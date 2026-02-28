Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 21 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 26/2 - 27/2
GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 26/2 - 27/2), hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc duy trì trật tự giao thông khi ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành Hà Nội và tuyến cao tốc cửa ngõ.
Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong vòng 24 giờ qua (tính từ 7h30 ngày 26/2 đến 7h30 ngày 27/2/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 42 trường hợp vi phạm giao thông.
Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, "mắt thần" AI đã tự động nhận diện và lập danh sách 21 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ).
Bên cạnh đó, hệ thống cũng ghi nhận thêm 16 trường hợp người tham gia giao thông chủ quan không đội mũ bảo hiểm khi đi qua khu vực này. Đáng chú ý, tại trục đường Lê Văn Lương, sau nhiều ngày liên tiếp không ghi nhận vi phạm, hệ thống đã phát hiện 1 trường hợp đi sai làn đường quy định.
Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), lưu lượng phương tiện có dấu hiệu giảm nhẹ so với những ngày cao điểm sau Tết với 8.339 lượt xe đi qua. Tốc độ di chuyển trung bình toàn tuyến đạt 68 km/h.
Qua trích xuất dữ liệu, hệ thống AI không phát hiện bất kỳ trường hợp nào vi phạm lỗi tốc độ, tuy nhiên vẫn có 4 trường hợp lái xe và người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn theo quy định.
Hiện tại, toàn bộ danh sách vi phạm trật tự an toàn giao thông được trích xuất trong ngày 27/2 đã được chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình phạt nguội theo quy định.
Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:
|PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI
(từ 7h30 ngày 26/02/2026 đến 7h30 ngày 27/02/2026)
|STT
|Thời gian phát hiện
|Biển số
|Màu biển
|Đối tượng
|Loại cảnh báo
|1
|27-02-2026 06:53:05
|29N27063
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|2
|27-02-2026 06:49:45
|29N194252
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|3
|27-02-2026 06:20:53
|29G151568
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|4
|27-02-2026 05:43:57
|88A2411
|Trắng
|Ô tô con
|Vượt đèn đỏ
|5
|26-02-2026 22:03:25
|29E262671
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|6
|26-02-2026 17:47:19
|18H11503
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|7
|26-02-2026 16:22:32
|29S694130
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|8
|26-02-2026 15:50:17
|88H83202
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|9
|26-02-2026 15:46:04
|34F117492
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|10
|26-02-2026 15:45:43
|29AC74972
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|11
|26-02-2026 15:34:18
|29Z143666
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|12
|26-02-2026 15:30:42
|29H208064
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|13
|26-02-2026 15:17:09
|29BN06579
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|14
|26-02-2026 14:48:12
|29D217284
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|15
|26-02-2026 14:48:12
|29H235120
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|16
|26-02-2026 14:31:13
|99AH03682
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|17
|26-02-2026 13:00:59
|28F48189
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|18
|26-02-2026 12:51:18
|29BC05131
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|19
|26-02-2026 12:40:32
|30F16074
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|20
|26-02-2026 12:30:28
|29S694130
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|21
|26-02-2026 11:44:59
|29AA32981
|Trắng
|Xe mô tô
|Vượt đèn đỏ
|22
|26-02-2026 18:07:20
|29D195899
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|23
|26-02-2026 17:43:42
|79A33324
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|24
|26-02-2026 16:55:29
|36B595362
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|25
|26-02-2026 15:48:05
|30L64827
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|26
|26-02-2026 15:41:28
|29P179227
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|27
|26-02-2026 15:38:12
|29B148884
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|28
|26-02-2026 15:29:36
|29Z69077
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|29
|26-02-2026 15:20:58
|17B113979
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|30
|26-02-2026 15:19:51
|29P149314
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|31
|26-02-2026 14:25:48
|37AS06161
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|32
|26-02-2026 14:13:59
|29D257860
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|33
|26-02-2026 14:10:06
|18S20247
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|34
|26-02-2026 14:07:21
|29E117973
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|35
|26-02-2026 13:55:55
|29X47180
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|36
|26-02-2026 13:33:23
|29G144239
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|37
|26-02-2026 11:44:52
|29AA32981
|Trắng
|Xe mô tô
|Không đội mũ
|38
|26-02-2026 18:30:49
|51A90885
|Trắng
|Ô tô con
|Chạy sai làn đường
|39
|26-02-2026 22:11:11
|15C17000
|Trắng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Vi phạm của người tham gia giao thông
|40
|27-02-2026 04:41:09
|22C09714
|Vàng
|Ô tô khách
|Vi phạm của người tham gia giao thông
|41
|27-02-2026 00:23:22
|29M00318
|Xanh
|Ô tô tải dưới 3,5 tấn
|Vi phạm của người tham gia giao thông
|42
|26-02-2026 10:10:40
|34C40317
|Trắng
|Ô tô tải từ 3,5 tấn
|Vi phạm của người tham gia giao thông
