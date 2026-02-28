Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 21 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 26/2 - 27/2

Thứ bảy, 10:54 28/02/2026 | Pháp luật
Trung Sơn
Trung Sơn
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ ngày 26/2 - 27/2), hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) tiếp tục phát huy hiệu quả trong việc duy trì trật tự giao thông khi ghi nhận hàng chục trường hợp vi phạm luật giao thông tại nội thành Hà Nội và tuyến cao tốc cửa ngõ.

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong vòng 24 giờ qua (tính từ 7h30 ngày 26/2 đến 7h30 ngày 27/2/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 42 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, "mắt thần" AI đã tự động nhận diện và lập danh sách 21 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ).

Hà Nội ghi nhận 21 trường hợp vượt đèn đỏ nhờ Camera AI trong 24 giờ - Ảnh 1.

Trường hợp xe ô tô đi sai làn trên đường Lê Văn Lương bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Bên cạnh đó, hệ thống cũng ghi nhận thêm 16 trường hợp người tham gia giao thông chủ quan không đội mũ bảo hiểm khi đi qua khu vực này. Đáng chú ý, tại trục đường Lê Văn Lương, sau nhiều ngày liên tiếp không ghi nhận vi phạm, hệ thống đã phát hiện 1 trường hợp đi sai làn đường quy định.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), lưu lượng phương tiện có dấu hiệu giảm nhẹ so với những ngày cao điểm sau Tết với 8.339 lượt xe đi qua. Tốc độ di chuyển trung bình toàn tuyến đạt 68 km/h.

Qua trích xuất dữ liệu, hệ thống AI không phát hiện bất kỳ trường hợp nào vi phạm lỗi tốc độ, tuy nhiên vẫn có 4 trường hợp lái xe và người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn theo quy định.

Hiện tại, toàn bộ danh sách vi phạm trật tự an toàn giao thông được trích xuất trong ngày 27/2 đã được chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình phạt nguội theo quy định.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI

(từ 7h30 ngày 26/02/2026 đến 7h30 ngày 27/02/2026)
STTThời gian phát hiệnBiển sốMàu biểnĐối tượngLoại cảnh báo
127-02-2026 06:53:0529N27063TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
227-02-2026 06:49:4529N194252TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
327-02-2026 06:20:5329G151568TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
427-02-2026 05:43:5788A2411TrắngÔ tô conVượt đèn đỏ
526-02-2026 22:03:2529E262671TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
626-02-2026 17:47:1918H11503TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
726-02-2026 16:22:3229S694130TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
826-02-2026 15:50:1788H83202TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
926-02-2026 15:46:0434F117492TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1026-02-2026 15:45:4329AC74972TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1126-02-2026 15:34:1829Z143666TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1226-02-2026 15:30:4229H208064TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1326-02-2026 15:17:0929BN06579TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1426-02-2026 14:48:1229D217284TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1526-02-2026 14:48:1229H235120TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1626-02-2026 14:31:1399AH03682TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1726-02-2026 13:00:5928F48189TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1826-02-2026 12:51:1829BC05131TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
1926-02-2026 12:40:3230F16074TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2026-02-2026 12:30:2829S694130TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2126-02-2026 11:44:5929AA32981TrắngXe mô tôVượt đèn đỏ
2226-02-2026 18:07:2029D195899TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2326-02-2026 17:43:4279A33324TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2426-02-2026 16:55:2936B595362TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2526-02-2026 15:48:0530L64827TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2626-02-2026 15:41:2829P179227TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2726-02-2026 15:38:1229B148884TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2826-02-2026 15:29:3629Z69077TrắngXe mô tôKhông đội mũ
2926-02-2026 15:20:5817B113979TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3026-02-2026 15:19:5129P149314TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3126-02-2026 14:25:4837AS06161TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3226-02-2026 14:13:5929D257860TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3326-02-2026 14:10:0618S20247TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3426-02-2026 14:07:2129E117973TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3526-02-2026 13:55:5529X47180TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3626-02-2026 13:33:2329G144239TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3726-02-2026 11:44:5229AA32981TrắngXe mô tôKhông đội mũ
3826-02-2026 18:30:4951A90885TrắngÔ tô conChạy sai làn đường
3926-02-2026 22:11:1115C17000TrắngÔ tô tải từ 3,5 tấnVi phạm của người tham gia giao thông
4027-02-2026 04:41:0922C09714VàngÔ tô kháchVi phạm của người tham gia giao thông
4127-02-2026 00:23:2229M00318XanhÔ tô tải dưới 3,5 tấnVi phạm của người tham gia giao thông
4226-02-2026 10:10:4034C40317TrắngÔ tô tải từ 3,5 tấnVi phạm của người tham gia giao thông
Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 35 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt lỗi vi phạm từ 23/2 - 24/2Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 35 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt lỗi vi phạm từ 23/2 - 24/2

GĐXH - Trong vòng 24 giờ (từ 23/2 - 24/2) hệ thống giám sát thông minh (Camera AI) đã ghi nhận hàng chục hành vi vi phạm giao thông tại các điểm nóng nội đô và cửa ngõ cao tốc. Trong đó các lỗi phổ biến vẫn là vượt đèn đỏ, không đội mũ bảo hiểm...

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 35 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt lỗi vi phạm từ 23/2 - 24/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 35 trường hợp vượt đèn đỏ và hàng loạt lỗi vi phạm từ 23/2 - 24/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 72 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 22/2 - 23/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 72 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 22/2 - 23/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 89 trường hợp vượt đèn đỏ từ 21/2 - 22/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 89 trường hợp vượt đèn đỏ từ 21/2 - 22/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 22 trường hợp vượt đèn đỏ từ 19/2 - 20/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 22 trường hợp vượt đèn đỏ từ 19/2 - 20/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2

Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 30 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 18/2 - 19/2

Cùng chuyên mục

Ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc trái phép

Ngăn chặn kịp thời 2 thiếu niên nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc trái phép

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Hai thiếu niên ở xã Lượng Minh (Nghệ An) nghi bị dụ dỗ sang nước ngoài làm việc đã được Công an xã phát hiện, ngăn chặn kịp thời khi đang lưu trú tại một khách sạn trên địa bàn huyện Con Cuông.

Từ nạn nhân thành kẻ lừa bán người, 3 bị cáo lĩnh án

Từ nạn nhân thành kẻ lừa bán người, 3 bị cáo lĩnh án

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Từ lời mời gọi việc nhẹ, lương cao trên mạng xã hội, nhiều người đã bị lừa đưa sang đặc khu kinh tế ở Lào làm việc cho các công ty lừa đảo. Đáng nói, có nạn nhân sau đó trở thành mắt xích trong đường dây mua bán người, tiếp tục dụ dỗ người khác sập bẫy.

Lĩnh án vì biến khách sạn thành tụ điểm mại dâm

Lĩnh án vì biến khách sạn thành tụ điểm mại dâm

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi tiếp quản khách sạn, thay vì kinh doanh lưu trú đúng pháp luật, Nhung tổ chức hoạt động mại dâm với sự tiếp tay của nhiều nhân viên.

Chuyển khoản giả, gã thanh niên lừa 100 triệu đồng ở chợ nông sản

Chuyển khoản giả, gã thanh niên lừa 100 triệu đồng ở chợ nông sản

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Với chiêu trò sử dụng hình ảnh, biên nhận giả việc chuyển tiền online, đối tượng đã chiếm đoạt thành công 100 triệu đồng tiền mặt của tiểu thương chợ nông sản.

Hà Nội: Bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ 170m³ cát lúc rạng sáng

Hà Nội: Bắt quả tang 2 tàu khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ 170m³ cát lúc rạng sáng

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Rạng sáng 27/2/2026, lực lượng CSGT Hà Nội phối hợp các đơn vị nghiệp vụ phát hiện, bắt quả tang 2 phương tiện đang khai thác cát trái phép trên sông Cầu, thu giữ khoảng 170m³ cát và tạm dừng hoạt động để điều tra, xử lý theo quy định.

Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm

Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án và khởi tố các bị can liên quan để điều tra về tội “Vi phạm quy định về an toàn thực phẩm” theo khoản 2 Điều 317 Bộ luật Hình sự.

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí quay clip đăng TikTok ở Huế

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí quay clip đăng TikTok ở Huế

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, lực lượng Công an TP Huế triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang theo hung khí, điều khiển xe lạng lách, đánh võng, quay clip đăng TikTok lên để xử lý.

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác Bà

Lào Cai: Khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá trong vụ tai nạn giao thông đường thủy tại hồ Thác Bà

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ tai nạn giao thông đường thủy làm 6 người tử vong tại hồ Thác Bà, Công an tỉnh Lào Cai đã ra khởi tố, bắt tạm giam lái tàu chở đá Nguyễn Văn Thâm (SN 1984) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường thủy”.

Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ con

Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ con

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Bắc Ninh đang tạm giữ hình sự đối tượng Phan Văn Minh (32 tuổi) vì hành vi ngược đãi, hành hạ vợ, con.

Quảng Trị: Bắt gã thanh niên 25 tuổi nửa đêm lẻn vào nhà khống chế cụ bà, cướp tiền và vàng

Quảng Trị: Bắt gã thanh niên 25 tuổi nửa đêm lẻn vào nhà khống chế cụ bà, cướp tiền và vàng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Chưa đầy 3 giờ đồng hồ sau khi tiếp nhận tin báo, Công an phường Đông Hà phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Quảng Trị đã nhanh chóng bắt giữ đối tượng đột nhập vào nhà, dùng vũ lực khống chế cụ bà để cướp vàng và tiền mặt.

Xem nhiều

Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tù

Đâm vợ vì mâu thuẫn chi tiêu, lĩnh án 12 năm tù

Pháp luật

GĐXH - Chỉ từ mâu thuẫn trong chi tiêu gia đình, một người phụ nữ đã tử vong sau hai nhát dao của chồng. Ba người con cùng lúc mất mẹ, còn người cha nhận mức án 12 năm tù.

Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm

Hưng Yên: Khởi tố chủ cơ sở sản xuất thực phẩm sử dụng hàn the, thu giữ hơn 1,2 tấn thực phẩm vi phạm

Pháp luật
Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí quay clip đăng TikTok ở Huế

Triệu tập nhóm thanh thiếu niên mang hung khí quay clip đăng TikTok ở Huế

Pháp luật
Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ con

Bắc Ninh: Tạm giữ hình sự đối tượng 32 tuổi ngược đãi, hành hạ vợ con

Pháp luật
Hà Nội: 2 người thương vong sau vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE và ô tô tải tại Ngọc Hồi

Hà Nội: 2 người thương vong sau vụ va chạm kinh hoàng giữa tàu SE và ô tô tải tại Ngọc Hồi

Pháp luật

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top