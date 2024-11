Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới: Nhiệt độ Thủ đô hạ thấp nhất bao nhiêu khi gió mùa Đông Bắc tràn về?

Theo dự báo thời tiết của Trung tâm Dự báo KTTV Quốc gia, bộ phận không khí lạnh tràn về sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội. Sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ, một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ. Gió Đông Bắc trong đất liền mạnh lên cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4.

Trong đợt không khí lạnh đầu tiên thời tiết khu vực Bắc Bộ không mưa, đêm và sáng trời lạnh, ngày hửng nắng. Sau đó đợt không khí lạnh thứ 2 tràn xuống có cường độ mạnh, thời tiết có sự chuyển biến rõ rệt, nhiệt độ giảm sâu, trời rét và có mưa. Nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ, vùng núi cao có nơi dưới 15 độ.

Thời tiết Hà Nội: Ít mây, đêm không mưa, sáng sớm có sương mù vài nơi, ngày nắng. Đón không khí lạnh tăng cường mạnh, trời nhiều mây có mưa dông. Nhiệt độ thấp nhất từ 18-20 độ.

Chủ nhật, ngày 3/11: Có mây, không mưa, ban ngày trời nắng. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ dao động ở mức 19-29 độ.

Thứ Hai, ngày 4/11: Nhiều mây, có mưa dông. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ dao động ở mức từ 20-22 độ.

Thứ Ba, ngày 5/11: Nhiều mây, có mưa dông. Sáng và đêm trời lạnh. Nhiệt độ dao động ở mức từ 18-21 độ.

GĐXH - Dự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới cho thấy, trời có mưa vừa đến mưa to do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 2. Tuy nhiên, khu vực có nắng gián đoạn. Cần đề phòng mưa to cục bộ đi kèm lốc sét, gió giật mạnh và ngập úng vùng trũng thấp.