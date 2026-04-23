'Thánh nhạc suy' Anh Quân Idol cảm ơn Tú Dưa vì đã nghiêm khắc và tin tưởng

Anh Quân Idol gặp phiền toái vì có bạn gái nghiện ngập trong phim mới GiadinhNet - Chàng ca sĩ "Có anh đây rồi" đã buộc phải vượt qua những cảm xúc tồi tệ khi có một cô bạn gái dân chơi và nhiều hư hỏng.

Tối 22/4/2026, ca sĩ Anh Quân Idol chính thức phát hành MV "Việt Nam khúc kiêu hùng" trên các nền tảng nghe nhạc trực tuyến, đánh dấu bước chuyển đáng chú ý trong hành trình nghệ thuật cá nhân khi lần đầu tiên giới thiệu một sản phẩm mang đậm tinh thần quê hương, đất nước.

Ca khúc cũng đánh dấu sự hợp tác tiếp theo giữa nam ca sĩ và nhạc sĩ Nguyễn Anh Tú (Tú Dưa). Trước đó, bước ra từ cuộc thi "Vietnam Idol 2012", Anh Quân lựa chọn con đường hoạt động nghệ thuật bền bỉ nhưng khá lặng lẽ trong nhiều năm. Bước ngoặt đến vào năm 2023 khi anh gặp nhạc sĩ Tú Dưa và được đàn anh hỗ trợ để vào TP.HCM phát triển sự nghiệp một cách chuyên nghiệp hơn. Cũng trong giai đoạn này, Anh Quân tạo dấu ấn với ca khúc "E là không thể" phát hành cuối năm 2023. Đến nay, ca khúc đã vượt mốc hơn 120 triệu lượt xem, đồng thời tạo nên làn sóng "cover" rộng rãi trên nhiều nền tảng mạng xã hội.

Anh Quân Idol và nhạc sĩ Tú Dưa trong buổi ra mắt MV.

"Việt Nam khúc kiêu hùng" được nhạc sĩ Tú Dưa viết từ cách đây 7 năm nhưng "để dành" với mong muốn sẽ phát hành khi tìm được giọng ca phù hợp để trao gửi. Đây là ca khúc được anh viết bằng tất cả tình yêu quê hương đất nước và niềm tự hào dân tộc. Khi đưa sáng tác này cho Anh Quân Idol thể hiện, anh nhận thấy đây là người có thể truyền tải trọn vẹn tinh thần mà mình gửi gắm trong từng câu hát.

Không lựa chọn cách tiếp cận quen thuộc với những giai điệu hào sảng thiên về cổ động, ca khúc đi theo hướng giàu chất tự sự, sâu lắng và gần gũi, như một cuộc đối thoại chân thành giữa hiện tại thanh bình với ký ức lịch sử hào hùng. Điểm đặc biệt dễ nhận thấy ở tác phẩm này nằm ở dấu ấn sáng tác mang màu sắc rất riêng của Tú Dưa. Nhiều năm qua, nam nhạc sĩ được khán giả yêu mến bởi khả năng viết nên những nhạc phẩm trữ tình có ca từ giản dị nhưng sâu lắng và giàu cảm xúc.

Anh Quân Idol thể hiện ca khúc "Việt Nam khúc kiêu hùng" trên sân khấu.

Với "Việt Nam khúc kiêu hùng", chất liệu ấy tiếp tục được Tú Dưa phát huy nhưng ở một sắc thái biểu cảm mới thể hiện sự kiêu hùng nhưng không khô cứng, tự hào mà vẫn mềm mại, hào sảng nhưng vẫn đậm chất "thơ". Nhờ vậy bài hát giống như một lời ru ngọt ngào vọng về từ chiều sâu lịch sử, nơi tình yêu nước được kể bằng sự biết ơn, lòng trân trọng và niềm tự hào vô tận. Ẩn sau những ca từ mộc mạc là tình cảm sâu nặng dành cho cội nguồn, nhớ về các thế hệ cha anh đã hy sinh để đất nước có được nền hòa bình hôm nay.

Nói về ca khúc này, Anh Quân Idol tâm sự với báo chí: "Đây là lần đầu tiên tôi thể hiện một ca khúc về chủ đề tình yêu quê hương, đất nước. Tôi nghĩ ở độ tuổi của mình, trải nghiệm sống vẫn chưa đủ đầy, chưa thật sự "chín" để có thể chia sẻ một cách trọn vẹn và chân thành nhất tinh thần của bài hát. Vì vậy, trong quá trình thu âm, thật lòng tôi đã nhờ nhạc sĩ Tú Dưa hỗ trợ, dẫn dắt rất nhiều.

Tôi thực sự yêu thích ca khúc này, bởi từ lâu trong lòng đã mong muốn được hát một bài ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước. Sự khắt khe của nhạc sĩ Tú Dưa - một người anh tôi quen thân ngoài đời từ nhiều năm nay, đôi khi tạo áp lực, nhưng chính điều đó giúp tôi hoàn thiện hơn và có một Anh Quân như ngày hôm nay. Cũng như trước đây anh từng góp phần giúp tôi tạo nên thành công của ca khúc "E là không thể". Tôi nghĩ lần này sự chỉn chu và khắt khe của anh là điều cần thiết, là yếu tố quan trọng để tạo nên một sản phẩm chất lượng, đủ sức chạm tới khán giả, làm hài lòng số đông. Tôi rất cảm ơn anh Tú đã dành tặng cho tôi một "món quà sinh nhật" quá lớn, quá ý nghĩa".

Anh Quân Idol và người bố là thương binh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Sự kết hợp giữa Tú Dưa và Anh Quân Idol cũng là một điểm nhấn thú vị của dự án. Một người là nhạc sĩ giàu kinh nghiệm với nhiều bản "hit" quen thuộc, người còn lại là giọng ca bền bỉ, kín tiếng nhưng nghiêm túc với nghề. Nếu Tú Dưa mang đến phần hồn của ca khúc bằng khả năng sáng tác giàu cảm xúc, thì Anh Quân Idol truyền tải phần hồn ấy bằng chất giọng nam cao, sáng và cách hát chân thành. Cuộc gặp gỡ giữa hai nghệ sĩ có cá tính khác nhau nhưng đồng điệu trong quan niệm làm nghề đã tạo nên sự cộng hưởng ý nghĩa, góp phần đưa "Việt Nam khúc kiêu hùng" tiệm cận số đông công chúng.

Anh Quân Idol tên thật là Nguyễn Văn Quân, sinh năm 1988 tại Hà Nội trong một gia đình có bố là thương binh thời kháng chiến chống Mỹ, mẹ từng là y tá quân y nhưng phải về hưu sớm vì mất sức lao động. Anh Quân từng tốt nghiệp thanh nhạc ở Học Viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Nhiều năm qua, nam ca sĩ được biết đến là nghệ sĩ nói ít làm nhiều, giữ hình ảnh sạch, tránh "scandal" và kiên trì đi con đường riêng.

Anh Quân Idol gây xúc động khi hát live trên sân khấu. Clip: Đỗ Quyên

