Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?
GĐXH - Do lịch chi trả lương hưu tháng 11 rơi vào ngày Chủ nhật nên lịch chi trả sẽ chuyển qua thứ Hai (3/11/2025).
Lịch chi trả lương hưu tháng 11 năm 2025
Theo quy định của BHXH Việt Nam lịch chi trả lương hưu hằng tháng được quy định như sau:
- Chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân:
Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân tại BHXH khu vực
Chậm nhất ngày mùng 05 hàng tháng, Phòng KHTC chuyển tiền vào tài khoản cá nhân cho người hưởng.
- Chi trả lương hưu bằng tiền mặt:
Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho người hưởng bằng tiền mặt qua hệ thống Tổ chức dịch vụ chi trả theo hợp đồng đã ký kết.
Chi trả tại điểm chi trả: Từ ngày 02 - ngày 10 của tháng tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày tại tất cả các điểm chi trả;
Chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến.
Từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của Tổ chức dịch vụ chi trả đến hết ngày 25 của tháng.
Thực hiện nghiêm túc việc lập, kiểm soát, phê duyệt lệnh chi điện tử trước ngày 01 của tháng chi trả để đảm bảo thời gian chi trả theo lịch.
Lưu ý: Trường hợp ngày chi trả trùng vào ngày thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ Tết thì ngày chi trả là ngày làm việc tiếp theo.
Theo đó, lịch chi trả lương hưu tháng 11 năm 2025 được quy định như sau:
Chi trả lương hưu tại điểm chi trả:
Do lịch chi trả lương hưu rơi vào ngày Chủ nhật (2/11/2025) nên lịch chi trả sẽ dời qua thứ Hai, ngày 3/11/2025 đến ngày 10/11/2025, chi trả ít nhất 6 giờ/ngày tại tất cả các điểm chi trả.
Chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến.
Chi trả lương hưu tại điểm giao dịch của tổ chức dịch vụ chi trả:
Từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của Tổ chức dịch vụ chi trả đến hết ngày 25 của tháng.
Tuy nhiên, tùy vào tình hình từng địa phương mà BHXH sẽ điều chỉnh lịch chi trả lương hưu tháng 11 năm 2025 cho phù hợp.
Đối tượng hưởng lương hưu theo quy định
Lương hưu là một trong những khoản tiền trợ cấp hàng tháng của chế độ hưu trí mà cả người tham gia BHXH bắt buộc và người tham gia BHXH tự nguyện đều có thể được hưởng. Trong đó đối tượng hưởng lương hưu gồm 6 nhóm sau:
1. Người làm việc theo hợp đồng lao động (bao gồm hợp đồng lao động ngắn hạn và dài hạn).
2. Cán bộ, công chức, viên chức.
3. Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.
4. Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn, kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân.
5. Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.
6. Công dân là người Việt Nam từ đủ 15 tuổi tham gia BHXH tự nguyện.
