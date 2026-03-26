3 khung giờ sinh Âm lịch mang theo phúc khí: Trẻ lớn lên bình an, cuộc đời suôn sẻ hơn người
GĐXH - Nhiều quan niệm phương Đông cho rằng giờ sinh Âm lịch có thể ảnh hưởng nhất định đến vận mệnh của một đứa trẻ.
Những em bé chào đời vào khung giờ Âm lịch đẹp thường được cho là mang theo phúc khí, giúp cuộc sống sau này thuận lợi, đồng thời đem lại may mắn cho gia đình.
Không chỉ vậy, các đặc điểm tính cách của trẻ sinh vào những khung giờ này cũng thường được nhận xét là tích cực, dễ thành công hơn trong cuộc sống.
Trẻ sinh vào giờ Sửu Âm lịch (1h00 – 3h00) dễ tự lập, hiếu thuận
Trẻ sinh vào giờ Sửu Âm lịch thường được nhận xét là ngoan ngoãn, hiếu thảo và biết quan tâm đến gia đình.
Ngay từ nhỏ, những em bé này đã thể hiện sự điềm tĩnh, biết suy nghĩ và có ý thức tự lập sớm.
Dù xuất thân trong hoàn cảnh bình thường, trẻ sinh giờ Sửu thường không ngại khó, luôn cố gắng vươn lên bằng chính năng lực của mình.
Tinh thần cầu tiến và ham học hỏi giúp họ tiếp thu kiến thức nhanh chóng.
Khi trưởng thành, những người sinh giờ này thường có chí tiến thủ mạnh mẽ, làm việc chăm chỉ và đạt được những thành tựu đáng kể.
Không ít người xem họ như "ngôi sao may mắn" của gia đình, bởi sau khi có con sinh giờ Sửu, cuộc sống của cha mẹ dần khởi sắc, công việc thuận lợi hơn.
Trẻ sinh vào giờ Mão Âm lịch (5h00 – 7h00) thông minh, mang đến may mắn
Giờ Mão là thời điểm bình minh, khi ánh sáng bắt đầu lan tỏa. Vì vậy, trẻ sinh vào khung giờ Âm lịch này thường được ví như ánh sáng mang niềm vui đến cho gia đình.
Những em bé sinh giờ Mão thường lanh lợi, hóm hỉnh và có chỉ số IQ cao ngay từ nhỏ. Khi lớn lên, họ càng thể hiện sự kiên trì và quyết tâm trong học tập cũng như công việc.
Không chỉ chăm chỉ, trẻ sinh giờ Mão còn có khả năng thích nghi tốt với môi trường mới.
Sự nỗ lực của họ thường mang lại kết quả tích cực, giúp đạt được những thành công nhất định trong cuộc sống.
Bên cạnh đó, nhiều quan niệm cho rằng trẻ sinh giờ Mão mang đến tài lộc cho cha mẹ.
Có con sinh vào khung giờ này, gia đình thường có thêm động lực để phấn đấu, từ đó cuộc sống ngày càng ổn định và thuận lợi hơn.
Trẻ sinh vào giờ Ngọ Âm lịch (11h00 – 13h00) nhiều năng lượng, dễ thành đạt
Những em bé sinh vào giờ Ngọ Âm lịch thường có tính cách mạnh mẽ, tràn đầy năng lượng.
Thời nhỏ, họ có thể khá hiếu động, đôi khi khó bảo hoặc nghịch ngợm hơn các bạn cùng trang lứa. Tuy nhiên, chính sự năng động này lại trở thành lợi thế khi trưởng thành.
Người sinh giờ Ngọ thường có tinh thần nhiệt huyết, dám nghĩ dám làm và không ngại thử thách.
Nhờ đó, họ dễ nắm bắt cơ hội và xây dựng sự nghiệp riêng. Thành công mà họ đạt được chủ yếu đến từ nỗ lực cá nhân, ít khi phụ thuộc vào người khác.
Nhiều quan niệm còn cho rằng trẻ sinh giờ Ngọ mang đến phúc khí cho gia đình.
Sau khi con chào đời, cha mẹ thường gặp thuận lợi hơn trong công việc, cuộc sống dần ổn định.
Khi trưởng thành, những người sinh giờ này thường có khả năng tạo dựng cuộc sống sung túc, mang lại niềm tự hào cho gia đình.
* Thông tin trong bài chỉ mang tính tham khảo.
Theo Sohu
Tin sáng 25/3: Miền Bắc sắp đón không khí lạnh; người đàn ông ở An Giang bị lừa hơn 1,8 tỷ đồng qua 253 lần chuyển khoảnĐời sống - 1 ngày trước
GĐXH - Dự báo từ khoảng ngày 27 - 28/3, miền Bắc đón một đợt không khí lạnh tăng cường yếu gây mưa dông tại khu vực vùng núi Bắc Bộ.
