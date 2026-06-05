Tuyết Lan bảo vệ Cương khiến Thái tức giận
GĐXH - Tuyết Lan bất ngờ lên tiếng bảo vệ Cương trước những lời chế giễu của Thái, điều này khiến Thái tỏ ra bực tức.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 7 phim "Phía bên kia thành phố", sau những căng thẳng ở lớp học, Cương và Khuê cuối cùng cũng có cơ hội ngồi lại nói chuyện với nhau. Khuê thừa nhận bản thân không muốn nhìn thấy bạn thân tiếp tục dùng bạo lực để giải quyết mọi chuyện.
"Tao không muốn mày cứ đi đánh nhau mãi như thế", Khuê thẳng thắn nói với Cương.
Cương cũng lần đầu bộc lộ những suy nghĩ chất chứa trong lòng. Cậu cho rằng Khuê không hiểu được cảm giác bất lực khi những người thân yêu liên tục bị người khác xúc phạm nhưng bản thân lại không thể làm gì.
Với Cương, mỗi lần mẹ hoặc em gái bị mang ra chế giễu, cậu đều cảm thấy mình vô dụng vì không bảo vệ được gia đình.
Đáng chú ý, giữa cuộc trò chuyện, Cương bất ngờ nhắc đến một biến cố trong quá khứ: "Mùa hè năm ngoái xảy ra chuyện gì, mày biết không?". Tuy nhiên, ngay sau đó cậu lại bỏ lửng câu chuyện, khiến Khuê sững người, cả hai đã có một bí mật nào đó không muốn nhắc lại.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Thái có dịp gặp riêng Tuyết Lan khi hai gia đình vốn quen biết nhau. Tưởng rằng Tuyết Lan sẽ đồng tình với mình, Thái tỏ ra hả hê khi nhắc lại chuyện cô từ chối Cương, thậm chí còn bóng gió rằng Cương không cùng đẳng cấp với Tuyết Lan và hoàn toàn xứng đáng bị coi thường.
Thế nhưng phản ứng của Tuyết Lan lại khiến Thái bất ngờ. Không những không hưởng ứng, Tuyết Lan còn thẳng thắn bênh vực Cương. Cô khẳng định mình chưa từng coi thường Cương, đồng thời cho rằng việc Thái liên tục nêu hoàn cảnh gia đình của người khác để chế giễu là điều không hay.
Không dừng lại ở đó, Tuyết Lan còn nói thẳng rằng cô và Thái vốn không hợp nhau. Thái độ dứt khoát của Tuyết Lan khiến cuộc trò chuyện giữa hai người nhanh chóng rơi vào bầu không khí căng thẳng.
Tập 7 phim "Phía bên kia thành phố" phát sóng vào 21h00 ngày 5/6 trên VTV1.
Hoa hậu Vi Minh tố cáo công ty cũ, quyết tìm lại danh dựXem - nghe - đọc - 1 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Vi Minh đã livestream tố cáo công ty cũ, nói cô là nạn nhân của truyền thông bẩn.
Hoa hậu Vi Minh sắp bị tước danh hiệuXem - nghe - đọc - 2 giờ trước
GĐXH - Hoa hậu Vi Minh bị hàng loạt nhãn hàng huỷ hợp đồng khiến cô phải đền bù khoản tiền lớn, có nguy cơ bị tước danh hiệu hoa hậu.
Cương hụt hẫng nhận ra Tuyết Lan không thích mìnhXem - nghe - đọc - 20 giờ trước
GĐXH - Cương và Khuê vốn là bạn thân nhưng giờ cả hai lại mâu thuẫn vì Tuyết Lan.
Hoa hậu Vi Minh cầu cứu đại gia SCJ nhưng bị phũ phàng từ chốiXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Bị công ty chủ quản yêu cầu đền bù hợp đồng, Hoa hậu Vi Minh đã tìm đến Hoàng Nam - ông chủ của SCJ để mong ra tay giúp đỡ.
Hóa trang kinh dị đến mức 'mất 8 tiếng chỉ để lên hình 8 giây', NSƯT Hạnh Thúy suýt hỏng mắtXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ, điều khiến chị vất vả nhất là khâu hóa trang. Có ngày, chị phải mất tới 8 tiếng để thực hiện phần hóa trang cho khuôn mặt nhưng khi lên hình chỉ xuất hiện vỏn vẹn 8 giây. Thậm chí, do phải hóa trang kỹ ở vùng mắt, chị suýt bị tổn thương thị lực.
Hé lộ lý do Thái liên tục tìm cách gây sự với KhuêXem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Thái lại tìm cớ để gây sự với Khuê, lý do có thể là vì ghen tuông khi Lan đang thích Khuê.
Diệu nghi ngờ chồng vì có những biểu hiện đáng ngờ với 'đối tác'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Diệu bắt đầu cảm thấy không yên tâm về chồng khi chứng kiến cảnh anh liên tục nhắn tin cho "đối tác".
Chân dung Đỗ Quyên - giọng ca 13 tuổi gây chú ý tại 'Hải trình kỳ thú 2026'Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Biểu diễn ca khúc của Bùi Công Nam, Đỗ Quyên - giọng ca 13 tuổi, ghi dấu ấn tại "Hải trình kỳ thú - số đặc biệt 1/6" phát sóng VTV.
Tuấn Hưng nói nhớ mẹ khiến khán giả cũng xót xaXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Dường như Tuấn Hưng vẫn chưa cân bằng được cảm xúc sau thời gian mẹ anh qua đời.
Nhiều phim hoạt hình kinh điển phát sóng trên VTV2 dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6Xem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - Những bộ phim hoạt hình kinh điển của điện ảnh Việt Nam thực hiện từ những năm 1960 - 1990 sẽ được phát sóng trên VTV2 dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
Bí ẩn về cô con gái của tỷ phú có 20.000 căn nhà mặt phố Sài GònXem - nghe - đọc
Tin đồn xung quanh thiên kim tiểu thư lừng danh Sài Gòn đã có lời giải?