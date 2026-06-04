Cương hụt hẫng nhận ra Tuyết Lan không thích mình
GĐXH - Cương và Khuê vốn là bạn thân nhưng giờ cả hai lại mâu thuẫn vì Tuyết Lan.
Trong trích đoạn giới thiệu tập 6 phim "Phía bên kia thành phố", Cương vẫn tỏ rõ thái độ hậm hực dù Khuê đã lên tiếng xin lỗi. Cương cho rằng người mà bạn thân cần nói lời xin lỗi là Tuyết Lan chứ không phải mình. Tuy nhiên, Khuê thẳng thừng bác bỏ và khẳng định bản thân có quyền từ chối cho Tuyết Lan tham gia chung nhóm học tập.
Nhận thấy bạn mình đang nảy sinh tình cảm với Tuyết Lan nên mới ôm sự ấm ức, Khuê lập tức buông lời cảnh báo: "Tao nhắc mày, nó không phải là loại đơn giản đâu. Nó muốn chơi với tao là để lợi dụng, giờ nó lại đá qua mày, chắc chắn mày đang có giá trị lợi dụng với nó. Tao không tin một đứa gian lận".
Bỏ ngoài tai những lời khuyên can, Cương một mực bênh vực, khẳng định Tuyết Lan không phải người mưu mô như vậy, đồng thời cho rằng Khuê đang quá tự cao khi nghĩ bản thân là nhất.
Trong khi đó, Cương đinh ninh rằng Tuyết Lan đã có cảm tình với mình sau buổi trốn học đi chơi riêng hôm trước nên đã chủ động mua kẹo tặng cô nàng. Thế nhưng, nam sinh ngỡ ngàng khi Lan phũ phàng trả lại với lý do không thích ăn kẹo.
Không dừng lại ở đó, Tuyết Lan cũng thẳng thắn vạch rõ ranh giới. Cô nàng giải thích rằng việc trốn học đi chơi cùng Cương không đồng nghĩa với việc cả hai đã trở thành bạn thân. Đơn giản là đúng lúc bản thân đang muốn nghỉ học thì Cương rủ nên cô đi cùng, mọi chuyện chỉ có thế và mối quan hệ giữa hai người vẫn giữ nguyên như cũ.
Ở diễn biến khác trong tập phim, Thái liên tục buông lời miệt thị về xuất thân và hoàn cảnh gia đình nghèo khó của Cương và Khuê. Quá sức chịu đựng trước thái độ ngông cuồng của bạn cùng lớp, Cương định vác ghế "nói chuyện" với Thái ngay giữa lớp học.
Đúng lúc căng thẳng leo thang đỉnh điểm, Khuê đột ngột can thiệp để ngăn cản Cương không làm chuyện bạo lực. Tuy nhiên, hành động này lại vô tình biến Khuê trở thành mục tiêu trả thù mới của đám bạn hư hỏng.
Tập 6 phim "Phía bên kia thành phố" phát sóng lúc 21h00 ngày 4/6 trên VTV1.
Hoa hậu Vi Minh cầu cứu đại gia SCJ nhưng bị phũ phàng từ chốiXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - Bị công ty chủ quản yêu cầu đền bù hợp đồng, Hoa hậu Vi Minh đã tìm đến Hoàng Nam - ông chủ của SCJ để mong ra tay giúp đỡ.
Hóa trang kinh dị đến mức 'mất 8 tiếng chỉ để lên hình 8 giây', NSƯT Hạnh Thúy suýt hỏng mắtXem - nghe - đọc - 5 giờ trước
GĐXH - NSƯT Hạnh Thúy chia sẻ, điều khiến chị vất vả nhất là khâu hóa trang. Có ngày, chị phải mất tới 8 tiếng để thực hiện phần hóa trang cho khuôn mặt nhưng khi lên hình chỉ xuất hiện vỏn vẹn 8 giây. Thậm chí, do phải hóa trang kỹ ở vùng mắt, chị suýt bị tổn thương thị lực.
Hé lộ lý do Thái liên tục tìm cách gây sự với KhuêXem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Thái lại tìm cớ để gây sự với Khuê, lý do có thể là vì ghen tuông khi Lan đang thích Khuê.
Diệu nghi ngờ chồng vì có những biểu hiện đáng ngờ với 'đối tác'Xem - nghe - đọc - 1 ngày trước
GĐXH - Diệu bắt đầu cảm thấy không yên tâm về chồng khi chứng kiến cảnh anh liên tục nhắn tin cho "đối tác".
Chân dung Đỗ Quyên - giọng ca 13 tuổi gây chú ý tại 'Hải trình kỳ thú 2026'Xem - nghe - đọc - 2 ngày trước
GĐXH - Biểu diễn ca khúc của Bùi Công Nam, Đỗ Quyên - giọng ca 13 tuổi, ghi dấu ấn tại "Hải trình kỳ thú - số đặc biệt 1/6" phát sóng VTV.
Tuấn Hưng nói nhớ mẹ khiến khán giả cũng xót xaXem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Dường như Tuấn Hưng vẫn chưa cân bằng được cảm xúc sau thời gian mẹ anh qua đời.
Nhiều phim hoạt hình kinh điển phát sóng trên VTV2 dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6Xem - nghe - đọc - 3 ngày trước
GĐXH - Những bộ phim hoạt hình kinh điển của điện ảnh Việt Nam thực hiện từ những năm 1960 - 1990 sẽ được phát sóng trên VTV2 dịp Quốc tế Thiếu nhi 1/6.
'Tinh hoa vũ đạo nhí 2026' tìm kiếm tài năng nhí hội tụ những giá trị chân - thiện - mỹXem - nghe - đọc - 4 ngày trước
GĐXH - "Tinh hoa vũ đạo nhí 2026" là cuộc thi tìm kiếm những gương mặt nổi bật trong lĩnh vực vũ đạo, đồng thời hướng đến việc lan tỏa các giá trị chân - thiện - mỹ đích thực.
Bí ẩn về cô con gái của tỷ phú có 20.000 căn nhà mặt phố Sài GònXem - nghe - đọc - 5 ngày trước
Tin đồn xung quanh thiên kim tiểu thư lừng danh Sài Gòn đã có lời giải?
Cuộc thi âm nhạc sơ khảo trên nền tảng TikTok, thí sinh hát mộc 100%Xem - nghe - đọc - 5 ngày trước
GĐXH - Cuộc thi "Giọng hát trẻ Toàn quốc 2026" gây bất ngờ khi vòng sơ khảo online yêu cầu thí sinh hát mộc 100% (không qua thu, không qua mic, không qua chỉnh sửa) trên nền tảng TikTok.
Bí ẩn về cô con gái của tỷ phú có 20.000 căn nhà mặt phố Sài GònXem - nghe - đọc
Tin đồn xung quanh thiên kim tiểu thư lừng danh Sài Gòn đã có lời giải?