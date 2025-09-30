Lịch chi trả lương hưu tháng 10 mới nhất, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?
GĐXH - BHXH Việt Nam đã có thông tin chính thức về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong tháng 10/2025.
Lịch chi trả lương hưu tháng 10/2025
Theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 ban hành quy trình giải quyết hưởng các chế độ BHXH, chi trả các chế độ BHXH, BHTN thì việc chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng bắt đầu từ ngày 02 của tháng tổ chức chi trả. Cụ thể:
- Chi trả tại điểm chi trả: Từ ngày 02 đến ngày 10 của tháng tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày tại tất cả các điểm chi trả; chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến
- Chi trả tại điểm giao dịch của Bưu điện huyện: Từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của bưu điện đến hết ngày 25 của tháng.
Tuy nhiên, tùy vào tình hình từng địa phương mà BHXH sẽ điều chỉnh lịch chi trả lương hưu cho phù hợp.
Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tại Hà Nội
Liên quan đến hoạt động chi trả lương hưu, trợ cấp cho người hưởng trên địa bàn Hà Nội, trên NLĐO, bà Dương Thị Minh Châu - Trưởng phòng Tuyên truyền và Hỗ trợ người tham gia Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hà Nội cho biết, BHXH Việt Nam đã có chỉ đạo về việc cơ quan BHXH TP Hà Nội trực tiếp chuyển tiền chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng vào ngày mùng 2 hằng tháng.
Nếu trong trường hợp ngày mùng 2 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ - lịch chi trả sẽ được bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ. Đối với những người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH bằng tiền mặt thì cơ quan BHXH phối hợp với bưu điện chi trả sau ngày chi trả qua tài khoản cá nhân.
Với lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH cho người hưởng trên địa bàn Thủ đô trong tháng 10/2025, bà Dương Thị Minh Châu cho biết: "Cơ quan BHXH TP Hà Nội sẽ chi trả cho người hưởng nhận qua tài khoản cá nhân vào ngày 2/10 (thứ 5), việc chi trả bằng tiền mặt cho người hưởng thì cơ quan BHXH phối hợp với Bưu điện xây dựng kế hoạch chi trả kịp thời cho người hưởng sau ngày 3/10".
Hướng dẫn thủ tục thay đổi hình thức và nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng
Theo BHXH Việt Nam, người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng có thể thực hiện việc thay đổi phương thức và địa điểm chi trả chế độ khi có nhu cầu.
Tại Quyết định số 863/QĐ-BNV có hiệu lực từ ngày 01/7/2025, Bộ Nội vụ đã quy định rõ về quy trình, thủ tục thực hiện nội dung này như sau:
Trình tự thực hiện
Bước 1: Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng có nguyện vọng thay đổi hình thức nhận (tiền mặt hay nhận qua tài khoản ngân hàng) hoặc thay đổi nơi nhận do chuyển nơi cư trú trong nước thì có văn bản gửi cơ quan BHXH nơi đang chi trả.
Bước 2: Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản, cơ quan BHXH có trách nhiệm giải quyết. Trường hợp không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.
Cách thức thực hiện
Có thể lựa chọn một trong ba hình thức nộp hồ sơ: Nộp trực tiếp tại cơ quan BHXH; Nộp trực tuyến thông qua Cổng Dịch vụ công; Gửi qua dịch vụ bưu chính công ích.
Thành phần hồ sơ
Văn bản đề nghị thay đổi hình thức nhận, nơi nhận lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng.
Thời hạn giải quyết
Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được văn bản.
Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính
Người đang hưởng lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng có nguyện vọng thay đổi hình thức nhận hoặc thay đổi nơi nhận do chuyển nơi cư trú trong nước.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính
Cơ quan BHXH theo phân cấp của BHXH Việt Nam.
Kết quả thực hiện thủ tục hành chính
Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ di chuyển và đăng ký nhận lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng.
Lệ phí: Không.
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Theo quy định của BHXH Việt Nam.
