Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 72 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 22/2 - 23/2
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 22/2 - 23/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã phát hiện hơn 80 trường hợp vi phạm giao thông tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, theo dữ liệu trích xuất trong 24 giờ qua (tính từ 12h00 ngày 22/2 đến 12h00 ngày 23/2/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 89 trường hợp vi phạm giao thông.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, "mắt thần" AI đã tự động phát hiện và lập danh sách lên tới 72 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy cố tình không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ). Bên cạnh đó, danh sách vi phạm tại đây còn ghi nhận thêm 9 trường hợp không đội mũ bảo hiểm.
Trái ngược với sự lộn xộn tại nút giao Phạm Văn Bạch, trục đường Lê Văn Lương tiếp tục duy trì thành tích ấn tượng khi không ghi nhận bất kỳ trường hợp nào đi sai làn đường quy định.
Còn tại tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), lưu lượng xe đổ về Thủ đô vẫn duy trì ở mức cao với 22.955 phương tiện đi qua trong 24 giờ. Dù lượng xe khá lớn, tốc độ trung bình toàn tuyến vẫn giữ ở mức an toàn đạt 72 km/h.
Qua trích xuất dữ liệu, hệ thống Camera AI chỉ phát hiện duy nhất 1 trường hợp vi phạm về tốc độ và 4 trường hợp không thắt dây đai an toàn.
Hiện toàn bộ dữ liệu hình ảnh vi phạm tại nội thành đã được chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan để thực hiện các bước tra cứu và gửi thông báo phạt nguội tới chủ phương tiện.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
|1
|22-02-2026 22:06:35
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|37C27725
|Vàng
|2
|22-02-2026 20:20:26
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô con
|30E12312
|Trắng
|3
|22-02-2026 16:58:32
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải dưới 3,5 tấn
|36B27990
|Trắng
|4
|22-02-2026 15:35:03
|Không thắt dây đai an toàn
|Ô tô tải dưới 3,5 tấn
|29H52523
|Trắng
|5
|23-02-2026 06:35:41
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|22B269910
|Trắng
|6
|22-02-2026 17:50:41
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29A203780
|Trắng
|7
|22-02-2026 15:23:44
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36AA18666
|Trắng
|8
|22-02-2026 13:53:18
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|54Y33710
|Trắng
|9
|22-02-2026 13:51:30
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29AA27150
|Trắng
|10
|22-02-2026 13:37:36
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29C196147
|Trắng
|11
|22-02-2026 10:43:19
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|36AA11866
|Trắng
|12
|22-02-2026 08:44:48
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|29E228554
|Trắng
|13
|22-02-2026 07:51:14
|Không đội mũ
|Xe mô tô
|17AL07763
|Trắng
|14
|23-02-2026 07:18:33
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|19AA14856
|Trắng
|15
|23-02-2026 07:15:51
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V513869
|Trắng
|16
|23-02-2026 06:53:06
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|98D187190
|Trắng
|17
|23-02-2026 06:39:23
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29F73054
|Trắng
|18
|23-02-2026 06:35:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|22B269910
|Trắng
|19
|23-02-2026 06:08:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36P24945
|Trắng
|20
|23-02-2026 05:28:34
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B152057
|Trắng
|21
|22-02-2026 22:39:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AE72021
|Trắng
|22
|22-02-2026 20:35:17
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D255103
|Trắng
|23
|22-02-2026 20:21:41
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E247207
|Trắng
|24
|22-02-2026 20:20:08
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|98B38761
|Trắng
|25
|22-02-2026 19:33:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H144716
|Trắng
|26
|22-02-2026 19:07:06
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|90B192332
|Trắng
|27
|22-02-2026 18:54:00
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AT02221
|Trắng
|28
|22-02-2026 18:34:34
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|28S74757
|Trắng
|29
|22-02-2026 17:40:50
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|99AH00674
|Trắng
|30
|22-02-2026 17:35:42
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B06987
|Trắng
|31
|22-02-2026 17:21:35
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29M196254
|Trắng
|32
|22-02-2026 17:04:14
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|15AP01020
|Trắng
|33
|22-02-2026 16:43:35
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X724952
|Trắng
|34
|22-02-2026 16:13:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L544263
|Trắng
|35
|22-02-2026 16:11:22
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36AP02864
|Trắng
|36
|22-02-2026 16:09:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AT07182
|Trắng
|37
|22-02-2026 15:46:16
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L171787
|Trắng
|38
|22-02-2026 15:45:49
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V533718
|Trắng
|39
|22-02-2026 15:43:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D275644
|Trắng
|40
|22-02-2026 15:36:11
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H197917
|Trắng
|41
|22-02-2026 15:19:36
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S188576
|Trắng
|42
|22-02-2026 15:07:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X554433
|Trắng
|43
|22-02-2026 15:00:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G195212
|Trắng
|44
|22-02-2026 14:50:03
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H192206
|Trắng
|45
|22-02-2026 14:46:17
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E256172
|Trắng
|46
|22-02-2026 14:46:13
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P159515
|Trắng
|47
|22-02-2026 14:32:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D158145
|Trắng
|48
|22-02-2026 14:13:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E275441
|Trắng
|49
|22-02-2026 14:10:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|28B104391
|Trắng
|50
|22-02-2026 14:08:11
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X327737
|Trắng
|51
|22-02-2026 13:50:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B142562
|Trắng
|52
|22-02-2026 13:41:52
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AC38047
|Trắng
|53
|22-02-2026 13:41:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X542257
|Trắng
|54
|22-02-2026 13:39:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36B154030
|Trắng
|55
|22-02-2026 12:56:58
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29E252261
|Trắng
|56
|22-02-2026 12:53:47
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29N183374
|Trắng
|57
|22-02-2026 12:53:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29D235367
|Trắng
|58
|22-02-2026 12:51:59
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29G199148
|Trắng
|59
|22-02-2026 12:48:12
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29U140110
|Trắng
|60
|22-02-2026 12:37:53
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36AT03809
|Trắng
|61
|22-02-2026 12:17:04
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29K164312
|Trắng
|62
|22-02-2026 12:09:51
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AX02899
|Trắng
|63
|22-02-2026 12:09:51
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|89B120171
|Trắng
|64
|22-02-2026 12:06:01
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29V172977
|Trắng
|65
|22-02-2026 12:01:51
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29AD17459
|Trắng
|66
|22-02-2026 11:55:48
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L137275
|Trắng
|67
|22-02-2026 11:49:54
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29C143199
|Trắng
|68
|22-02-2026 11:33:25
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|98H102978
|Trắng
|69
|22-02-2026 11:06:01
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29BA08381
|Trắng
|70
|22-02-2026 10:54:32
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S154437
|Trắng
|71
|22-02-2026 10:54:24
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29X119814
|Trắng
|72
|22-02-2026 10:54:20
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29B212175
|Trắng
|73
|22-02-2026 10:51:15
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|37F174544
|Trắng
|74
|22-02-2026 10:43:37
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36AA11866
|Trắng
|75
|22-02-2026 10:26:05
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|18F118601
|Trắng
|76
|22-02-2026 10:16:02
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30N91697
|Trắng
|77
|22-02-2026 10:14:22
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P116052
|Trắng
|78
|22-02-2026 10:04:35
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29H130542
|Trắng
|79
|22-02-2026 10:01:14
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29L126602
|Trắng
|80
|22-02-2026 09:34:36
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30H59849
|Trắng
|81
|22-02-2026 08:59:44
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|30K48408
|Trắng
|82
|22-02-2026 07:35:46
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29P186151
|Trắng
|83
|22-02-2026 07:33:51
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|29S617965
|Trắng
|84
|22-02-2026 07:31:55
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|36B887942
|Trắng
|85
|22-02-2026 07:31:28
|Vượt đèn đỏ
|Xe mô tô
|34C101967
|Trắng
Thanh niên 22 tuổi lĩnh án vì trộm hơn 300 triệu đồng và 3,6 lượng vàngPháp luật - 5 giờ trước
GĐXH - Tiếp nhận tin báo của người dân bị mất trộm vàng và tiền, Công an phường Vĩnh Châu (TP Cần Thơ) tổ chức truy bắt kẻ trộm và trao trả lại tài sản cho người dân.
Vụ chìm tàu làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà: Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở kháchPháp luật - 16 giờ trước
GĐXH - Ngày 23/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Lào Cai đã chính thức khởi tố và bắt tạm giam Triệu Văn Nội (SN 1995) là lái tàu chở khách trong vụ tai nạn đường thủy khiến 6 người tử vong về hành vi vi phạm nghiêm trọng quy định điều khiển phương tiện.
Tạm giữ hình sự người phụ nữ 47 tuổi thu tiền đỗ xe trái phép trên đường vào đền Bà chúa ThenPháp luật - 21 giờ trước
GĐXH - Nguyễn Thị Mùi (SN 1979) bị Công an tỉnh Bắc Ninh bắt giữ vì có hành vi thu tiền trông giữ xe trái phép tại đoạn đường vào đền Bà chúa Then và đền Cô bé Chí Mìu.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 89 trường hợp vượt đèn đỏ từ 21/2 - 22/2Pháp luật - 22 giờ trước
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 21/2 - 22/2), hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã ghi nhận lưu lượng phương tiện trên cao tốc đạt mức kỷ lục, đồng thời "điểm mặt" gần 90 trường hợp vượt đèn đỏ ngay tại nội đô.
Bắt nam thanh niên mang 6 quả pháo tự chế, tông xe máy điện vào CSGT để bỏ chạyPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Điều khiển xe máy điện mang theo 6 quả pháo tự chế, khi bị kiểm tra, Đinh Trung Hiếu lao thẳng vào tổ công tác CSGT nhằm bỏ chạy, khiến cán bộ công an bị thương.
Cục CSGT phát lệnh 'nóng', siết kỷ cương đường thủy sau các vụ tai nạn thương tâm ngày đầu nămPháp luật - 1 ngày trước
GĐXH - Sau liên tiếp hai vụ tai nạn đường thủy nghiêm trọng tại Quảng Trị và Lào Cai trong những ngày đầu năm Bính Ngọ, Cục Cảnh sát giao thông (CSGT) đã ra mệnh lệnh yêu cầu toàn lực lượng siết chặt quản lý, không để xảy ra những bi kịch tương tự.
Ông chủ thu lại vé số trúng giải 2 tỷ đồng sau khi tặng công nhân dịp TếtPháp luật - 2 ngày trước
Vụ kiện tranh chấp tờ vé số mệnh giá 10.000 đồng được ông chủ tặng công nhân trúng giải đặc biệt 2 tỷ đồng được Hội đồng Thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao lựa chọn làm một trong 10 án lệ của năm 2025, các tòa án trên toàn quốc có trách nhiệm nghiên cứu, áp dụng án lệ này trong xét xử kể từ ngày 1/2.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 22 trường hợp vượt đèn đỏ từ 19/2 - 20/2Pháp luật - 2 ngày trước
GĐXH - Dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) vẫn duy trì hoạt động 24/7, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu đổ về Thủ đô và danh sách hàng chục trường hợp vi phạm từ ngày 19/2 - 20/2.
Bắc Ninh: 50 phút thần tốc truy bắt tên cướp dùng súng cướp ô tô Toyota ViosPháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Chỉ chưa đầy 1 giờ sau khi thực hiện vụ cướp táo tợn ngay bên đường tại xã Nhã Nam (tỉnh Bắc Ninh), đối tượng đã bị lực lượng chức năng tỉnh Bắc Ninh bủa vây và bắt gọn cùng tang vật.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2Pháp luật - 3 ngày trước
GĐXH - Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh và nhiều vi phạm tại nội đô từ ngày 18/2 - 19/2.
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2Pháp luật
GĐXH - Mặc dù vẫn đang trong kỳ nghỉ lễ, hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tại nội thành Hà Nội và trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai vẫn hoạt động xuyên suốt, ghi nhận lưu lượng phương tiện bắt đầu tăng mạnh và nhiều vi phạm tại nội đô từ ngày 18/2 - 19/2.