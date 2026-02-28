Hà Nội: Camera AI trích xuất danh sách 21 trường hợp vượt đèn đỏ từ ngày 26/2 - 27/2

Thông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, trong vòng 24 giờ qua (tính từ 7h30 ngày 26/2 đến 7h30 ngày 27/2/2026), hệ thống Camera AI tại nội thành Hà Nội và trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai đã ghi nhận tổng cộng 42 trường hợp vi phạm giao thông.

Cụ thể, tại nút giao phố Phạm Văn Bạch - Hoàng Quán Chi, "mắt thần" AI đã tự động nhận diện và lập danh sách 21 trường hợp người điều khiển mô tô, xe gắn máy không chấp hành hiệu lệnh của đèn tín hiệu (vượt đèn đỏ).

Trường hợp xe ô tô đi sai làn trên đường Lê Văn Lương bị Camera AI ghi hình. Ảnh: Cục CSGT

Bên cạnh đó, hệ thống cũng ghi nhận thêm 16 trường hợp người tham gia giao thông chủ quan không đội mũ bảo hiểm khi đi qua khu vực này. Đáng chú ý, tại trục đường Lê Văn Lương, sau nhiều ngày liên tiếp không ghi nhận vi phạm, hệ thống đã phát hiện 1 trường hợp đi sai làn đường quy định.

Trên tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai (tại Km 20), lưu lượng phương tiện có dấu hiệu giảm nhẹ so với những ngày cao điểm sau Tết với 8.339 lượt xe đi qua. Tốc độ di chuyển trung bình toàn tuyến đạt 68 km/h.

Qua trích xuất dữ liệu, hệ thống AI không phát hiện bất kỳ trường hợp nào vi phạm lỗi tốc độ, tuy nhiên vẫn có 4 trường hợp lái xe và người ngồi trên xe không thắt dây đai an toàn theo quy định.

Hiện tại, toàn bộ danh sách vi phạm trật tự an toàn giao thông được trích xuất trong ngày 27/2 đã được chuyển giao cho Công an Thành phố Hà Nội cùng các đơn vị chức năng để thực hiện quy trình phạt nguội theo quy định.

Danh sách các phương tiện vi phạm bị Camera AI ghi hình:

PHỤ LỤC CAMERA AI GHI NHẬN DỮ LIỆU VI PHẠM TẠI TẠI TUYẾN CAO TỐC NỘI BÀI - LÀO CAI VÀ NỘI ĐÔ HÀ NỘI (từ 7h30 ngày 26/02/2026 đến 7h30 ngày 27/02/2026) STT Thời gian phát hiện Biển số Màu biển Đối tượng Loại cảnh báo 1 27-02-2026 06:53:05 29N27063 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 2 27-02-2026 06:49:45 29N194252 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 3 27-02-2026 06:20:53 29G151568 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 4 27-02-2026 05:43:57 88A2411 Trắng Ô tô con Vượt đèn đỏ 5 26-02-2026 22:03:25 29E262671 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 6 26-02-2026 17:47:19 18H11503 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 7 26-02-2026 16:22:32 29S694130 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 8 26-02-2026 15:50:17 88H83202 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 9 26-02-2026 15:46:04 34F117492 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 10 26-02-2026 15:45:43 29AC74972 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 11 26-02-2026 15:34:18 29Z143666 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 12 26-02-2026 15:30:42 29H208064 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 13 26-02-2026 15:17:09 29BN06579 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 14 26-02-2026 14:48:12 29D217284 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 15 26-02-2026 14:48:12 29H235120 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 16 26-02-2026 14:31:13 99AH03682 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 17 26-02-2026 13:00:59 28F48189 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 18 26-02-2026 12:51:18 29BC05131 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 19 26-02-2026 12:40:32 30F16074 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 20 26-02-2026 12:30:28 29S694130 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 21 26-02-2026 11:44:59 29AA32981 Trắng Xe mô tô Vượt đèn đỏ 22 26-02-2026 18:07:20 29D195899 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 23 26-02-2026 17:43:42 79A33324 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 24 26-02-2026 16:55:29 36B595362 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 25 26-02-2026 15:48:05 30L64827 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 26 26-02-2026 15:41:28 29P179227 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 27 26-02-2026 15:38:12 29B148884 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 28 26-02-2026 15:29:36 29Z69077 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 29 26-02-2026 15:20:58 17B113979 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 30 26-02-2026 15:19:51 29P149314 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 31 26-02-2026 14:25:48 37AS06161 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 32 26-02-2026 14:13:59 29D257860 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 33 26-02-2026 14:10:06 18S20247 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 34 26-02-2026 14:07:21 29E117973 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 35 26-02-2026 13:55:55 29X47180 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 36 26-02-2026 13:33:23 29G144239 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 37 26-02-2026 11:44:52 29AA32981 Trắng Xe mô tô Không đội mũ 38 26-02-2026 18:30:49 51A90885 Trắng Ô tô con Chạy sai làn đường 39 26-02-2026 22:11:11 15C17000 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Vi phạm của người tham gia giao thông 40 27-02-2026 04:41:09 22C09714 Vàng Ô tô khách Vi phạm của người tham gia giao thông 41 27-02-2026 00:23:22 29M00318 Xanh Ô tô tải dưới 3,5 tấn Vi phạm của người tham gia giao thông 42 26-02-2026 10:10:40 34C40317 Trắng Ô tô tải từ 3,5 tấn Vi phạm của người tham gia giao thông

