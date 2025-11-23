Theo quy định mới, nhà ở xã hội có thời hạn bao lâu?
GĐXH - Cùng tìm hiểu bài viết dưới đây để hiểu rõ nhà ở xã hội có thời hạn bao lâu theo quy định mới nhất.
Nhà ở xã hội có thời hạn bao lâu?
Theo Luật Nhà ở, nhà ở xã hội là nhà ở có sự hỗ trợ của Nhà nước cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở.
Thông thường, các đối tượng được thuê, thuê mua, mua nhà ở xã hội là những đối tượng đặc biệt như người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo, cận nghèo, người thu nhập thấp… và phải đáp ứng các điều kiện theo quy định.
Tại Điều 58 Luật Nhà ở 2023 quy định rõ:
- Thời hạn sử dụng nhà chung cư (bao gồm nhà ở xã hội) được xác định theo hồ sơ thiết kế và thời gian sử dụng thực tế nhà chung cư theo kết luận kiểm định của cơ quan có thẩm quyền. Thời hạn sử dụng nhà chung cư theo hồ sơ thiết kế phải được ghi rõ trong văn bản thẩm định của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về xây dựng.
- Thời hạn sử dụng nhà chung cư được tính từ khi nghiệm thu nhà chung cư đưa vào sử dụng theo quy định của pháp luật về xây dựng.
- Khi nhà chung cư hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế quy định tại khoản 1 Điều này hoặc chưa hết thời hạn sử dụng theo hồ sơ thiết kế nhưng bị hư hỏng, có nguy cơ sập đổ, không bảo đảm an toàn cho chủ sở hữu, người sử dụng nhà chung cư thì Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phải chỉ đạo thực hiện việc kiểm định, đánh giá chất lượng công trình nhà chung cư theo quy định tại Điều 61 của Luật này.
- Việc công bố nhà chung cư hết thời hạn sử dụng được thực hiện theo quy định của Luật này và pháp luật về xây dựng.
Thông thường, niên hạn thiết kế của các tòa chung cư là 50 - 70 năm. Khi nhà hết niên hạn hoặc xuống cấp nguy hiểm, cơ quan chức năng sẽ kiểm định. Nếu nhà còn an toàn sẽ được tiếp tục ở.
Nếu nhà nguy hiểm phải phá dỡ: Người dân vẫn còn quyền sở hữu đất (hoặc quyền tái định cư). Nhà nước sẽ có chính sách cải tạo, xây lại và được ưu tiên tái định cư tại chỗ (được trả lại suất nhà mới).
Mua nhà ở xã hội bao nhiêu lâu được phép bán lại nhà?
Tại Điều 89 Luật Nhà ở 2023 quy định về thời hạn và điều kiện bán lại nhà ở xã hội như sau:
Trong vòng 5 năm đầu:
Theo Khoản 1, Điều 89:
"d. Bên mua nhà ở xã hội không được bán lại nhà ở trong thời hạn tối thiểu là 05 năm, kể từ ngày thanh toán đủ tiền mua nhà ở, trừ trường hợp quy định tại điểm đ khoản này;
đ. Trong thời hạn 05 năm, kể từ ngày bên mua nhà ở xã hội đã thanh toán đủ tiền mua nhà ở mà có nhu cầu bán nhà ở này thì chỉ được bán lại cho chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội hoặc bán lại cho đối tượng thuộc trường hợp được mua nhà ở xã hội với giá bán tối đa bằng giá bán nhà ở xã hội này trong hợp đồng mua bán với chủ đầu tư dự án đầu tư xây dựng nhà ở xã hội. Việc nộp thuế thu nhập cá nhân thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế".
Theo đó, trong 5 năm đầu không được bán nhà ở xã hội tự do ra thị trường (cho người ngoài). Trường hợp bán, chỉ được phép bán lại cho chủ đầu tư dự án hoặc đối tượng thuộc diện được mua nhà ở xã hội.
Giá bán: Tối đa bằng giá bán trong Hợp đồng mua bán ban đầu (được tính thêm chi phí bảo trì, cải tạo nếu có và được duyệt).
Sau 5 năm:
"Sau thời hạn 05 năm, kể từ ngày đã thanh toán đủ tiền mua nhà ở, bên mua nhà ở xã hội được bán lại nhà ở này theo cơ chế thị trường cho đối tượng có nhu cầu nếu đã được cấp Giấy chứng nhận; bên bán không phải nộp tiền sử dụng đất và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế, trừ trường hợp bán nhà ở xã hội là nhà ở riêng lẻ thì bên bán phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ và phải nộp thuế thu nhập theo quy định của pháp luật về thuế".
Theo đó, sau khi đủ 5 năm (kể từ ngày thanh toán đủ tiền) và đã có giấy chứng nhận người dân được bán cho mọi đối tượng theo cơ chế thị trường.
Giá bán: Theo giá thỏa thuận (giá thị trường).
Người dân thực hiện nghĩa vụ tài chính:
Đối với nhà chung cư: Không phải nộp tiền sử dụng đất (trước đây phải nộp lại 50% tiền sử dụng đất phân bổ).
Đối với nhà ở riêng lẻ (nếu có): Vẫn phải nộp tiền sử dụng đất theo quy định của Chính phủ.
