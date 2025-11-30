Lịch chi trả lương hưu tháng 12 mới nhất, 4 tỉnh nào được chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH?
GĐXH - Theo quy định của BHXH, tiền lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 12 sẽ tiếp tục được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân và nhận bằng tiền mặt.
Lịch chi trả lương hưu tháng 12 năm 2025
Theo khoản 4 Điều 7 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 1548/QĐ-BHXH năm 2025, tiền lương hưu và trợ cấp BHXH sẽ tiếp tục được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân vào ngày 2 hằng tháng.
Trong trường hợp ngày mùng 2 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, lịch chi trả sẽ bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ.
Với những người nhận tiền mặt, cơ quan BHXH sẽ phối hợp với bưu điện để chi trả sau thời điểm chi qua tài khoản cá nhân.
Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12/2025 được triển khai cụ thể như sau:
Chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân:
Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân tại BHXH khu vực.
Chậm nhất ngày mùng 05 hàng tháng, Phòng KHTC chuyển tiền vào tài khoản cá nhân cho người hưởng.
Chi trả lương hưu bằng tiền mặt:
Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho người hưởng bằng tiền mặt qua hệ thống Tổ chức dịch vụ chi trả theo Hợp đồng đã ký kết.
- Chi trả tại điểm chi trả:
+ Từ ngày 02 - ngày 10 của tháng tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày tại tất cả các điểm chi trả;
+ Chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến.
- Chi trả tại điểm giao dịch của Tổ chức dịch vụ chi trả cấp huyện:
+ Từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của Tổ chức dịch vụ chi trả đến hết ngày 25 của tháng.
Lưu ý: Tùy vào tình hình từng địa phương mà BHXH sẽ điều chỉnh lịch chi trả lương hưu cho phù hợp.
Chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH tại 4 tỉnh
Theo BHXH Việt Nam, đơn vị đã chính thức có quyết định chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026) trong trường hợp đặc biệt.
BHXH Việt Nam cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP ngày 25/11/2025 về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung.
Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo BHXH Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026) vào kỳ chi trả tháng 12/2025 đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, lụt khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026.
BHXH Việt Nam cấp kinh phí để chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH cho bảo hiểm xã hội các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng vào tháng 12 năm 2025 (bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân).
Yêu cầu BHXH các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng thực hiện phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 12/2025.
Đồng thời, thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng gộp 3 tháng vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 12/2025 bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời cho người hưởng.
Như vậy, người dân 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng sẽ được nhận chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH gộp 3 tháng vào kỳ chi trả tháng 12/2025. Các tỉnh thành còn lại sẽ có lịch chi trả theo quy định.
