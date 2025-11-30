Mới nhất
Hà Nội
23°C / 22-25°C
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật

Lịch chi trả lương hưu tháng 12 mới nhất, 4 tỉnh nào được chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH?

Chủ nhật, 07:00 30/11/2025 | Đời sống
Theo dõi Gia đình và Xã hội trên
google News News

GĐXH - Theo quy định của BHXH, tiền lương hưu và trợ cấp BHXH tháng 12 sẽ tiếp tục được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân và nhận bằng tiền mặt.

Lịch chi trả lương hưu tháng 12 năm 2025

Theo khoản 4 Điều 7 Quy trình ban hành kèm theo Quyết định 166/QĐ-BHXH năm 2019 được sửa đổi bởi Điều 1 Quyết định 1548/QĐ-BHXH năm 2025, tiền lương hưu và trợ cấp BHXH sẽ tiếp tục được chuyển trực tiếp vào tài khoản cá nhân vào ngày 2 hằng tháng.

Trong trường hợp ngày mùng 2 trùng vào ngày nghỉ, ngày lễ, lịch chi trả sẽ bắt đầu từ ngày làm việc tiếp theo đầu tiên sau ngày nghỉ, ngày lễ.

Với những người nhận tiền mặt, cơ quan BHXH sẽ phối hợp với bưu điện để chi trả sau thời điểm chi qua tài khoản cá nhân.

Lịch chi trả lương hưu tháng 12 mới nhất, 4 tỉnh nào được chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH? - Ảnh 1.

Lịch chi trả lương hưu được thực hiện theo quy định của BHXH Việt Nam. Ảnh minh họa: TL

Lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 12/2025 được triển khai cụ thể như sau:

Chi trả lương hưu qua tài khoản cá nhân:

Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng qua tài khoản cá nhân tại BHXH khu vực.

Chậm nhất ngày mùng 05 hàng tháng, Phòng KHTC chuyển tiền vào tài khoản cá nhân cho người hưởng.

Chi trả lương hưu bằng tiền mặt:

Tổ chức chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho người hưởng bằng tiền mặt qua hệ thống Tổ chức dịch vụ chi trả theo Hợp đồng đã ký kết.

- Chi trả tại điểm chi trả:

+ Từ ngày 02 - ngày 10 của tháng tổ chức chi trả ít nhất 6 giờ/ngày tại tất cả các điểm chi trả;

+ Chỉ kết thúc chi trả trước ngày mùng 10 đối với các điểm đã chi trả hết số lượng người hưởng theo danh sách do cơ quan BHXH chuyển đến.

- Chi trả tại điểm giao dịch của Tổ chức dịch vụ chi trả cấp huyện:

+ Từ ngày 11 của tháng, tiếp tục chi trả tại các điểm chi trả là điểm giao dịch của Tổ chức dịch vụ chi trả đến hết ngày 25 của tháng.

Lưu ý: Tùy vào tình hình từng địa phương mà BHXH sẽ điều chỉnh lịch chi trả lương hưu cho phù hợp.

Chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp BHXH tại 4 tỉnh

Theo BHXH Việt Nam, đơn vị đã chính thức có quyết định chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026) trong trường hợp đặc biệt.

BHXH Việt Nam cho biết, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 380/NQ-CP ngày 25/11/2025 về các giải pháp khắc phục hậu quả thiên tai, phục hồi sản xuất tại các địa phương khu vực miền Trung.

Trong lĩnh vực an sinh xã hội, Chính phủ giao Bộ Tài chính chỉ đạo BHXH Việt Nam thực hiện chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH (tháng 12/2025, tháng 1 và tháng 2/2026) vào kỳ chi trả tháng 12/2025 đối với 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng nhằm tạo điều kiện cho người thụ hưởng chính sách tại vùng bị ảnh hưởng bởi bão, lũ, lụt khắc phục hậu quả và đón Tết Nguyên đán 2026.

BHXH Việt Nam cấp kinh phí để chi trả gộp 3 tháng lương hưu và trợ cấp BHXH cho bảo hiểm xã hội các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng vào tháng 12 năm 2025 (bao gồm cả người hưởng nhận bằng tiền mặt và nhận qua tài khoản cá nhân).

Yêu cầu BHXH các tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng thực hiện phối hợp với chính quyền địa phương để triển khai chi trả gộp 3 tháng lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 12/2025.

Đồng thời, thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng qua tài khoản cá nhân cho người hưởng gộp 3 tháng vào cùng kỳ chi trả lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội tháng 12/2025 bảo đảm chi trả đầy đủ, kịp thời cho người hưởng.

Như vậy, người dân 4 tỉnh Đắk Lắk, Gia Lai, Khánh Hòa, Lâm Đồng sẽ được nhận chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH gộp 3 tháng vào kỳ chi trả tháng 12/2025. Các tỉnh thành còn lại sẽ có lịch chi trả theo quy định.

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

GĐXH - Do lịch chi trả lương hưu tháng 11 rơi vào ngày Chủ nhật nên lịch chi trả sẽ chuyển qua thứ Hai (3/11/2025).

Lịch chi trả lương hưu tháng 10 mới nhất, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?Lịch chi trả lương hưu tháng 10 mới nhất, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

GĐXH - BHXH Việt Nam đã có thông tin chính thức về lịch chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH trong tháng 10/2025.

L.Vũ (th)
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn

Thông báo

Bạn đã gửi thành công.

Tags:

Tin liên quan

Lịch chi trả lương hưu tháng 8, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Lịch chi trả lương hưu tháng 8, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 11, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Lịch chi trả lương hưu tháng 10 mới nhất, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Lịch chi trả lương hưu tháng 10 mới nhất, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 9, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Thay đổi lịch chi trả lương hưu tháng 9, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Lịch chi trả lương hưu tháng 7 mới nhất, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Lịch chi trả lương hưu tháng 7 mới nhất, người hưởng chế độ được nhận ngày nào?

Cùng chuyên mục

Bên trong làng trồng quất cảnh nổi tiếng ở Ninh Bình chuẩn bị phục vụ Tết Bính Ngọ

Bên trong làng trồng quất cảnh nổi tiếng ở Ninh Bình chuẩn bị phục vụ Tết Bính Ngọ

Đời sống - 11 giờ trước

GĐXH - Những ngày cuối năm, làng trồng quất cảnh Nam Phong (phường Vị Khê, tỉnh Ninh Bình) bước vào giai đoạn bận rộn nhất. Khắp các vườn, bà con tất bật cắt tỉa, chăm cây, chỉnh dáng, chuẩn bị cho vụ bán Tết Bính Ngọ 2026.

Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm và táo bạo

Tháng sinh Âm lịch của người dũng cảm và táo bạo

Đời sống - 16 giờ trước

GĐXH - Người sinh vào tháng Âm lịch này ngay từ khi sinh ra đã sở hữu nội lực mạnh mẽ, tinh thần dũng cảm và ý chí kiên cường hiếm thấy.

Tất tần tật các thông tin về cư trú của công dân, hàng triệu người dân nên cập nhật quy định mới nhất

Tất tần tật các thông tin về cư trú của công dân, hàng triệu người dân nên cập nhật quy định mới nhất

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Cư trú là việc công dân sinh sống tại một địa điểm cụ thể, có thể là nơi ở thường trú hoặc tạm trú. Luật Cư trú 2020 quy định cụ thể các vấn đề liên quan đến cư trú như thế nào?

Dự báo những thay đổi của con giáp Thìn và con giáp Tỵ tháng 10 âm lịch 2025

Dự báo những thay đổi của con giáp Thìn và con giáp Tỵ tháng 10 âm lịch 2025

Đời sống - 20 giờ trước

GĐXH - Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo thay đổi các phương diện của hai con giáp Thìn và con giáp Tỵ trong tháng 10 âm lịch 2025 này. Để thu hút vận khí tốt, mọi người có thể tham khảo dưới đây.

Điều chỉnh thông tin về cư trú diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Điều chỉnh thông tin về cư trú diễn ra nhanh gọn, tiết kiệm thời gian khi thực hiện các bước này

Đời sống - 21 giờ trước

GĐXH - Đăng ký cư trú là trách nhiệm của mỗi công dân theo quy định của Luật Cư trú. Trường hợp người dân cần điều chỉnh thông tin về cư trú trong cơ sở dữ liệu về cư trú cần thực hiện những gì?

Tin sáng 29/11: Bão số 15 diễn biến phức tạp; dự kiến có thêm bậc trong khung năng lực ngoại ngữ

Tin sáng 29/11: Bão số 15 diễn biến phức tạp; dự kiến có thêm bậc trong khung năng lực ngoại ngữ

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Bão số 15 vẫn đứng yên ở giữa Biển Đông, đang suy yếu dần và sẽ loanh quanh ở giữa Biển Đông trong vài ngày tới.

Hà Nội tiếp tục cấm ô tô trên 16 chỗ vào phố cổ trong giờ cao điểm

Hà Nội tiếp tục cấm ô tô trên 16 chỗ vào phố cổ trong giờ cao điểm

Đời sống - 1 ngày trước

UBND TP Hà Nội vừa chấp thuận tiếp tục triển khai phương án hạn chế ô tô trên 16 chỗ lưu thông trong khu vực phố cổ và quanh hồ Hoàn Kiếm vào giờ cao điểm, theo đề xuất của Sở Xây dựng.

Những con giáp nói dối cao thủ: Khéo đến mức khó ai phát hiện

Những con giáp nói dối cao thủ: Khéo đến mức khó ai phát hiện

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Trong 12 con giáp, có những người sở hữu khả năng ăn nói cực kỳ linh hoạt, lời nói mềm mại, thuyết phục và đôi khi còn khiến người khác tin tưởng tuyệt đối.

Dự báo biến đổi con giáp Mão tháng 10 âm lịch 2025: Cơ hội và thách thức

Dự báo biến đổi con giáp Mão tháng 10 âm lịch 2025: Cơ hội và thách thức

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH – Chuyên gia phong thủy Nguyễn Song Hà đã dự báo những biến động về các phương diện của con giáp Mão trong tháng 10 âm lịch 2025 dưới đây. Bạn có thể tham khảo để chủ động trước mọi vận hạn và hành động quyết liệt cho những vận may trong tháng này.

Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép trên đất dự án Yên Hòa vẫn 'sáng đèn': Công ty điện lực nói gì?

Tổ hợp sân thể thao, chợ tạm trái phép trên đất dự án Yên Hòa vẫn 'sáng đèn': Công ty điện lực nói gì?

Đời sống - 1 ngày trước

GĐXH - Dù đã bị UBND phường Yên Hòa (TP Hà Nội) ra "tối hậu thư" yêu cầu dẹp bỏ trước ngày 25/11, tổ hợp công trình vi phạm trên lô đất C2 vẫn ngang nhiên hoạt động. Đáng chú ý, dù chính quyền đã đề nghị ngừng cấp điện, các công trình này vẫn "sáng đèn", hoạt động nhộn nhịp.

Xem nhiều

Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được đăng ký thường trú

Đáp ứng đầy đủ các loại giấy tờ bắt buộc này, người dân mới được đăng ký thường trú

Đời sống

GĐXH - Để chuẩn bị hồ sơ đăng ký thường trú người dân cần phải chuẩn bị các loại giấy tờ gì theo quy định của Luật Cư trú 2020? Dưới đây là các loại giấy tờ cụ thể, người dân nên tham khảo.

3 con giáp có sức hấp dẫn trời sinh: Không cần cố vẫn khiến bao người mê mẩn

3 con giáp có sức hấp dẫn trời sinh: Không cần cố vẫn khiến bao người mê mẩn

Đời sống
Tháng sinh Âm lịch của người có năng lực xuất chúng

Tháng sinh Âm lịch của người có năng lực xuất chúng

Đời sống
Dự báo biến đổi con giáp Mão tháng 10 âm lịch 2025: Cơ hội và thách thức

Dự báo biến đổi con giáp Mão tháng 10 âm lịch 2025: Cơ hội và thách thức

Đời sống
Dự báo những thay đổi của con giáp Thìn và con giáp Tỵ tháng 10 âm lịch 2025

Dự báo những thay đổi của con giáp Thìn và con giáp Tỵ tháng 10 âm lịch 2025

Đời sống

CHUYÊN TRANG GIA ĐÌNH VÀ XÃ HỘI - BÁO ĐIỆN TỬ SỨC KHỎE VÀ ĐỜI SỐNG

Cơ quan chủ quản: Bộ Y tế
Tổng biên tập: Trần Tuấn Linh
Phó Tổng biên tập phụ trách: Nguyễn Chí Long
Hoạt động theo Giấy phép số 60/GP-CBC ngày 23/7/2021 của Cục Báo chí - Bộ Thông tin và Truyền thông
® Mọi hình thức sao chép thông tin, hình ảnh phải có sự đồng ý bằng văn bản. Vui lòng dẫn “giadinh.suckhoedoisong.vn” khi phát hành lại thông tin từ website này.
Xã hội
Thời sự Đời sống Giáo dục Pháp luật
Gia đình
Chuyện vợ chồng Nuôi dậy con Thâm cung bí sử
Sống khỏe
Bệnh thường gặp Mẹ và bé Y tế
Giải trí
Câu chuyện văn hóa Thế giới showbiz Xem - nghe - đọc
Multimedia
Emagazine Video Podcast Infographic
Sản phẩm - Dịch vụ
Xu hướng Giá cả thị trường Bảo vệ người tiêu dùng Siêu thị thông minh
Ăn
Ẩm thực 360 Mẹo nấu nướng Bếp đẹp
Không gian sống Phong thủy Mẹo vặt
Đẹp
Thời trang Chăm sóc da Giảm cân
Phòng the Tâm sự Dân số và phát triển
Vòng tay nhân ái
Cảnh ngộ Kết chuyển
Bốn phương
Tiêu điểm Chuyện đó đây

Địa chỉ tòa soạn Trụ sở chính: Số 138A Giảng Võ - phường Giảng Võ - Thành phố Hà Nội
Địa chỉ liên hệ: Tầng 11 tòa nhà Trụ sở các cơ quan Bộ Y tế, ngõ 19 Duy Tân, phường Cầu Giấy, TP Hà Nội
Điện thoại: 024.6688.8900 - Fax: 024.3844.3144
Đường dây nóng: 0931.965.967
Email: giadinhnet@suckhoedoisong.vn

Liên Hệ Quảng Cáo: ADMICRO

Hotline:
Email: giadinh@admicro.vn
Add: Tầng 20, tòa nhà Center Building, Hapulico Complex - số 01 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội

Tòa soạn Quảng cáo
Top