ. Dù lượng xe khá lớn, tốc độ trung bình toàn tuyến vẫn giữ ở mức an toàn đạt 72 km/h.

Qua trích xuất dữ liệu, hệ thống Camera AI chỉ phát hiện duy nhất 1 trường hợp vi phạm về tốc độ và 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn.

Hiện toàn bộ dữ liệu hình ảnh vi phạm tại nội thành đã được chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan để thực hiện các bước tra cứu và gửi thông báo phạt nguội tới chủ phương tiện.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

122-02-2026 22:06:35Không thắt dây đai an toànÔ tô tải từ 3,5 tấn37C27725Vàng
222-02-2026 20:20:26Không thắt dây đai an toànÔ tô con30E12312Trắng
322-02-2026 16:58:32Không thắt dây đai an toànÔ tô tải dưới 3,5 tấn36B27990Trắng
422-02-2026 15:35:03Không thắt dây đai an toànÔ tô tải dưới 3,5 tấn29H52523Trắng
523-02-2026 06:35:41Không đội mũXe mô tô22B269910Trắng
622-02-2026 17:50:41Không đội mũXe mô tô29A203780Trắng
722-02-2026 15:23:44Không đội mũXe mô tô36AA18666Trắng
822-02-2026 13:53:18Không đội mũXe mô tô54Y33710Trắng
922-02-2026 13:51:30Không đội mũXe mô tô29AA27150Trắng
1022-02-2026 13:37:36Không đội mũXe mô tô29C196147Trắng
1122-02-2026 10:43:19Không đội mũXe mô tô36AA11866Trắng
1222-02-2026 08:44:48Không đội mũXe mô tô29E228554Trắng
1322-02-2026 07:51:14Không đội mũXe mô tô17AL07763Trắng
1423-02-2026 07:18:33Vượt đèn đỏXe mô tô19AA14856Trắng
1523-02-2026 07:15:51Vượt đèn đỏXe mô tô29V513869Trắng
1623-02-2026 06:53:06Vượt đèn đỏXe mô tô98D187190Trắng
1723-02-2026 06:39:23Vượt đèn đỏXe mô tô29F73054Trắng
1823-02-2026 06:35:50Vượt đèn đỏXe mô tô22B269910Trắng
1923-02-2026 06:08:47Vượt đèn đỏXe mô tô36P24945Trắng
2023-02-2026 05:28:34Vượt đèn đỏXe mô tô29B152057Trắng
2122-02-2026 22:39:47Vượt đèn đỏXe mô tô29AE72021Trắng
2222-02-2026 20:35:17Vượt đèn đỏXe mô tô29D255103Trắng
2322-02-2026 20:21:41Vượt đèn đỏXe mô tô29E247207Trắng
2422-02-2026 20:20:08Vượt đèn đỏXe mô tô98B38761Trắng
2522-02-2026 19:33:53Vượt đèn đỏXe mô tô29H144716Trắng
2622-02-2026 19:07:06Vượt đèn đỏXe mô tô90B192332Trắng
2722-02-2026 18:54:00Vượt đèn đỏXe mô tô29AT02221Trắng
2822-02-2026 18:34:34Vượt đèn đỏXe mô tô28S74757Trắng
2922-02-2026 17:40:50Vượt đèn đỏXe mô tô99AH00674Trắng
3022-02-2026 17:35:42Vượt đèn đỏXe mô tô29B06987Trắng
3122-02-2026 17:21:35Vượt đèn đỏXe mô tô29M196254Trắng
3222-02-2026 17:04:14Vượt đèn đỏXe mô tô15AP01020Trắng
3322-02-2026 16:43:35Vượt đèn đỏXe mô tô29X724952Trắng
3422-02-2026 16:13:02Vượt đèn đỏXe mô tô29L544263Trắng
3522-02-2026 16:11:22Vượt đèn đỏXe mô tô36AP02864Trắng
3622-02-2026 16:09:58Vượt đèn đỏXe mô tô29AT07182Trắng
3722-02-2026 15:46:16Vượt đèn đỏXe mô tô29L171787Trắng
3822-02-2026 15:45:49Vượt đèn đỏXe mô tô29V533718Trắng
3922-02-2026 15:43:52Vượt đèn đỏXe mô tô29D275644Trắng
4022-02-2026 15:36:11Vượt đèn đỏXe mô tô29H197917Trắng
4122-02-2026 15:19:36Vượt đèn đỏXe mô tô29S188576Trắng
4222-02-2026 15:07:25Vượt đèn đỏXe mô tô29X554433Trắng
4322-02-2026 15:00:03Vượt đèn đỏXe mô tô29G195212Trắng
4422-02-2026 14:50:03Vượt đèn đỏXe mô tô29H192206Trắng
4522-02-2026 14:46:17Vượt đèn đỏXe mô tô29E256172Trắng
4622-02-2026 14:46:13Vượt đèn đỏXe mô tô29P159515Trắng
4722-02-2026 14:32:58Vượt đèn đỏXe mô tô29D158145Trắng
4822-02-2026 14:13:47Vượt đèn đỏXe mô tô29E275441Trắng
4922-02-2026 14:10:37Vượt đèn đỏXe mô tô28B104391Trắng
5022-02-2026 14:08:11Vượt đèn đỏXe mô tô29X327737Trắng
5122-02-2026 13:50:37Vượt đèn đỏXe mô tô29B142562Trắng
5222-02-2026 13:41:52Vượt đèn đỏXe mô tô29AC38047Trắng
5322-02-2026 13:41:02Vượt đèn đỏXe mô tô29X542257Trắng
5422-02-2026 13:39:55Vượt đèn đỏXe mô tô36B154030Trắng
5522-02-2026 12:56:58Vượt đèn đỏXe mô tô29E252261Trắng
5622-02-2026 12:53:47Vượt đèn đỏXe mô tô29N183374Trắng
5722-02-2026 12:53:32Vượt đèn đỏXe mô tô29D235367Trắng
5822-02-2026 12:51:59Vượt đèn đỏXe mô tô29G199148Trắng
5922-02-2026 12:48:12Vượt đèn đỏXe mô tô29U140110Trắng
6022-02-2026 12:37:53Vượt đèn đỏXe mô tô36AT03809Trắng
6122-02-2026 12:17:04Vượt đèn đỏXe mô tô29K164312Trắng
6222-02-2026 12:09:51Vượt đèn đỏXe mô tô29AX02899Trắng
6322-02-2026 12:09:51Vượt đèn đỏXe mô tô89B120171Trắng
6422-02-2026 12:06:01Vượt đèn đỏXe mô tô29V172977Trắng
6522-02-2026 12:01:51Vượt đèn đỏXe mô tô29AD17459Trắng
6622-02-2026 11:55:48Vượt đèn đỏXe mô tô29L137275Trắng
6722-02-2026 11:49:54Vượt đèn đỏXe mô tô29C143199Trắng
6822-02-2026 11:33:25Vượt đèn đỏXe mô tô98H102978Trắng
6922-02-2026 11:06:01Vượt đèn đỏXe mô tô29BA08381Trắng
7022-02-2026 10:54:32Vượt đèn đỏXe mô tô29S154437Trắng
7122-02-2026 10:54:24Vượt đèn đỏXe mô tô29X119814Trắng
7222-02-2026 10:54:20Vượt đèn đỏXe mô tô29B212175Trắng
7322-02-2026 10:51:15Vượt đèn đỏXe mô tô37F174544Trắng
7422-02-2026 10:43:37Vượt đèn đỏXe mô tô36AA11866Trắng
7522-02-2026 10:26:05Vượt đèn đỏXe mô tô18F118601Trắng
7622-02-2026 10:16:02Vượt đèn đỏXe mô tô30N91697Trắng
7722-02-2026 10:14:22Vượt đèn đỏXe mô tô29P116052Trắng
7822-02-2026 10:04:35Vượt đèn đỏXe mô tô29H130542Trắng
7922-02-2026 10:01:14Vượt đèn đỏXe mô tô29L126602Trắng
8022-02-2026 09:34:36Vượt đèn đỏXe mô tô30H59849Trắng
8122-02-2026 08:59:44Vượt đèn đỏXe mô tô30K48408Trắng
8222-02-2026 07:35:46Vượt đèn đỏXe mô tô29P186151Trắng
8322-02-2026 07:33:51Vượt đèn đỏXe mô tô29S617965Trắng
8422-02-2026 07:31:55Vượt đèn đỏXe mô tô36B887942Trắng
8522-02-2026 07:31:28Vượt đèn đỏXe mô tô34C101967Trắng
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 21/2 - 22/2), hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt mức kỷ lục, đồng thời "điểm mặt" gần 90 trường hợp vượt đèn đỏ ngay tại nội đô.

