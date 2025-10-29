Mới nhất
Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Thứ tư, 09:52 29/10/2025 | Đời sống
GĐXH - Do lịch chi trả lương hưu tháng 11 rơi vào ngày Chủ nhật nên lịch chi trả sẽ chuyển qua thứ Hai (3/11/2025).

Lịch chi trả lương hưu tháng 11 năm 2025

Theo quy định của BHXH Việt Nam lịch chi trả lương hưu hằng tháng được quy định như sau:

- Chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân:

Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân tại BHXH khu vực

Chậm nhất ngày mùng 05 hàng tháng, Phòng KHTC chuyển tiền vào tài khoản cá nhân cho người hưởng.

- Chi trả lương hưu bằng tiền mặt:

Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho người hưởng bằng tiền mặt qua hệ thống Tổ chức dịch vụ chi trả theo hợp đồng đã ký kết.

Chi trả tại điểm chi trả: Từ ngày 02 - ngày 10 của tháng tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày tại tất cả các điểm chi trả;

Chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến.

Từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của Tổ chức dịch vụ chi trả đến hết ngày 25 của tháng.

Thực hiện nghiêm túc việc lập, kiểm soát, phê duyệt lệnh chi điện tử trước ngày 01 của tháng chi trả để đảm bảo thời gian chi trả theo lịch.

Lưu ý: Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ Tết thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11, người hưởng chế độ được nhận ngày nào? - Ảnh 1.

Người hưởng chế độ lương hưu nhận tiền tại các điểm chi trả theo quy định. Ảnh minh họa: TL

Theo đó, lịch chi trả lương hưu tháng 11 năm 2025 được quy định như sau:

Chi trả lương hưu tại điểm chi trả:

Do lịch chi trả lương hưu rơi vào ngày Chủ nhật (2/11/2025) nên lịch chi trả sẽ dời qua thứ Hai, ngày 3/11/2025 đến ngày 10/11/2025, chi trả ít nhất 6 giờ/ngày tại tất cả các điểm chi trả.

Chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến.

Chi trả lương hưu tại điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả:

Từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của Tổ chức dịch vụ chi trả đến hết ngày 25 của tháng.

Tuy nhiên, tùy vào tình hình từng địa phương mà BHXH sẽ điều chỉnh lịch chi trả lương hưu tháng 11 năm 2025 cho phù hợp.

Đối tượng hưởng lương hưu theo quy định

Lương hưu là một trong những khoản tiền trợ cấp hàng tháng của chế độ hưu trí mà cả người tham gia BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện đều có thể được hưởng. Trong đó đối tượng hưởng lương hưu gồm 6 nhóm sau:

1. Người làm việc theo hợp đồng lao động (bao gồm hợp đồng lao động ngắn hạn và dài hạn).

2. Cán bộ, công chức, viên chức.

3. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

4. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân.

5. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

6. Công dân là người Việt Nam từ đủ 15 tuổi tham gia BHXH tự nguyện.

Lịch chi trả lương hưu tháng 10 mới nhất, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?Lịch chi trả lương hưu tháng 10 mới nhất, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

GĐXH - BHXH Việt Nam đã có thông tin chính thức về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong tháng 10/2025.

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 9, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 9, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

GĐXH - Do kỳ chi trả lương hưu tháng 9 rơi vào kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 nên lịch chi trả lương hưu cho người hưởng chế độ có sự thay đổi.

L.Vũ (th)
Gần 3.800 tài xế 'quên' thắt dây an toàn bị camera AI phát hiện trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Gần 3.800 tài xế 'quên' thắt dây an toàn bị camera AI phát hiện trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Đời sống - 2 giờ trước

GĐXH - Sau gần hai tháng hoạt động thí điểm, hệ thống camera trí tuệ nhân tạo (AI) trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai và tại một số nút giao ở Hà Nội đã chứng minh hiệu quả vượt trội trong việc phát hiện vi phạm. Đáng báo động, chỉ riêng lỗi không thắt dây an toàn đã ghi nhận gần 3.800 trường hợp.

Tháng sinh Âm lịch của người khiêm tốn, giản dị nhưng có phúc

Tháng sinh Âm lịch của người khiêm tốn, giản dị nhưng có phúc

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Trong tử vi, có những tháng sinh Âm lịch đặc biệt mang đến cho con người tính cách khiêm tốn, giản dị và nội tâm hướng thiện.

Tin sáng 29/10: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, một số nơi trời rét; Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn

Tin sáng 29/10: Miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường, một số nơi trời rét; Tạm đình chỉ thầy giáo ở An Giang dẫn nữ sinh vào khách sạn

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 30/10, không khí lạnh tăng cường có thể bắt đầu ảnh hưởng đến vùng núi Đông Bắc Bộ nước ta.

Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế

Cảnh lũ lớn 'bao vây' khu vực Đại Nội và hệ thống Di sản Huế

Đời sống - 7 giờ trước

Khu vực di tích Cố đô Huế đã chịu ảnh hưởng nghiêm trọng trong trận lũ rất lớn trong vòng gần 30 năm, xảy ra trong những ngày qua tại TP Huế.

Hưng Yên: Xe bồn chở khí hóa lỏng mắc kẹt vào barie, phát nổ như 'bom'

Hưng Yên: Xe bồn chở khí hóa lỏng mắc kẹt vào barie, phát nổ như 'bom'

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Tối 28/10, chiếc xe bồn chở khí hóa lỏng trong lúc di chuyển vào Khu công nghiệp Phố Nối A (tỉnh Hưng Yên) đã bị mắc kẹt vào barie giới hạn chiều cao sau đó bất ngờ phát nổ, bốc cháy dữ dội.

Từ đêm 30/10, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Từ đêm 30/10, miền Bắc đón không khí lạnh tăng cường

Đời sống - 17 giờ trước

GĐXH - Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia, từ đêm 30/10, miền Bắc nước ta sẽ đón không khí lạnh tăng cường.

Gần 20 ngày sau trận ngập 'lịch sử' cuộc sống người dân ở trung tâm Thái Nguyên hiện ra sao?

Gần 20 ngày sau trận ngập 'lịch sử' cuộc sống người dân ở trung tâm Thái Nguyên hiện ra sao?

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Sau trận ngập lụt lịch sử do ảnh hưởng cơn bão số 11 vừa qua, cuộc sống của người dân ở các phường trung tâm tỉnh Thái Nguyên đang dần trở lại nhịp sống thường ngày.

Thật thà chẳng toan tính: 4 con giáp sống hạnh phúc và bình an cả đời

Thật thà chẳng toan tính: 4 con giáp sống hạnh phúc và bình an cả đời

Đời sống - 18 giờ trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sinh ra đã mang trong mình tính cách trung thực, thẳng thắn và lương thiện.

Hơn 35.000 ngôi nhà ở TP Huế bị ngập trong nước lũ

Hơn 35.000 ngôi nhà ở TP Huế bị ngập trong nước lũ

Đời sống - 18 giờ trước

Chiều nay (28/10), mực nước sông Hương, sông Bồ và các sông lớn ở Huế bắt đầu xuống nhưng vẫn trên báo động 3. Mưa lũ đến chiều nay làm hơn 35 ngàn nhà dân bị ngập, nhiều người không kịp trở tay do nước dâng quá nhanh.

Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa

Nữ tài xế ở Thái Nguyên hất máy đo nồng độ cồn, vi phạm gần gấp đôi mức tối đa

Đời sống - 19 giờ trước

Bị CSGT yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, nữ tài xế ở Thái Nguyên không chấp hành, còn hất máy đo xuống đất. Kết quả cho thấy mức vi phạm gần gấp đôi kịch khung theo quy định.

