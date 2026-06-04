Hoa hậu Vi Minh cầu cứu đại gia SCJ nhưng bị phũ phàng từ chối

Trong trích đoạn giới thiệu tập 15 phim "Lời hứa đầu tiên", sau vụ đấu tố Tập đoàn Hải Minh giữa buổi họp báo, Hoa hậu Vi Minh cũng bị "bóc phốt" tại trận, những hình ảnh và lời nói xấu xí phía sau những video thiện nguyện. Nhưng mọi thứ trở nên tệ hại hơn khi cô chính thức đối đầu với Quỳnh Mai mà không chịu xuống nước. Sự cứng đầu và cú phản thùng của Hoa hậu Vi Minh khiến người đứng đầu công ty chủ quản quyết định khiến Hoa hậu Vi Minh phải "sáng mắt ra".

Sau buổi họp báo, những thông tin liên quan đến chuyện đấu tố Tập đoàn Hải Minh không được bất cứ trang tin hay tờ báo nào nhắc đến, thay vào đó, mạng xã hội tràn ngập tin tức về chuyện Vi Minh bị bóc phốt ra sao. Người thừa lệnh thực hiện tất cả những chỉ đạo của Quỳnh Mai không ai khác chính là Quang Lee.

Hoàng Nam chính là người đứng sau vụ hủy hoại danh tiếng của Hoa hậu Vi Minh. Ảnh VTV

Cơn bão mạng bủa vây Vi Minh. Bị dồn đến chân tường, Vi Minh quyết định đến gặp Hoàng Nam và đưa ra lời đề nghị: "Anh có thể đứng về phía tôi và tố cáo Tập đoàn Hải Minh được không?".

Vi Minh có lẽ không ngờ rằng, Hoàng Nam trên thực tế cũng chẳng tốt đẹp gì. Anh ta chính là người bắt tay với Thanh Hương đứng sau công cuộc phá hoại sự nghiệp và danh tiếng của Vi Minh. Hoàng Nam đã từng tỏ ra rất thiết tha muốn Vi Minh về với mình trong cuộc gặp lần trước. Nhưng lúc đó Vi Minh còn đang đứng trên đỉnh cao, giờ đây, mọi thứ đã khác, cô đã rơi xuống vực sâu rồi.

Hoàng Nam mỉm cười với chút mỉa mai: "Hoá ra cơn gió scandal đã thổi cô đến đây với tôi à? Thế tôi được gì?".

Hoa hậu tìm kiếm sự ủng hộ của Hoàng Nam sau một loạt sự cố xảy ra. Ảnh VTV

"Tôi nghĩ lần trước tìm tôi anh đã biết mình sẽ được gì rồi chứ? - Vi Minh đáp lại với sự tự tin.

Nhưng Hoàng Nam nói rành rọt vào mặt cô: "Gió đã đổi chiều rồi. Giờ cô đâu còn là hoa hậu, cô đang bị tất cả mọi người lên án, chửi bới. Cô nghĩ cô sẽ mang lại lợi ích gì cho tôi? Tai tiếng hay là sự phản bội?".

Câu đáp trả của Hoàng Nam như một gáo nước lạnh đối với Vi Minh. Có lẽ cô đã quá tự tin mà quên mất rằng thời thế bây giờ đã khác, cô không còn là người được săn đón mà đang là kẻ bị xua đuổi. Hoàng Nam hoàn toàn có lý do để không tin tưởng cô và lo lắng cho tương lai của mình cũng sẽ giống như Hải Đăng và Hải Minh.

Hoa hậu Vi Minh còn phải đối mặt với khoản tiền đền bù tổn thất cho công ty lên đến 3 tỷ đồng. Điều đáng nói, tờ hợp đồng ấy là do cô ký.

Ở một diễn biến khác, ông Tài đã tìm gặp Quang Lee. Ông hỏi thẳng rằng có phải những clip đó là do Quang Lee đăng hay không và rằng tại sao cậu có thể làm điều tồi tệ đó với bạn thân của mình?

Ông Tài đã đến gặp Quang Lee để hỏi rõ mọi chuyện liên quan tới con gái. Ảnh VTV

Đáp lại câu hỏi của ông Tài, Quang Lee nói rằng mình chỉ làm những điều cần phải làm và nói lại rằng ông Tài chính là người đã chỉ trích Vi Minh nhiều nhất, là người quyết liệt phản đối việc làm của Vi Minh nhất.

"Cháu vẫn còn rất nhiều những video chú mắng Minh, lợi dụng câu chuyện của người khác để đánh bóng tên tuổi của bản thân. Cháu nghĩ nếu những đoạn video đó hay những lời chú nói mà được công khai, mọi thứ sẽ còn tệ hơn rất nhiều đấy ạ", Quang Lee nói với ông Tài.

Trong khi đó, Thanh Hương - người luôn nghi kỵ và đối đầu với Vi Minh, bỗng nhiên lại tiết lộ một thông tin về Quỳnh Mai cho Vi Minh biết và xúi cô kiện Quỳnh Mai.

Thanh Hương xúi Vi Minh tìm cách kiện công ty chủ quản. Ảnh VTV

Tập 15 phim "Lời hứa đầu tiên" sẽ được phát sóng vào 20h ngày 4/6 trên VTV3.

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