Nữ sinh Hà Nội trúng tuyển trường Y hàng đầu thế giới

Ngày 17/2, Quỳnh Giang nhận được thư xác nhận trúng tuyển, nhưng đến nay vẫn lâng lâng cảm xúc.

“Trước đó, trường có email thông báo sẽ gửi thư báo kết quả vào khoảng 3h ngày 17/2. Hôm đó, sau khi kết thúc phỏng vấn một trường đại học khác vào khoảng 22h, em quyết định thức luôn tới 3h sáng hôm sau đề chờ kết quả. Bởi ĐH Johns Hopkins là ngôi trường mà khả năng được chấp nhận rất khó, khi đó em trấn an bản thân ‘thôi thì cố gắng, nếu trượt thì đi ngủ’.

Nhưng đến 3h, em mở hộp thư ra và đập mắt vào dòng chữ “Congratulations!” (dịch: Chúc mừng!). Lúc đó em bất ngờ đến độ không nói nên lời. Ngay sau đó, em chạy sang phòng bố mẹ đang ngủ và hét toáng lên: ‘Con đỗ rồi’. Em không tin nổi rằng mình đỗ được vào đại học danh giá này”.

Giang cho hay, em vui bởi không chỉ trúng tuyển vào một trường đại học lớn mà còn phù hợp với sở thích, năng khiếu của bản thân, đặc biệt rất tốt cho định hướng mà em muốn theo đuổi là các ngành về Hóa và Y sinh.

ĐH Johns Hopkins thuộc top 9 các trường đại học tốt nhất nước Mỹ và đặc biệt nổi trội trong đào tạo các ngành Hóa, Y sinh...

Quỳnh Giang thực sự yêu thích và có năng khiếu với Hóa học. Cách đây 3 năm, nữ sinh từng giành giải Nhất kỳ thi học sinh giỏi môn Hóa học năm lớp 9, trước khi trở thành thủ khoa đầu vào lớp 10 khối chuyên Hóa của Trường THPT Chuyên Hà Nội - Amsterdam năm 2021.

Cô bạn tiếp tục thể hiện kết quả học tập ấn tượng với điểm trung bình chung tích lũy học kỳ 1 năm lớp 12 là 9,7. Nữ sinh cũng đạt điểm SAT 1540; IELTS 8.0, cùng nhiều dự án về chuyên ngành Hóa.

Không chỉ học giỏi, cô bạn còn có nhiều tài lẻ và luôn năng nổ trong các hoạt động ngoại khóa. Giang đặc biệt có niềm yêu thích và năng khiếu nhảy hiện đại. Hồi cấp THCS, em tham gia nhiều hoạt động nhảy của trường. Ở cấp THPT, Giang là thành viên tích cực của Câu lạc bộ nghệ thuật Ams Crew của trường, với thế mạnh nhảy hiphop. Tháng 10/2023 vừa qua, Quỳnh Giang còn là tổng đạo diễn của chương trình nhảy "Showcase Ams Crew 2023: Ngược dòng".

“Thời gian đầu, để duy trì 2 niềm đam mê học chuyên Hóa và nhảy là khá khó khăn. Bởi bố mẹ không thích em suốt ngày đi nhảy mà chỉ muốn tập trung vào học tập. Nhưng sau dần, em chứng minh được cho bố mẹ thấy có thể cân bằng được giữa việc học tập và hoạt động ngoại khóa. Bằng những điểm số thực tế trên lớp và các kết quả khác, bố mẹ cũng dần thoải mái hơn”.

Song, cuối cùng, những điều này đã góp phần cho Giang có một bộ hồ sơ đẹp trong xét tuyển du học. Giang cho rằng hồ sơ của mình có lẽ khác biệt với các bộ hồ sơ ứng tuyển vào ngành Hóa học (thường khá khô khan) là kết hợp hai lĩnh vực yêu thích của bản thân là Khoa học và Nghệ thuật để tạo nên sự độc đáo. Trong bài luận của mình, Giang cũng nói về sự kết hợp giữa khoa học và nhảy múa.

“Có thể khi apply vào những trường này, các bạn thường chú trọng vào những bài luận, nghiên cứu riêng. Nhưng em nghĩ mình có thêm một yếu tố bớt khô khan hơn, đó là ngoài những dự án về Hóa học, em kèm theo những video ghi lại các tiết mục nhảy múa của cá nhân lẫn cùng với câu lạc bộ. Em cũng có một website riêng nói về cả hành trình từ bé của mình.

Em nghĩ rằng mình đã thể hiện được việc giữ được cả hai niềm đam mê về nhảy và khoa học trong cả bài luận và CV. Em nghĩ những điều đó cũng khiến ban giám khảo cảm thấy bớt khô khan và đánh giá mình cao hơn vì sự đa dạng”, Giang chia sẻ.

Giang chia sẻ em luôn cố gắng hoàn thiện mọi yếu tố trong hồ sơ của mình chỉn chu và ưng ý nhất. Ngay cả khi gần đến gần hạn nộp hồ sơ, Giang vẫn dành thời gian để chỉnh sửa bài luận. Giang hài lòng vì bộ hồ sơ thể hiện được rõ rệt đặc điểm cá nhân và sự đa dạng ở con người mình.

“Hồ sơ xét du học, theo em có 4 phần: điểm số, hoạt động ngoại khóa, chuyên ngành và bài luận. Vì vậy, để làm tốt CV, bản thân phải hiểu rõ nhất những hoạt động, nghiên cứu của mình ra sao. Khi gửi CV đến trường, em nghĩ cũng nên dùng những từ ngữ thể hiện tính chủ động của bản thân.

Khi mình chỉn chu từng chữ trong hồ sơ thì ban giám khảo đọc cũng cảm nhận mình mạnh mẽ trong tinh thần, tư tưởng. Trong bài luận, em cũng cố chỉn chu từng chữ một, cố gắng dùng những từ thể hiện được cá tính của mình”, Giang chia sẻ.

Chia sẻ về học trò, cô Hoàng Thị Yến, giáo viên chủ nhiệm của lớp 12 Hóa 2 đánh giá, Quỳnh Giang là học sinh có một sự định hướng rất sớm cho việc du học.

“Giang rất đam mê về lĩnh vực Hóa Sinh và thích tìm hiểu, tìm tòi thử làm các sản phẩm hóa mỹ phẩm mới mẻ như nước hoa, kem dưỡng da,... Chính vì vậy, ĐH Johns Hopkins là ngôi trường mà em rất yêu thích và có thể nói là thỏa ước mơ.

Em cũng là học sinh rất năng động, mạnh mẽ, tự tin và nhiệt tình với các hoạt động của trường và lớp”, cô Yến chia sẻ.

Giang cho hay, mình không có bí quyết học tập đặc biệt. Tuy nhiên, điều quan trọng là khi đặt ra mục tiêu nào đó thì cần tập trung cố gắng hết sức để đạt được. “Khi đã đặt ra mục tiêu, hãy cố hết sức trong một khoảng thời gian nhất định, để sau không nuối tiếc”, Giang chia sẻ.

Trong việc học tập thường ngày, Giang cũng thường đặt ra những mốc thời gian cho từng bài tập, từng môn, khối kiến thức và cố gắng xử lý tuần tự, có kế hoạch.

Nỗ lực của Quỳnh Giang cuối cùng đã được đền đáp xứng đáng khi cô bạn không chỉ trúng tuyển ĐH Johns Hopkins, mà còn trúng tuyển vào nhiều trường đại học top đầu của Mỹ khác như: University of North Carolina at Chapel Hill; University of Illinois Urbana-Champaign; Case Western Reserve University; University of Massachusetts-Amherst.

Giang cho hay, em quyết định theo học ngành Hóa Sinh của ĐH Johns Hopkins và dự kiến sẽ du học vào khoảng giữa tháng 8 năm 2024. Tuy nhiên, trước mắt, em vẫn sẽ tập trung để hoàn tất chương trình phổ thông, tham gia một số bài thi chuẩn hóa và bổ sung những kỹ năng cần thiết trước khi lên đường du học. “Em sẽ phải học làm quen dần với việc tự nấu ăn, giặt quần áo hay những kỹ năng đơn giản nhất để chuẩn bị hành trình tự lập mới”, Giang chia sẻ.