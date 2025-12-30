Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 1/2026, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Theo dõi Gia đình và Xã hội trên

Lịch trả lương hưu tháng 1/2026

Dịp nghỉ Tết Dương lịch năm 2026, công chức, viên chức được nghỉ 4 ngày liên tục từ thứ Năm ngày 1/1/2026 đến hết Chủ nhật ngày 4/1/2026 Dương lịch (làm bù vào thứ Bảy ngày 10/1/2026).

Các cơ quan, đơn vị thực hiện lịch nghỉ trên phải bố trí sắp xếp các bộ phận làm việc hợp lý để giải quyết công việc liên tục, bảo đảm tốt công tác phục vụ tổ chức, Nhân dân, trong đó lưu ý cử công chức, viên chức ứng trực xử lý những công việc đột xuất, bất ngờ có thể xảy ra.

Do lịch nghỉ Tết Dương lịch 2026 thay đổi kéo dài 4 ngày nên lịch chi trả lương hưu ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh có sự điều chỉnh sau kỳ nghỉ bắt đầu chi trả từ ngày 5 hoặc 6/1 tuỳ từng địa phương.

Chia sẻ trên TTXVN, bà Dương Thị Minh Châu (Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia BHXH TP Hà Nội) cho biết: Bảo hiểm xã hội Hà Nội dự kiến chi trả lương hưu, trợ cấp bằng tiền mặt và chuyển khoản vào tài khoản cá nhân từ ngày 6/1 đến 10/1/2026.

Về chi trả tiền mặt, theo quy định, thời gian chi trả ít nhất 6 giờ/ngày.

Tại điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả, việc chi trả bắt đầu từ ngày 12/1 đến hết ngày 25/1.

Bà Châu cho biết thêm, do Tết Nguyên đán 2026 muộn nên không chi trả gộp 2 tháng vào 1 kỳ như những năm trước.

Tại TPHCM, đại diện BHXH thành phố cho biết, việc chi trả lương hưu qua chuyển khoản tài khoản cá nhân sẽ thực hiện vào ngày làm việc đầu tiên của tháng nhưng do Tết Dương lịch nghỉ 4 ngày nên việc chuyển khoản sẽ bắt đầu vào ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau nghỉ lễ là ngày 5/1, tức thứ Hai đầu tuần.

Với người nhận lương hưu bằng tiền mặt, Bưu điện TP Hồ Chí Minh, Bưu điện tỉnh Bình Dương (cũ) và Bưu điện tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (cũ) sẽ chi trả tại các điểm được giao nhiệm vụ từ ngày 10/1/2026.

Trong khi đó các bưu cục trung tâm sẽ chi trả từ ngày 12/1 đến 25/1/2026.

Cơ quan bảo hiểm xã hội lưu ý thời gian chi trả trong giờ hành chính và sáng thứ Bảy. Nếu ngày chi trả trùng vào Chủ nhật, ngày lễ, Tết thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

Trước đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã chỉ đạo trả lương hưu, trợ cấp sớm cho 4 địa phương bị ảnh hưởng bởi thiên tai.

Theo đó người hưởng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội tại Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng và Khánh Hòa nhận chế độ sớm hơn các nơi khác, bắt đầu từ kỳ chi trả tháng 12/2025.

Đối tượng hưởng lương hưu theo quy định

Lương hưu là một trong những khoản tiền trợ cấp hàng tháng của chế độ hưu trí mà cả người tham gia BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện đều có thể được hưởng. Trong đó đối tượng hưởng lương hưu gồm 6 nhóm sau:

1. Người làm việc theo hợp đồng lao động (bao gồm hợp đồng lao động ngắn hạn và dài hạn).

2. Cán bộ, công chức, viên chức.

3. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

4. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân.

5. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

6. Công dân là người Việt Nam từ đủ 15 tuổi tham gia BHXH tự nguyện.

