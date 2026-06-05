Tuyết Lan bảo vệ Cương khiến Thái tức giận

Trong trích đoạn giới thiệu tập 7 phim "Phía bên kia thành phố", sau những căng thẳng ở lớp học, Cương và Khuê cuối cùng cũng có cơ hội ngồi lại nói chuyện với nhau. Khuê thừa nhận bản thân không muốn nhìn thấy bạn thân tiếp tục dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện.

"Tao không muốn mày cứ đi đánh nhau mãi như thế", Khuê thẳng thắn nói với Cương.

Khuê và Cương đã có cuộc nói chuyện với nhau để giải quyết những việc đang vấp phải. Ảnh VTV

Cương cũng lần đầu bộc lộ những suy nghĩ chất chứa trong lòng. Cậu cho rằng Khuê không hiểu được cảm giác bất lực khi những người thân yêu liên tục bị người khác xúc phạm nhưng bản thân lại không thể làm gì.

Với Cương, mỗi lần mẹ hoặc em gái bị mang ra chế giễu, cậu đều cảm thấy mình vô dụng vì không bảo vệ được gia đình.



Cương và Khuê có bí mật nào đó mà cả hai không muốn nhắc lại chuyện cũ. Ảnh VTV

Đáng chú ý, giữa cuộc trò chuyện, Cương bất ngờ nhắc đến một biến cố trong quá khứ: "Mùa hè năm ngoái xảy ra chuyện gì, mày biết không?". Tuy nhiên, ngay sau đó cậu lại bỏ lửng câu chuyện, khiến Khuê sững người, cả hai đã có một bí mật nào đó không muốn nhắc lại.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Thái có dịp gặp riêng Tuyết Lan khi hai gia đình vốn quen biết nhau. Tưởng rằng Tuyết Lan sẽ đồng tình với mình, Thái tỏ ra hả hê khi nhắc lại chuyện cô từ chối Cương, thậm chí còn bóng gió rằng Cương không cùng đẳng cấp với Tuyết Lan và hoàn toàn xứng đáng bị coi thường.

Thái và Tuyết Lan căng thẳng với nhau khi nhắc tới Cương. Ảnh VTV

Thế nhưng phản ứng của Tuyết Lan lại khiến Thái bất ngờ. Không những không hưởng ứng, Tuyết Lan còn thẳng thắn bênh vực Cương. Cô khẳng định mình chưa từng coi thường Cương, đồng thời cho rằng việc Thái liên tục nêu hoàn cảnh gia đình của người khác để chế giễu là điều không hay.

Không dừng lại ở đó, Tuyết Lan còn nói thẳng rằng cô và Thái vốn không hợp nhau. Thái độ dứt khoát của Tuyết Lan khiến cuộc trò chuyện giữa hai người nhanh chóng rơi vào bầu không khí căng thẳng.

Tập 7 phim "Phía bên kia thành phố" phát sóng vào 21h00 ngày 5/6 trên VTV1.

Hoa hậu Vi Minh tố cáo công ty cũ, quyết tìm lại danh dự GĐXH - Hoa hậu Vi Minh đã livestream tố cáo công ty cũ, nói cô là nạn nhân của truyền thông bẩn.