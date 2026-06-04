Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc

Hoa hậu Vi Minh cầu cứu đại gia SCJ nhưng bị phũ phàng từ chối

Thứ năm, 10:14 04/06/2026 | Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Bị công ty chủ quản yêu cầu đền bù hợp đồng, Hoa hậu Vi Minh đã tìm đến Hoàng Nam - ông chủ của SCJ để mong ra tay giúp đỡ.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 15 phim "Lời hứa đầu tiên", sau vụ đấu tố Tập đoàn Hải Minh giữa buổi họp báo, Hoa hậu Vi Minh cũng bị "bóc phốt" tại trận, những hình ảnh và lời nói xấu xí phía sau những video thiện nguyện. Nhưng mọi thứ trở nên tệ hại hơn khi cô chính thức đối đầu với Quỳnh Mai mà không chịu xuống nước. Sự cứng đầu và cú phản thùng của Hoa hậu Vi Minh khiến người đứng đầu công ty chủ quản quyết định khiến Hoa hậu Vi Minh phải "sáng mắt ra".

Sau buổi họp báo, những thông tin liên quan đến chuyện đấu tố Tập đoàn Hải Minh không được bất cứ trang tin hay tờ báo nào nhắc đến, thay vào đó, mạng xã hội tràn ngập tin tức về chuyện Vi Minh bị bóc phốt ra sao. Người thừa lệnh thực hiện tất cả những chỉ đạo của Quỳnh Mai không ai khác chính là Quang Lee.

Lời hứa đầu tiên - tập 15: Vi Minh đối đầu Quỳnh Mai và cú sốc từ Hoàng Nam - Ảnh 1.

Hoàng Nam chính là người đứng sau vụ hủy hoại danh tiếng của Hoa hậu Vi Minh. Ảnh VTV

Cơn bão mạng bủa vây Vi Minh. Bị dồn đến chân tường, Vi Minh quyết định đến gặp Hoàng Nam và đưa ra lời đề nghị: "Anh có thể đứng về phía tôi và tố cáo Tập đoàn Hải Minh được không?".

Vi Minh có lẽ không ngờ rằng, Hoàng Nam trên thực tế cũng chẳng tốt đẹp gì. Anh ta chính là người bắt tay với Thanh Hương đứng sau công cuộc phá hoại sự nghiệp và danh tiếng của Vi Minh. Hoàng Nam đã từng tỏ ra rất thiết tha muốn Vi Minh về với mình trong cuộc gặp lần trước. Nhưng lúc đó Vi Minh còn đang đứng trên đỉnh cao, giờ đây, mọi thứ đã khác, cô đã rơi xuống vực sâu rồi.

Hoàng Nam mỉm cười với chút mỉa mai: "Hoá ra cơn gió scandal đã thổi cô đến đây với tôi à? Thế tôi được gì?".

: Vi Minh định bắt tay với ông chủ quyền lực của SCJ nhưng bị dội gáo nước lạnh - Ảnh 1.

Hoa hậu tìm kiếm sự ủng hộ của Hoàng Nam sau một loạt sự cố xảy ra. Ảnh VTV

"Tôi nghĩ lần trước tìm tôi anh đã biết mình sẽ được gì rồi chứ? - Vi Minh đáp lại với sự tự tin.

Nhưng Hoàng Nam nói rành rọt vào mặt cô: "Gió đã đổi chiều rồi. Giờ cô đâu còn là hoa hậu, cô đang bị tất cả mọi người lên án, chửi bới. Cô nghĩ cô sẽ mang lại lợi ích gì cho tôi? Tai tiếng hay là sự phản bội?".

Câu đáp trả của Hoàng Nam như một gáo nước lạnh đối với Vi Minh. Có lẽ cô đã quá tự tin mà quên mất rằng thời thế bây giờ đã khác, cô không còn là người được săn đón mà đang là kẻ bị xua đuổi. Hoàng Nam hoàn toàn có lý do để không tin tưởng cô và lo lắng cho tương lai của mình cũng sẽ giống như Hải Đăng và Hải Minh.

Hoa hậu Vi Minh còn phải đối mặt với khoản tiền đền bù tổn thất cho công ty lên đến 3 tỷ đồng. Điều đáng nói, tờ hợp đồng ấy là do cô ký.

Ở một diễn biến khác, ông Tài đã tìm gặp Quang Lee. Ông hỏi thẳng rằng có phải những clip đó là do Quang Lee đăng hay không và rằng tại sao cậu có thể làm điều tồi tệ đó với bạn thân của mình?

Lời hứa đầu tiên - tập 15: Vi Minh đối đầu Quỳnh Mai và cú sốc từ Hoàng Nam - Ảnh 5.
Lời hứa đầu tiên - tập 15: Vi Minh đối đầu Quỳnh Mai và cú sốc từ Hoàng Nam - Ảnh 6.

Ông Tài đã đến gặp Quang Lee để hỏi rõ mọi chuyện liên quan tới con gái. Ảnh VTV

Đáp lại câu hỏi của ông Tài, Quang Lee nói rằng mình chỉ làm những điều cần phải làm và nói lại rằng ông Tài chính là người đã chỉ trích Vi Minh nhiều nhất, là người quyết liệt phản đối việc làm của Vi Minh nhất.

"Cháu vẫn còn rất nhiều những video chú mắng Minh, lợi dụng câu chuyện của người khác để đánh bóng tên tuổi của bản thân. Cháu nghĩ nếu những đoạn video đó hay những lời chú nói mà được công khai, mọi thứ sẽ còn tệ hơn rất nhiều đấy ạ", Quang Lee nói với ông Tài.

Trong khi đó, Thanh Hương - người luôn nghi kỵ và đối đầu với Vi Minh, bỗng nhiên lại tiết lộ một thông tin về Quỳnh Mai cho Vi Minh biết và xúi cô kiện Quỳnh Mai.

Lời hứa đầu tiên - tập 15: Vi Minh đối đầu Quỳnh Mai và cú sốc từ Hoàng Nam - Ảnh 8.
Lời hứa đầu tiên - tập 15: Vi Minh đối đầu Quỳnh Mai và cú sốc từ Hoàng Nam - Ảnh 9.

Thanh Hương xúi Vi Minh tìm cách kiện công ty chủ quản. Ảnh VTV

Tập 15 phim "Lời hứa đầu tiên" sẽ được phát sóng vào 20h ngày 4/6 trên VTV3. 

Hoa hậu Vi Minh cầu cứu đại gia SCJ nhưng bị phũ phàng từ chối - Ảnh 7.Tin sao ngày 3/6: Noo Phước Thịnh gây 'thương nhớ', chiều cao 'khủng' ở tuổi 14 của con trai Trương Quỳnh Anh

GĐXH - Noo Phước Thịnh tiếp tục "đốn tim" fan nữ trong buổi ra mắt sản phẩm mới, trong khi đó ca sĩ Trương Quỳnh Anh gây ngạc nhiên khi tiết lộ chiều cao của con trai Sushi.

Hoa hậu Vi Minh cầu cứu đại gia SCJ nhưng bị phũ phàng từ chối - Ảnh 8.Nancy Nguyễn trở lại với nghệ thuật sau 12 năm 'mất tích'

GĐXH - Tái xuất trên màn ảnh rộng sau 12 năm, người đẹp Nguyễn Công Nương (Nancy Nguyễn) đang tạo sức hút lớn tới khán giả.

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Tin sao ngày 3/6: Noo Phước Thịnh gây 'thương nhớ', chiều cao 'khủng' ở tuổi 14 của con trai Trương Quỳnh Anh

Tin sao ngày 3/6: Noo Phước Thịnh gây 'thương nhớ', chiều cao 'khủng' ở tuổi 14 của con trai Trương Quỳnh Anh

Nancy Nguyễn trở lại với nghệ thuật sau 12 năm 'mất tích'

Nancy Nguyễn trở lại với nghệ thuật sau 12 năm 'mất tích'

Siêu mẫu Anh Thư và NTK Đỗ Mạnh Cường trở lại đội hình quyền lực 'The Face Vietnam 2026'

Siêu mẫu Anh Thư và NTK Đỗ Mạnh Cường trở lại đội hình quyền lực 'The Face Vietnam 2026'

Quang Hùng MasterD, Dương Domic và MONO góp mặt trong 'Sao Concert' phiên bản 'Không giới hạn'

Quang Hùng MasterD, Dương Domic và MONO góp mặt trong 'Sao Concert' phiên bản 'Không giới hạn'

Diệu nghi ngờ chồng vì có những biểu hiện đáng ngờ với 'đối tác'

Diệu nghi ngờ chồng vì có những biểu hiện đáng ngờ với 'đối tác'

Cùng chuyên mục

Hóa trang kinh dị đến mức 'mất 8 tiếng chỉ để lên hình 8 giây', NSƯT Hạnh Thúy suýt hỏng mắt

Hóa trang kinh dị đến mức 'mất 8 tiếng chỉ để lên hình 8 giây', NSƯT Hạnh Thúy suýt hỏng mắt

Xem - nghe - đọc - 1 giờ trước

GĐXH - NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ, điều khiến chị vất vả nhất là khâu hóa trang. Có ngày, chị phải mất tới 8 tiếng để thực hiện phần hóa trang cho khuôn mặt nhưng khi lên hình chỉ xuất hiện vỏn vẹn 8 giây. Thậm chí, do phải hóa trang kỹ ở vùng mắt, chị suýt bị tổn thương thị lực.

Hé lộ lý do Thái liên tục tìm cách gây sự với Khuê

Hé lộ lý do Thái liên tục tìm cách gây sự với Khuê

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Thái lại tìm cớ để gây sự với Khuê, lý do có thể là vì ghen tuông khi Lan đang thích Khuê.

Diệu nghi ngờ chồng vì có những biểu hiện đáng ngờ với 'đối tác'

Diệu nghi ngờ chồng vì có những biểu hiện đáng ngờ với 'đối tác'

Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước

GĐXH - Diệu bắt đầu cảm thấy không yên tâm về chồng khi chứng kiến cảnh anh liên tục nhắn tin cho "đối tác".

Chân dung Đỗ Quyên - giọng ca 13 tuổi gây chú ý tại 'Hải trình kỳ thú 2026'

Chân dung Đỗ Quyên - giọng ca 13 tuổi gây chú ý tại 'Hải trình kỳ thú 2026'

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Biểu diễn ca khúc của Bùi Công Nam, Đỗ Quyên - giọng ca 13 tuổi, ghi dấu ấn tại "Hải trình kỳ thú - số đặc biệt 1/6" phát sóng VTV.

Tuấn Hưng nói nhớ mẹ khiến khán giả cũng xót xa

Tuấn Hưng nói nhớ mẹ khiến khán giả cũng xót xa

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Dường như Tuấn Hưng vẫn chưa cân bằng được cảm xúc sau thời gian mẹ anh qua đời.

Nhiều phim hoạt hình kinh điển phát sóng trên VTV2 dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Nhiều phim hoạt hình kinh điển phát sóng trên VTV2 dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6

Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước

GĐXH - Những bộ phim hoạt hình kinh điển của điện ảnh Việt Nam thực hiện từ những năm 1960 - 1990 sẽ được phát sóng trên VTV2 dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.

'Tinh hoa vũ đạo nhí 2026' tìm kiếm tài năng nhí hội tụ những giá trị chân - thiện - mỹ

'Tinh hoa vũ đạo nhí 2026' tìm kiếm tài năng nhí hội tụ những giá trị chân - thiện - mỹ

Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước

GĐXH - "Tinh hoa vũ đạo nhí 2026" là cuộc thi tìm kiếm những gương mặt nổi bật trong lĩnh vực vũ đạo, đồng thời hướng đến việc lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ đích thực.

Bí ẩn về cô con gái của tỷ phú có 20.000 căn nhà mặt phố Sài Gòn

Bí ẩn về cô con gái của tỷ phú có 20.000 căn nhà mặt phố Sài Gòn

Xem - nghe - đọc - 5 ngày trước

Tin đồn xung quanh thiên kim tiểu thư lừng danh Sài Gòn đã có lời giải?

Cuộc thi âm nhạc sơ khảo trên nền tảng TikTok, thí sinh hát mộc 100%

Cuộc thi âm nhạc sơ khảo trên nền tảng TikTok, thí sinh hát mộc 100%

Xem - nghe - đọc - 5 ngày trước

GĐXH - Cuộc thi "Giọng hát trẻ Toàn quốc 2026" gây bất ngờ khi vòng sơ khảo online yêu cầu thí sinh hát mộc 100% (không qua thu, không qua mic, không qua chỉnh sửa) trên nền tảng TikTok.

Hoa hậu Vi Minh bị tố lừa đảo dân bản

Hoa hậu Vi Minh bị tố lừa đảo dân bản

Xem - nghe - đọc - 5 ngày trước

GĐXH - Mối quan hệ giữa Hoa hậu Vi Minh với Quang Lee tan vỡ, cô cũng bị người dân bản tố cáo lừa đảo vì tin cô mà đã bán hết ruộng đất.

Xem nhiều

Bí ẩn về cô con gái của tỷ phú có 20.000 căn nhà mặt phố Sài Gòn

Bí ẩn về cô con gái của tỷ phú có 20.000 căn nhà mặt phố Sài Gòn

Xem - nghe - đọc

Tin đồn xung quanh thiên kim tiểu thư lừng danh Sài Gòn đã có lời giải?

Tập 1 phim 'Phía bên kia thành phố' lên sóng VTV1 tối nay có gì hấp dẫn?

Tập 1 phim 'Phía bên kia thành phố' lên sóng VTV1 tối nay có gì hấp dẫn?

Xem - nghe - đọc
Thêm đại gia muốn đầu tư lớn cho Hoa hậu Vi Minh

Thêm đại gia muốn đầu tư lớn cho Hoa hậu Vi Minh

Xem - nghe - đọc
Hoa hậu Vi Minh bị tố lừa đảo dân bản

Hoa hậu Vi Minh bị tố lừa đảo dân bản

Xem - nghe - đọc
Chồng của Diệu (Quỳnh Châu) quan tâm đặc biệt tới cô gái trẻ đẹp

Chồng của Diệu (Quỳnh Châu) quan tâm đặc biệt tới cô gái trẻ đẹp

Xem - nghe - đọc

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top