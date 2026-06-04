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Cương hụt hẫng nhận ra Tuyết Lan không thích mình

Thứ năm, 15:09 04/06/2026 | Xem - nghe - đọc
Thanh Hằng (th)
Thanh Hằng (th)
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GĐXH - Cương và Khuê vốn là bạn thân nhưng giờ cả hai lại mâu thuẫn vì Tuyết Lan.

Trong trích đoạn giới thiệu tập 6 phim "Phía bên kia thành phố", Cương vẫn tỏ rõ thái độ hậm hực dù Khuê đã lên tiếng xin lỗi. Cương cho rằng người mà bạn thân cần nói lời xin lỗi là Tuyết Lan chứ không phải mình. Tuy nhiên, Khuê thẳng thừng bác bỏ và khẳng định bản thân có quyền từ chối cho Tuyết Lan tham gia chung nhóm học tập.

Nhận thấy bạn mình đang nảy sinh tình cảm với Tuyết Lan nên mới ôm sự ấm ức, Khuê lập tức buông lời cảnh báo: "Tao nhắc mày, nó không phải là loại đơn giản đâu. Nó muốn chơi với tao là để lợi dụng, giờ nó lại đá qua mày, chắc chắn mày đang có giá trị lợi dụng với nó. Tao không tin một đứa gian lận".

Mâu thuẫn giữa Cương và Khuê vì Tuyết Lan Trong Phía bên kia thành phố - tập 6 - Ảnh 1.

Cặp bạn thân Cương - Khuê mâu thuẫn vì Tuyết Lan. Ảnh VTV

Bỏ ngoài tai những lời khuyên can, Cương một mực bênh vực, khẳng định Tuyết Lan không phải người mưu mô như vậy, đồng thời cho rằng Khuê đang quá tự cao khi nghĩ bản thân là nhất.

Trong khi đó, Cương đinh ninh rằng Tuyết Lan đã có cảm tình với mình sau buổi trốn học đi chơi riêng hôm trước nên đã chủ động mua kẹo tặng cô nàng. Thế nhưng, nam sinh ngỡ ngàng khi Lan phũ phàng trả lại với lý do không thích ăn kẹo.

Mâu thuẫn giữa Cương và Khuê vì Tuyết Lan Trong Phía bên kia thành phố - tập 6 - Ảnh 2.

Cương mua kẹo tặng Tuyết Lan nhưng bị từ chối. Ảnh VTV

Không dừng lại ở đó, Tuyết Lan cũng thẳng thắn vạch rõ ranh giới. Cô nàng giải thích rằng việc trốn học đi chơi cùng Cương không đồng nghĩa với việc cả hai đã trở thành bạn thân. Đơn giản là đúng lúc bản thân đang muốn nghỉ học thì Cương rủ nên cô đi cùng, mọi chuyện chỉ có thế và mối quan hệ giữa hai người vẫn giữ nguyên như cũ.

Mâu thuẫn giữa Cương và Khuê vì Tuyết Lan Trong Phía bên kia thành phố - tập 6 - Ảnh 3.

Thái tiếp tục miệt thị về xuất thân và hoàn cảnh gia đình của Cương.

Ở diễn biến khác trong tập phim, Thái liên tục buông lời miệt thị về xuất thân và hoàn cảnh gia đình nghèo khó của Cương và Khuê. Quá sức chịu đựng trước thái độ ngông cuồng của bạn cùng lớp, Cương định vác ghế "nói chuyện" với Thái ngay giữa lớp học.

Đúng lúc căng thẳng leo thang đỉnh điểm, Khuê đột ngột can thiệp để ngăn cản Cương không làm chuyện bạo lực. Tuy nhiên, hành động này lại vô tình biến Khuê trở thành mục tiêu trả thù mới của đám bạn hư hỏng.

Tập 6 phim "Phía bên kia thành phố" phát sóng lúc 21h00 ngày 4/6 trên VTV1.

Cương hụt hẫng vì nghĩ rằng Tuyết Lan thích mình - Ảnh 4.Dàn 'Táo quân' đổ bộ World Cup 2026 trên sóng VTV, hứa hẹn bùng nổ tiếng cười

GĐXH - Xuân Bắc, Tự Long, Chí Trung và nhiều nghệ sĩ của "Táo quân" sẽ là những khách mời đặc biệt trong các chương trình FIFA World Cup 2026 trên sóng VTV.

Cương hụt hẫng vì nghĩ rằng Tuyết Lan thích mình - Ảnh 5.Hoa hậu Vi Minh cầu cứu đại gia SCJ nhưng bị phũ phàng từ chối

GĐXH - Bị công ty chủ quản yêu cầu đền bù hợp đồng, Hoa hậu Vi Minh đã tìm đến Hoàng Nam - ông chủ của SCJ để mong ra tay giúp đỡ.

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