Thắt lòng hình ảnh mẹ ôm linh cữu thiếu tá hy sinh khi đánh án ma túy

Ghi nhận tinh thần dũng cảm, sự tận tâm, tận tuỵ và đóng góp lớn lao trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, có quyết định truy thăng cấp bậc hàm vượt cấp từ Thượng úy lên Thiếu tá với sĩ quan Nguyễn Đăng Khải. Chiều nay (18/4), thừa uỷ quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Trung tướng Nguyễn Văn Long, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định thăng quân hàm cho thân nhân Thiếu tá Nguyễn Đăng Khải