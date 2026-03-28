Thời điểm vàng mua nhà đã tới: 3 con giáp có khả năng an cư cao nhất năm 2026
GĐXH - Theo góc nhìn tử vi kết hợp với xu hướng tài vận, từ nay đến cuối năm 2026 là thời điểm thuận lợi để một số con giáp hiện thực hóa giấc mơ an cư.
Con giáp Dậu: Đi nhiều xem nhiều, dễ "chốt" được bất động sản giá hời
Năm 2026, mong muốn sở hữu nhà đất của con giáp Dậu trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Dù không thuộc nhóm quyết định nhanh, nhưng con giáp Dậu lại có lợi thế ở khả năng học hỏi thực tế. Càng đi xem nhiều, họ càng tích lũy kinh nghiệm và dễ nhận ra cơ hội tốt.
Không ít người tuổi Dậu đã dành nhiều tháng tìm hiểu thị trường. Chính sự kiên trì này giúp họ có góc nhìn rõ ràng hơn trong bối cảnh nguồn cung đang xuất hiện nhiều lựa chọn hấp dẫn.
Từ nay đến cuối năm, con giáp Dậu có cơ hội hiện thực hóa kế hoạch mua nhà hoặc đất nếu giữ được sự tỉnh táo.
Tài vận của con giáp Dậu thiên về việc chọn đúng thời điểm xuống tiền.
Họ thường gặp được bất động sản giá tốt nhờ khả năng thương lượng khéo léo và không bị áp lực "sợ bỏ lỡ". Điều này giúp tránh việc mua quá giá trị thực.
Loại hình phù hợp với con giáp Dậu là đất có pháp lý rõ ràng, khu dân cư ổn định hoặc có thể khai thác ngay.
Những khu vực chỉ dựa vào tin đồn quy hoạch hoặc quá mới mẻ chưa phải lựa chọn tối ưu.
Lời khuyên dành cho con giáp Dậu là khi đã gặp cơ hội phù hợp, đừng chần chừ quá lâu, quyết đoán sẽ giúp giữ được mức giá tốt.
Con giáp Tý: Tài chính ổn định, dễ mua được nhà đầu tiên
Tý là một trong những con giáp có khả năng mua nhà hoặc đất lần đầu trong năm 2026.
Giai đoạn này, thu nhập và khoản tích lũy của họ có xu hướng tăng lên, đồng thời tâm lý cũng sẵn sàng hơn cho việc sở hữu tài sản dài hạn.
Ưu điểm của con giáp Tý là nhạy bén với tài chính và dám xuống tiền khi thấy hợp lý.
Tuy nhiên, điểm yếu là dễ bị ảnh hưởng bởi tâm lý đám đông. Nếu không cân nhắc kỹ, họ có thể mua theo xu hướng thay vì nhu cầu thực tế.
Trong thời điểm hiện tại, con giáp Tý nên ưu tiên các căn hộ hoặc lô đất vừa tầm tài chính, phù hợp giữ lâu dài. Những khu vực ven đô, giá còn mềm sẽ phù hợp hơn với người mua lần đầu.
Nếu khoản vay không vượt quá khả năng chi trả và vẫn giữ được quỹ dự phòng, tuổi Tý nên mạnh dạn chốt khi gặp cơ hội tốt.
Con giáp Thìn: Cuối năm bứt tốc, dễ chốt bất động sản ưng ý
Năm 2026, tài chính của con giáp Thìn có xu hướng tăng dần và ổn định hơn về cuối năm.
Nửa đầu năm chủ yếu là giai đoạn thăm dò thị trường, trong khi nửa cuối năm mới là thời điểm thích hợp để hành động.
Dòng tiền của con giáp Thìn thường đều đặn, ít phát sinh chi tiêu đột biến. Điều này giúp họ có lợi thế khi cần xuống tiền nhanh.
Tuy nhiên, nhiều người tuổi Thìn lại bỏ lỡ cơ hội vì quá thận trọng, cân nhắc quá lâu trước khi quyết định.
Từ nay đến cuối năm, nếu khắc phục được sự do dự, con giáp Thìn có khả năng sở hữu bất động sản phù hợp và có tiềm năng sinh lời tốt.
Loại hình thích hợp với họ là đất ven đô hoặc khu đang phát triển hạ tầng, nơi giá còn hợp lý và dư địa tăng trưởng dài hạn rõ ràng.
Với con giáp Thìn, khi đã chuẩn bị khoảng 50% vốn và không cần vay quá nhiều, nên cân nhắc chốt sớm nếu gặp mảnh đất pháp lý rõ ràng.
Việc chờ đợi thêm chưa chắc giúp giá rẻ hơn, trong khi cơ hội tốt có thể nhanh chóng trôi qua.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
